"Siêu bán tải" điện Tesla Cybertruck lại tăng giá

Hai phiên bản Tesla Cybertruck vừa tăng giá tại Mỹ, khiến bài toán cân nhắc giữa xe mới và xe cũ của mẫu bán tải điện này trở nên phức tạp hơn.

Tesla đã tăng giá 2 cấu hình Cybertruck tại thị trường Mỹ, đồng thời cập nhật trên hệ thống cấu hình mà không thay đổi bất kỳ thông số kỹ thuật nào. Theo đó, Tesla Cybertruck Dual Motor AWD có giá khởi điểm 74.990 USD , tăng 5.000 USD so với mức 69.990 USD trước đây.

Bán tải điện Tesla Cybertruck lại tăng giá

Tesla Cybertruck Premium AWD cũng tăng 5.000 USD , từ 79.990 USD lên 84.990 USD . Trong khi đó, mức điều chỉnh tương đương 7,1% đối với Dual Motor AWD và 6,2% đối với Premium AWD. Phiên bản cao cấp nhất Cyberbeast vẫn giữ nguyên giá 99.990 USD .

Tesla vừa tăng giá khởi điểm của Cybertruck Dual Motor AWD lên mức 74.990 USD , Cybertruck Premium AWD cũng tăng lên 84.990 USD . So với trước đây, cả 2 phiên bản này đều tăng 5.000 USD mà không có thêm công nghệ mới.

Điều này khiến khoảng cách giá giữa 3 phiên bản bị thu hẹp đáng kể, đặc biệt đối với những khách hàng đang cân nhắc nâng cấp lên cấu hình hiệu năng cao. Trước đây, Cybertruck Premium AWD trước đây có giá thấp hơn Cyberbeast 20.000 USD .

Sau đợt tăng giá mới nhất, khoảng cách này chỉ còn 15.000 USD . Điều đó có thể khiến Tesla Cybertruck Cyberbeast trở nên đáng cân nhắc hơn đối với những khách hàng vốn đã ưu tiên hiệu năng. Đây cũng không phải lần đầu Tesla điều chỉnh giá Cybertruck Dual Motor AWD trong thời gian gần đây.

Với giá khởi điểm mới, Tesla Cybertruck Dual Motor AWD hiện tiến gần hơn tới nhóm những phiên bản cao cấp của các đối thủ như Rivian R1T và Ford F-150 Lightning Platinum.

Được giới thiệu vào tháng 2/2026, Cybertruck Dual Motor AWD có mức giá được quảng bá là 59.990 USD . Chỉ 1 tháng sau, Tesla nâng giá lên 69.990 USD . Đến tháng 8, mức giá tiếp tục tăng lên 74.990 USD .

Chỉ trong khoảng 6 tháng, giá của cùng một cấu hình Dual Motor AWD đã tăng tổng cộng 15.000 USD , tương đương khoảng 25% so với mức giá ban đầu. Phiên bản Premium AWD cũng tăng từ 79.990 USD lên 84.990 USD trong đợt điều chỉnh mới nhất.

Bài toàn phân khúc Tesla Cybertruck sau khi tăng giá

Với giá khởi điểm mới, Tesla Cybertruck Dual Motor AWD hiện tiến gần hơn tới nhóm những phiên bản cao cấp của các đối thủ như Rivian R1T và Ford F-150 Lightning Platinum. Một vấn đề khác có thể khiến người mua Cybertruck phải cân nhắc kỹ hơn là khả năng giữ giá.

Một vấn đề khác có thể khiến người mua Cybertruck phải cân nhắc kỹ hơn là khả năng giữ giá. Trên thị trường xe cũ và đấu giá, một số chiếc Cybertruck cấu hình cao đã chịu mức giảm giá đáng kể so với giá niêm yết gần 100.000 USD .

Trên thị trường xe cũ và đấu giá, một số chiếc Cybertruck cấu hình cao đã chịu mức giảm giá đáng kể so với giá niêm yết gần 100.000 USD . Điều này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh Tesla đang tăng giá xe mới thay vì giảm giá.

Với giá mua ban đầu cao hơn, khoản khấu hao trong tương lai có thể trở thành một phần đáng kể trong tổng chi phí sở hữu. Đối với các doanh nghiệp nhỏ đang cân nhắc mua Cybertruck và tận dụng các khoản khấu trừ của Mỹ, bài toán không chỉ nằm ở giá khởi điểm mà còn ở giá trị còn lại của xe sau một thời gian sử dụng.

Cybertruck đang bước vào một giai đoạn cạnh tranh khác: giá bán cao hơn đồng nghĩa Tesla phải thuyết phục người mua nhiều hơn về hiệu năng, khả năng vận hành và giá trị sử dụng thay vì chỉ dựa vào thiết kế khác biệt.

Những khách hàng muốn tìm một lựa chọn có giá thấp hơn trong phân khúc bán tải điện có thể tiếp tục cân nhắc các mẫu xe như Slate Truck, đặc biệt khi so sánh trực tiếp về giá bán và phạm vi hoạt động.

Với đợt tăng giá mới nhất, Cybertruck đang bước vào một giai đoạn cạnh tranh khác: giá bán cao hơn đồng nghĩa Tesla phải thuyết phục người mua nhiều hơn về hiệu năng, khả năng vận hành và giá trị sử dụng thay vì chỉ dựa vào thiết kế khác biệt của mẫu bán tải điện này.