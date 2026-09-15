Cục A05 có tên gọi mới

Từ ngày 15/9, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được chuyển đổi tên gọi thành Cục An ninh mạng.

Cục An ninh mạng đã gắn bó với các hoạt động phòng, chống tội phạm công nghệ cao cũng như kiến tạo niềm tin số trên mạng.

Thực hiện Nghị định số 10/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2025/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công an, tên gọi Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được thay đổi từ ngày 15/9.

Theo Quyết định số 5796/QĐ-BCA, đơn vị này chính thức mang tên Cục An ninh mạng. Việc chuyển đổi tên gọi có hiệu lực cùng ngày.

Trước khi đổi tên, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thường được gọi là A05, là đơn vị trực thuộc Bộ Công an, thực hiện chức năng tham mưu và triển khai các nhiệm vụ liên quan đến bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật sử dụng công nghệ cao.

Trong thời gian qua, đơn vị này tham gia xử lý nhiều vấn đề liên quan đến tin giả, lừa đảo trực tuyến, xâm phạm dữ liệu cá nhân và các hành vi lợi dụng mạng xã hội, công nghệ mới để vi phạm pháp luật. Cục cũng phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp và nền tảng số trong hoạt động bảo vệ an ninh mạng.

Cục An ninh mạng là tên gọi mới của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, chính thức được áp dụng từ ngày 15/9.

Việc chuyển đổi tên gọi được thực hiện trong quá trình điều chỉnh tổ chức bộ máy của Bộ Công an theo các quy định mới.

Trước thời điểm này, tên gọi đầy đủ “Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao” vẫn xuất hiện trong các hoạt động, hội nghị và thông tin do cơ quan chức năng công bố. Chẳng hạn, tại KOL Summit 2026 diễn ra đầu tháng 9, đơn vị vẫn được giới thiệu với tên cũ.