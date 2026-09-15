CEO Apple nói về việc bị đối thủ sao chép, phá quy tắc của Steve Jobs

Dù sở hữu tỷ lệ khung hình tương tự Galaxy Z Fold8, iPhone Duo hoàn toàn khác ở nhiều khía cạnh. Mục tiêu của Apple là tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh với chất lượng cao, phần mềm và ứng dụng được tối ưu tốt.

Apple gia nhập phân khúc smartphone gập khá muộn so với đối thủ. Samsung, Google hay Huawei đã phát triển các sản phẩm này trong nhiều năm. Tuy vậy, lãnh đạo Táo khuyết khẳng định không chạy theo đối thủ.

iPhone Duo đánh dấu bước chuyển lớn của Apple. Không chỉ bước chân vào thị trường smartphone gập, đây là lần đầu tiên CEO John Ternus dẫn dắt sự kiện dưới cương vị CEO.

{ 01 } Bài toán giữ bí mật và giảm nếp gấp Trong cuộc phỏng vấn với Tom's Guide và TechRadar, CEO John Ternus cùng Phó chủ tịch Marketing toàn cầu Greg Joswiak, đều nhấn mạnh sự độc đáo của iPhone Duo. "Tôi cho rằng vấn đề cốt lõi là khi nào chúng tôi cảm thấy ý tưởng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, độ bền cũng như thiết kế. Điều tôi đặc biệt ấn tượng trên Duo là sự kết hợp hoàn hảo giữa phần cứng và phần mềm, cho ra sản phẩm thực sự khác biệt", Ternus chia sẻ. Nếp gấp màn hình vẫn là một trong những nhược điểm trên smartphone gập. Bề mặt nhựa cũng cho cảm giác rẻ tiền. Do đó, Apple cố gắng tìm ra giải pháp xử lý các vấn đề.

CEO John Ternus (trái) và Phó chủ tịch Marketing toàn cầu Greg Joswiak. Ảnh: Future.

Màn hình chính của iPhone Duo trang bị lớp phủ nano để tạo bề mặt nhám, giúp giảm độ chói và phản xạ ánh sáng, từ đó hạn chế khả năng nhìn thấy nếp gấp. Công nghệ này từng xuất hiện trên iPad Pro, MacBook Pro và Studio Display. Những trải nghiệm ban đầu cho thấy rất khó để phát hiện nếp gấp trên iPhone Duo. Nhớ lại thời điểm công nghệ này xuất hiện trên nguyên mẫu, Ternus bày tỏ sự tâm đắc. "Đây chính là điều tôi mong muốn. Khi đã xác định giải pháp, chúng tôi tìm cách biến nó thành hiện thực", CEO Apple cho biết. Theo Ternus, Apple đã phát triển kỹ thuật phủ lớp nano lên bề mặt polymer thay vì kính, mang đến cảm giác tốt hơn thay vì "bề mặt nhựa rẻ tiền" trên những thiết bị khác. "Chúng thường có vẻ gợn sóng hoặc nhăn nheo, kết cấu nano giúp loại bỏ hoàn toàn những khuyết điểm ấy. Bề mặt phẳng mịn đẹp, mang đến cảm giác tuyệt vời khi chạm vào, cũng như rất bền", Ternus nhấn mạnh. Cả 2 cũng nói về việc dự án iPhone Duo được giữ bí mật rất tốt. Dù vẫn rò rỉ nhiều chi tiết nhỏ, đây là thiết bị được Apple bảo mật thông tin tốt nhất nhiều năm qua, đặc biệt với công nghệ phủ nano trên màn hình gập.

iPhone Duo được trưng bày tại sự kiện Apple. Ảnh: Bloomberg.