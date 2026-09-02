Động thái chưa từng có của CEO Apple

Sau khi trở thành CEO Apple, John Ternus đăng bài viết đầu tiên trên mạng xã hội X để chào người dùng.

Tài khoản của CEO John Ternus trên mạng xã hội X. Ảnh: AppleInsider.

Sau khi nhậm chức CEO Apple vào ngày 1/9, John Ternus đã xuất hiện trên mạng xã hội X với tên người dùng @johnternus. Tài khoản của ông được tạo vào tháng 6, hiện có hơn 670.000 người theo dõi, khá khiêm tốn so với cựu CEO Tim Cook (hơn 19,8 triệu lượt theo dõi).

Theo 9to5Mac, mục giới thiệu hồ sơ của Ternus ngắn gọn với biểu tượng Apple cùng dòng chữ "CEO". Bài đăng đầu tiên được chia sẻ vào tối 1/9 (giờ Việt Nam) với nội dung "hello" (tạm dịch: xin chào).

Dù chỉ có 5 chữ cái, bài viết đầu tiên của Ternus trên X nhận về hơn 53 triệu lượt xem, 420.000 lượt thích và hơn 52.000 bình luận, tính đến 14h ngày 2/9 (giờ Việt Nam). Ông hiện chỉ theo dõi 3 tài khoản khác: Apple, Tim Cook và Phó chủ tịch cấp cao phụ trách marketing Greg Joswiak.

So với những thương hiệu nổi tiếng, cách sử dụng mạng xã hội của Apple khá khác biệt. Trên X, hãng duy trì tài khoản @apple, nhưng không đăng bài mà chỉ chạy quảng cáo.

Dù vậy, các lãnh đạo cấp cao như Cook hay Joswiak lại có tài khoản hiển thị công khai và thường xuyên cập nhật nội dung.

Ví dụ, trong bài viết mới nhất, Joswiak đăng lại trạng thái của Ternus cùng thông điệp "còn nhiều điều để nói" vào ngày 9/9, thời điểm Apple tổ chức sự kiện ra mắt thiết bị mới.

Hiện chưa rõ Ternus sẽ đăng nội dung gì lên X, đặc biệt bởi ông chưa từng công khai các tài khoản mạng xã hội. Trang 9to5Mac suy đoán nội dung có thể tương tự tài khoản của Cook, gồm thông báo sản phẩm mới và một số dự án của Táo khuyết.

Ternus đảm nhận vị trí CEO Apple sau 5 năm giữ chức phó chủ tịch cấp cao về kỹ thuật phần cứng. Trong ngày đầu nhậm chức, ông đã gửi thông điệp đến toàn thể nhân viên công ty, hé lộ về sự kiện quan trọng ngày 9/9.

“Chúng ta có một màn ra mắt lớn vào tuần tới và nó sẽ rất ấn tượng”, Ternus viết. Ông cũng cảm ơn các nhân viên đã chuẩn bị cho sự kiện.

Bài đăng của Ternus được chia sẻ lại bởi Phó chủ tịch cấp cao phụ trách marketing Greg Joswiak.

Tại sự kiện ngày 9/9, Apple dự kiến trình làng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, iPhone màn hình gập, Apple Watch Series 12 cùng Apple Watch Ultra 4, khả năng có cả AirPods 5 và một số thiết bị khác.

Ngoài sự kiện sắp tới, tân CEO Apple còn đề cập các sản phẩm đang được phát triển. Ông cho biết bản thân rất hào hứng với những thiết bị trong lộ trình của Apple. Ternus cũng chia sẻ các ý tưởng mà công ty có thể xây dựng trong tương lai.

Thông điệp cho thấy sản phẩm và đổi mới công nghệ nhiều khả năng là trọng tâm của giai đoạn đầu Ternus điều hành Apple. Trước khi trở thành CEO, ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong mảng kỹ thuật phần cứng tại Táo khuyết.

Trong thời gian này, Ternus tham gia phát triển nhiều dòng sản phẩm. Ông có vai trò quan trọng trong quá trình ra mắt iPad hay AirPods, giám sát hoạt động kỹ thuật trên nhiều thế hệ iPhone, Mac và Apple Watch.

Trong khi Ternus giữ vị trí lãnh đạo cao nhất tại Apple, người tiền nhiệm Tim Cook chuyển sang giữ chức chủ tịch điều hành hội đồng quản trị.