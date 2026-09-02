Đề xuất tài khoản MXH từ 1 triệu người theo dõi phải khai báo

Chủ tài khoản, kênh hoặc nhóm có từ 1 triệu người theo dõi được đề xuất phải gửi thông tin liên hệ tới cơ quan quản lý.

Người sở hữu tài khoản MXH từ 1 triệu người theo dõi có thể phải thông báo đến cơ quan quản lý. Ảnh minh họa: Reuter.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 147/2024/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đang được Bộ Tư pháp thẩm định.

Trong dự thảo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất bổ sung một số quyền và nghĩa vụ đối với người sử dụng mạng xã hội trong nước, cũng như các nền tảng nước ngoài cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam.

Một trong những nội dung đáng chú ý liên quan đến các tài khoản có lượng người theo dõi lớn.

Nhóm tài khoản nào thuộc diện phải thông báo?

Theo đề xuất, chủ tài khoản, chủ kênh nội dung, chủ trang cộng đồng hoặc người quản trị nhóm cộng đồng có tổng số người theo dõi hoặc thành viên của tất cả tài khoản, kênh, trang và nhóm do mình quản lý từ 1 triệu trở lên phải thông báo thông tin liên hệ bằng văn bản tới cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

Văn bản có thể được gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc bằng các phương thức khác theo quy định.

Theo cơ quan soạn thảo, đề xuất này nhằm tăng khả năng quản lý và hạn chế sai sót về nội dung từ các tài khoản có lượng người theo dõi lớn, vốn có khả năng tác động rộng tới xã hội.

Mẫu thông báo kèm dự thảo cũng nêu khá cụ thể những thông tin chủ tài khoản phải cung cấp.

Đề xuất nhằm tăng quản lý với các tài khoản có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Ảnh: Zuma Press.

Với cá nhân, thông tin gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân hoặc hộ chiếu, địa chỉ thường trú hoặc tạm trú, số điện thoại di động đã xác thực tại Việt Nam và email liên hệ.

Đối với tổ chức, doanh nghiệp, thông tin cần cung cấp gồm tên tổ chức, mã định danh điện tử, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hộ kinh doanh nếu có, địa chỉ trụ sở chính và thông tin người đại diện theo pháp luật.

Chủ thể thông báo còn phải lập danh sách các trang, kênh, tài khoản hoặc nhóm cộng đồng mình đang quản lý, gồm tên, đường dẫn, nền tảng sử dụng và lượng người theo dõi hoặc thành viên.

Nhiều thay đổi với người dùng mạng xã hội

Ngoài nhóm tài khoản có lượng người theo dõi lớn, dự thảo cũng đề xuất bổ sung một số quyền và nghĩa vụ chung của người dùng mạng xã hội.

Theo đó, người dùng được quyền chia sẻ đường dẫn trực tiếp đến tác phẩm hoặc nội dung gốc của cơ quan báo chí, chủ thể sở hữu trí tuệ.

Người dùng tại Việt Nam cũng được quyền quyết định việc cho phép hay không cho phép tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài sử dụng thông tin cá nhân của mình cho mục đích quảng bá, truyền thông hoặc cung cấp cho bên khác.

Ở chiều ngược lại, khi đăng ký tài khoản mạng xã hội, người dùng từ Việt Nam được đề xuất phải cung cấp và xác thực các thông tin như họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại di động đã được xác thực hoặc số định danh cá nhân.

Người dùng cũng phải chịu trách nhiệm về nội dung do mình lưu trữ, cung cấp hoặc chia sẻ trên mạng xã hội. Việc sao chép, đăng tải lại một phần hoặc toàn bộ tác phẩm phải tuân thủ quy định về sở hữu trí tuệ.

Với người dùng dưới 16 tuổi, dự thảo đề xuất tài khoản phải được đăng ký thông qua cha, mẹ hoặc người giám hộ, đồng thời áp dụng mức bảo vệ quyền riêng tư cao hơn và hạn chế một số tính năng tương tác.

Dự thảo đề xuất tài khoản của người dưới 16 tuổi phải đăng ký qua cha mẹ hoặc người giám hộ và bị hạn chế một số tính năng tương tác. Ảnh: pexels.

Cha mẹ hoặc người giám hộ cũng có trách nhiệm quản lý nội dung và thời gian trẻ sử dụng mạng xã hội. Các tài khoản hiện có của người dưới 16 tuổi sẽ được rà soát theo lộ trình nếu quy định mới được ban hành.

Dự thảo cũng đề xuất phân cấp cho UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định một số thủ tục liên quan đến giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp và cung cấp dịch vụ mạng xã hội.

Các nội dung trên hiện mới là đề xuất trong dự thảo và có thể tiếp tục được chỉnh sửa trước khi nghị định được ban hành.