Thông điệp đầu tiên của tân CEO Apple

Trong ngày đầu trở thành CEO Apple, John Ternus hé lộ một màn ra mắt lớn vào tuần tới và nhấn mạnh các sản phẩm đang được phát triển.

CEO mới của Apple đưa ra thông điệp trong ngày đầu tiếp quản vị trí từ Tim Cook. Ảnh: Bloomberg.

John Ternus đã gửi thông điệp đầu tiên tới toàn thể nhân viên Apple trong ngày chính thức đảm nhiệm vị trí CEO. Trong bản ghi nhớ, ông hé lộ về một sự kiện sản phẩm quan trọng diễn ra ngay trong tuần tới.

“Chúng ta có một màn ra mắt lớn vào tuần tới và nó sẽ rất ấn tượng”, Ternus viết. Ông cũng cảm ơn các nhân viên đã tham gia chuẩn bị cho sự kiện.

Ternus không tiết lộ sản phẩm nào sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, thời điểm được nhắc tới trùng với sự kiện “Surprise and shine” mà Apple đã lên lịch ngày 9/9.

Ngoài sự kiện sắp tới, tân CEO Apple cũng đề cập các sản phẩm đang được phát triển. Ông cho biết bản thân rất hào hứng với những thiết bị trong lộ trình của Apple. Ternus cũng nhắc tới các ý tưởng chưa tồn tại và có thể được đội ngũ công ty tạo ra trong tương lai.

Thông điệp cho thấy sản phẩm và đổi mới công nghệ nhiều khả năng tiếp tục là trọng tâm trong giai đoạn đầu Ternus điều hành Apple. Trước khi trở thành CEO, ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong mảng kỹ thuật phần cứng của Táo khuyết.

John Ternus chính thức trở thành CEO Apple từ ngày 1/9. Tim Cook chuyển sang giữ chức Chủ tịch Điều hành của hội đồng quản trị.

Trong bản ghi nhớ, Ternus dành nhiều lời cảm ơn người tiền nhiệm. Ông cho biết Tim Cook đã chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình chuyển giao và đánh giá cao phong cách lãnh đạo dựa trên các giá trị, sự tử tế và tính nhân văn do cựu CEO Apple xây dựng.

Ternus gia nhập đội ngũ thiết kế sản phẩm Apple năm 2001. Ông trở thành Phó chủ tịch kỹ thuật phần cứng năm 2013. Đến năm 2021, Ternus gia nhập nhóm lãnh đạo cấp cao với vị trí Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng.

Trong hơn 2 thập kỷ tại Apple, John Ternus đã tham gia phát triển nhiều dòng sản phẩm. CEO Apple có vai trò quan trọng trong quá trình ra mắt iPad và AirPods, cũng như giám sát hoạt động kỹ thuật trên nhiều thế hệ iPhone, Mac và Apple Watch.