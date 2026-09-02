Cứ 3 mẫu flagship phát hành ở Việt Nam, có một máy gập

Từ biến thể ngách, smartphone gập trở thành kiểu dáng quen thuộc ở phân khúc smartphone cao cấp tại Việt Nam. Nhiều hãng không có flagship dạng thanh, nhưng có sẵn máy gập.

Mẫu Motorola Razr Fold vừa ra mắt thị trường Việt Nam. Ảnh: PA.

Cuối tháng 8, Motorola ra mắt mẫu Razr Fold tại Việt Nam. Hãng này thực tế mới quay lại Việt Nam vào nửa cuối 2025, nhưng đã ra mắt tới 2 sản phẩm gập. Hồi quý I, Motorola công bố chiếc Razr 60 dạng vỏ sò với giá 20 triệu đồng.

Nhà sản xuất này có doanh số chủ lực ở nhóm máy giá rẻ, pin lớn và độ bền cao. Tuy nhiên, họ vẫn chọn ra mắt các thiết bị gập như cách định vị thương hiệu cao cấp, có trình độ nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Cùng hướng đi nói trên, Honor sau 3 năm tái gia nhập thị trường di động Việt Nam đã công bố đến 2 thế hệ smartphone gập. Trong khi đó, flagship dạng thanh dòng Magic vẫn chưa được công ty này bán chính hãng.

Hiện tại, có khoảng 9 model smartphone gập đang được phân phối tại Việt Nam. Samsung dẫn đầu với 4 phiên bản gồm 3 chiếc Z8 cùng mẫu Z Flip7 FE. Motorola xếp sau với 2 máy. Honor, Oppo, Huawei mỗi hãng có một đại diện.

Con số này tương đương 1/3 số mẫu flagship đang được kinh doanh tại Việt Nam. Trên thị trường hiện có khoảng 20 điện thoại cao cấp dạng thanh. 3 hãng lớn chưa phân phối, ra mắt sản phẩm gập chính hãng là Apple, Xiaomi và Vivo.

Theo nhiều tin đồn rò rỉ, Táo khuyết sẽ gia nhập cuộc đua bằng việc công bố mẫu iPhone Ultra màn hình gập tại sự kiện ngày 9/9 sắp tới. Tuy nhiên trong thời gian đầu, thiết bị phân phối hạn chế ở một số thị trường lớn, trước khi phổ cập toàn cầu.

Xiaomi cũng tự tiết lộ chiếc điện thoại gập màn hình rộng Xiaomi 18 Fold gần đây. Hãng xem đây là một biến thể của flagship dòng chính, thay vì một lựa chọn thuộc series Mi Mix.

Tuy có nhiều lựa chọn, giá bán vẫn là rào cản lớn để người dùng tiếp cận smartphone gập. Thiết bị rẻ nhất tại Việt Nam người dùng có thể mua là mẫu Razr 60 của Motorola. Trong khi đó, các máy Fold gập ngang đều tiệm cận mức 50 triệu đồng. Cá biệt, mẫu Find N6 của Oppo được niêm yết tại 65 triệu đồng.