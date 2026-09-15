CEO Apple nói về việc bị đối thủ sao chép, phá quy tắc của Steve Jobs

CEO John Ternus và Phó chủ tịch Greg Joswiak đều nhấn mạnh sự độc đáo của iPhone Duo, cũng như việc thông tin sản phẩm bị rò rỉ trước khi ra mắt.
iPhone Duo đánh dấu bước chuyển lớn của Apple. Không chỉ bước chân vào thị trường smartphone gập, đây là lần đầu tiên CEO John Ternus dẫn dắt sự kiện dưới cương vị CEO.
Apple gia nhập phân khúc smartphone gập khá muộn so với đối thủ. Samsung, Google hay Huawei đã phát triển các sản phẩm này trong nhiều năm. Tuy vậy, lãnh đạo Táo khuyết khẳng định không chạy theo đối thủ.
Dù sở hữu tỷ lệ khung hình tương tự Galaxy Z Fold8, iPhone Duo hoàn toàn khác ở nhiều khía cạnh. Mục tiêu của Apple là tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh với chất lượng cao, phần mềm và ứng dụng được tối ưu tốt.
Trong cuộc phỏng vấn với Tom's Guide và TechRadar, CEO John Ternus cùng Phó chủ tịch Marketing toàn cầu Greg Joswiak, đều nhấn mạnh sự độc đáo của iPhone Duo.
"Tôi cho rằng vấn đề cốt lõi là khi nào chúng tôi cảm thấy ý tưởng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, độ bền cũng như thiết kế. Điều tôi đặc biệt ấn tượng trên Duo là sự kết hợp hoàn hảo giữa phần cứng và phần mềm, cho ra sản phẩm thực sự khác biệt", Ternus chia sẻ.
Nếp gấp màn hình vẫn là một trong những nhược điểm trên smartphone gập. Bề mặt nhựa cũng cho cảm giác rẻ tiền. Do đó, Apple cố gắng tìm ra giải pháp xử lý các vấn đề.
CEO John Ternus (trái) và Phó chủ tịch Marketing toàn cầu Greg Joswiak. Ảnh: Future.
Màn hình chính của iPhone Duo trang bị lớp phủ nano để tạo bề mặt nhám, giúp giảm độ chói và phản xạ ánh sáng, từ đó hạn chế khả năng nhìn thấy nếp gấp. Công nghệ này từng xuất hiện trên iPad Pro, MacBook Pro và Studio Display.
Những trải nghiệm ban đầu cho thấy rất khó để phát hiện nếp gấp trên iPhone Duo. Nhớ lại thời điểm công nghệ này xuất hiện trên nguyên mẫu, Ternus bày tỏ sự tâm đắc.
"Đây chính là điều tôi mong muốn. Khi đã xác định giải pháp, chúng tôi tìm cách biến nó thành hiện thực", CEO Apple cho biết.
Theo Ternus, Apple đã phát triển kỹ thuật phủ lớp nano lên bề mặt polymer thay vì kính, mang đến cảm giác tốt hơn thay vì "bề mặt nhựa rẻ tiền" trên những thiết bị khác.
"Chúng thường có vẻ gợn sóng hoặc nhăn nheo, kết cấu nano giúp loại bỏ hoàn toàn những khuyết điểm ấy. Bề mặt phẳng mịn đẹp, mang đến cảm giác tuyệt vời khi chạm vào, cũng như rất bền", Ternus nhấn mạnh.
Cả 2 cũng nói về việc dự án iPhone Duo được giữ bí mật rất tốt. Dù vẫn rò rỉ nhiều chi tiết nhỏ, đây là thiết bị được Apple bảo mật thông tin tốt nhất nhiều năm qua, đặc biệt với công nghệ phủ nano trên màn hình gập.
iPhone Duo được trưng bày tại sự kiện Apple. Ảnh: Bloomberg.
"Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp bảo mật chặt chẽ, không tiết lộ cho bất cứ ai. Chúng tôi thậm chí đặt tên mã rất buồn cười, chẳng liên quan gì đến sản phẩm cả.
Mọi người đều biết qua tin rò rỉ rằng chúng tôi đang phát triển điện thoại gập, và thật không may khi họ có được tỷ lệ màn hình. Cũng có sự trùng hợp khi người ta thấy đó là tỷ lệ thú vị", Joswiak chia sẻ.
Đại diện Apple thừa nhận trong quá trình phát triển sản phẩm, các nhân viên phải trao đổi với những người bên ngoài công ty, bao gồm "mở rộng phạm vi tiếp cận nhà phát triển bên thứ 3 hơn bình thường" để nghiên cứu cách tận dụng iPhone Duo.
Dù smartphone gập chạy Android ngày càng cải tiến về phần cứng, hệ sinh thái phần mềm Android vẫn khá phân mảnh. Nhiều ứng dụng chỉ đơn thuần phóng to giao diện từ điện thoại, khiến trải nghiệm bị hạn chế.
Đối với iPhone Duo, đại diện Apple nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ với nhà phát triển, giúp tinh chỉnh ứng dụng cho cả màn hình trong và ngoài. Một số app được tối ưu như Netflix, Slack và Zoom.
"Chúng tôi thấy nỗ lực từ đối thủ chưa thực sự thuyết phục. Chúng tôi chưa từng vội vàng tung ra sản phẩm dang dở hay chưa hoàn thiện", Joswiak cho biết.
Chúng tôi thấy nỗ lực từ đối thủ chưa thực sự thuyết phục. Chúng tôi chưa từng vội vàng tung ra sản phẩm dang dở hay chưa hoàn thiện
Mặt lưng của iPhone Duo. Ảnh: The Verge.
Thiết kế gập giúp iPhone Duo có thể được dùng trong nhiều kịch bản khác nhau. Ảnh: The Verge.
iPhone Duo khi mở ra. Ảnh: The Verge.
Apple kỳ vọng iPhone Duo có thể thuyết phục những người còn hoài nghi về điện thoại gập. Ảnh: Gizmodo.
Trên iPhone Duo, nút điều khiển và thanh trạng thái được dời sang cạnh phải, giúp người dùng dễ dàng thao tác hơn.
Theo chia sẻ từ Ternus, thay đổi này giúp các nút nằm ngay dưới ngón cái tay phải khi gập thiết bị. Nếu mở ra, chúng vẫn giữ nguyên vị trí. Đại diện Apple nhấn mạnh về việc đảm bảo trải nghiệm liền mạch khi sử dụng 2 màn hình.
Steve Jobs từng có câu nói nổi tiếng: "Ai cần bút cảm ứng chứ?" khi ra mắt iPhone đầu tiên năm 2007. Đối với iPhone Duo, thiết bị này hỗ trợ bút cảm ứng Apple Pencil.
Trả lời Tom's Guide, đại diện công ty chia sẻ quan điểm cởi mở hơn, khi iPhone Duo được xem là sự kết hợp giữa iPhone và iPad.
"Tôi chưa bao giờ coi đó là quy tắc. iPad đời đầu cũng không có bút cảm ứng. Khi người dùng nhận ra rằng nhiều việc có thể xử lý rất tốt trên màn hình lớn với bút, chúng tôi nhận thấy cơ hội ở đó", Ternus nhấn mạnh.
Tôi chưa bao giờ coi đó là quy tắc. iPad đời đầu cũng không có bút cảm ứng. Khi người dùng nhận ra rằng nhiều việc có thể xử lý rất tốt trên màn hình lớn với bút, chúng tôi nhận thấy cơ hội ở đó
Joswiak cũng chia sẻ tên gọi Duo mang ý nghĩa "kết hợp giữa 2 sản phẩm". Khi gập vào, người dùng vẫn có trải nghiệm quen thuộc như iPhone. Đến lúc mở ra, màn hình lớn bên trong hứa hẹn mang đến trải nghiệm khác biệt.
Apple kỳ vọng trải nghiệm trên iPhone Duo sẽ thuyết phục cả những người còn hoài nghi về điện thoại gập. Ví dụ, chế độ chụp ảnh Smart Take cho phép dựng đứng điện thoại để chụp ảnh nhóm. Hệ thống tự nhận diện bố cục và chụp khi mọi người vào vị trí, không cần đặt hẹn giờ.
"Vẻ đẹp của Apple đến từ sự kết hợp giữa phần cứng, phần mềm và dịch vụ. Điều tôi yêu thích là khi tất cả hòa quyện và tương tác cùng nhau, tạo ra trải nghiệm vượt xa từng thành phần cộng lại", CEO Apple nhấn mạnh.
Với giá khởi điểm 2.000 USD, iPhone Duo là smartphone đắt nhất từ trước đến nay của Apple. Theo Ternus, đây là thiết bị "rất phức tạp", đòi hỏi kỹ thuật chế tác tinh vi.
"Đúng là đắt hơn điện thoại khác, nhưng chúng tôi tin nó mang đến giá trị tuyệt vời", Ternus nói thêm.
Không chỉ iPhone Duo, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max cũng tăng giá 100 USD so với bản tiền nhiệm. Apple khẳng định bộ đôi này xứng đáng giá trị với chip xử lý A20 Pro nhanh hơn, buồng hơi tản nhiệt lớn hơn và thời lượng pin dài hơn.
Sự kiện ngày 9/9 cũng là lần đầu John Ternus tham gia với tư cách CEO Apple. Dù gắn bó với công ty suốt 25 năm và trực tiếp lãnh đạo mảng phần cứng, Ternus vẫn nhận thấy tầm quan trọng của vai trò mới.
"Thực sự tôi rất yêu nơi này. Nó như ngấm vào máu thịt của mình...Tôi yêu đồng nghiệp, yêu khoảnh khắc cùng nhau tạo ra sản phẩm", Ternus nói với TechRadar.
CEO John Ternus phát biểu tại sự kiện ngày 9/9. Ảnh: Wired.
Ternus khẳng định Apple luôn đổi mới, đồng thời đặt trọng tâm vào AI, công nghệ sẽ định hình lộ trình phát triển dài hạn.
"Đây là giai đoạn thú vị nhất trong sự nghiệp của tôi khi AI mang đến nhiều cơ hội mới", Ternus nhấn mạnh.
Đây là giai đoạn thú vị nhất trong sự nghiệp của tôi khi AI mang đến nhiều cơ hội mới
Ông cũng nhấn mạnh công nghệ này cần phát triển cùng sự "cân nhắc kỹ lưỡng và tính toán thấu đáo".
CEO Apple lại lấy Smart Take trên iPhone Duo làm ví dụ về tính năng hữu dụng dựa trên AI. Theo ông, điều này cũng mở ra cơ hội cho các dòng sản phẩm hoàn toàn mới.
Bất chấp mọi thay đổi tại Apple, iPhone vẫn giữ vị trí trọng tâm trong hệ sinh thái. Ternus khẳng định màn hình hiển thị vẫn đóng vai trò thiết yếu.
"Mọi người muốn có màn hình để xem thông tin. Bạn biết đấy, con người xử lý thông tin bằng thị giác hiệu quả hơn thính giác. Do đó, việc sở hữu thiết bị có màn hình, bỏ vừa vào túi áo vẫn rất tốt. Chúng tôi cho rằng vai trò quan trọng của điện thoại không hề suy giảm", CEO Apple nhấn mạnh.
Nửa thế kỷ thành - bại của Apple
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