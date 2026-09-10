Đằng sau kế hoạch đưa VinFast VF 2 chinh phục thị trường Mỹ và châu Âu

VinFast Canada để ngỏ khả năng mang VF 2 đến các thị trường Bắc Mỹ và châu Âu. Cơ hội của mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ này ra sao?

VinFast từng có thời gian "thử lửa" tại thị trường Mỹ nhưng không đạt được quá nhiều thành công, khi 2 mẫu SUV thuần điện cỡ trung-lớn VF 8 và VF 9 là chưa đủ để thuyết phục khách hàng xứ cờ hoa.

Giờ đây, thông tin công bố bởi VinFast Canada cho thấy dường như hãng đang để ngỏ khả năng trở lại Bắc Mỹ và châu Âu, tuy nhiên bằng một mẫu xe nhỏ gọn hơn rất nhiều - VinFast VF 2.

Quay lại Mỹ bằng VF 2?

Chuyên trang Carscoops dẫn nội dung thông cáo báo chí từ VinFast Canada, trong đó nhắc đến xu hướng quay trở lại của ôtô siêu nhỏ microcar. Theo đó, thành công của Citroën Ami và Fiat Topolino đã được nhắc đến, trước khi thông tin về VinFast VF 2 xuất hiện trong nội dung mà VinFast Canada chia sẻ.

Trong nội dung nói trên, VinFast Canada thừa nhận chưa công bố kế hoạch đưa VF 2 đến Bắc Mỹ hay châu Âu, nhưng cho rằng một quyết định như vậy "sẽ không hoàn toàn bất hợp lý".

"Tại nhiều thị trường phát triển, ngay cả các dòng xe entry-level cũng ngày càng trở nên đắt đỏ, với giá bán trung bình đã vượt quá 50.000 USD hồi năm ngoái", chuyên trang Carscoops dẫn lại nội dung chia sẻ bởi VinFast Canada.

Hãng xe Việt tiếp tục ngụ ý rằng VF 2 có thể đi theo hướng tiếp cận tương tự Fiat Topolino, định vị trở thành lựa chọn thay thế cho xe sân golf trong nhu cầu di chuyển nội khu.

VinFast VF 2 được để ngỏ khả năng đưa sang Mỹ cạnh tranh Fiat Topolino. Ảnh: VinFast, Fiat.

Theo VinFast Canada, việc sử dụng xe golf ngoài phạm vi sân golf đang ngày càng phổ biến tại nhiều khu dân cư trên thế giới. Sự phổ biến này được cho là phản ánh nhu cầu khách hàng với phương tiện giao thông nhỏ gọn và đơn giản, được thiết kế chủ yếu cho các chuyến đi quãng ngắn trong đô thị.

Như vậy, dù chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào, việc VinFast Canada công bố nội dung về VF 2 cùng sự tương đồng giữa mẫu xe này với Citroën Ami, Fiat Topolino là động thái khá đáng chú ý.

Sau khi chưa thể đạt được thành công như mong đợi tại Mỹ với các mẫu SUV cỡ trung và lớn, VinFast dường như muốn quay lại chinh phục các thị trường khó tính này bằng một mẫu xe điện nhỏ gọn, kèm giá bán dễ tiếp cận hơn khá nhiều.

Phân khúc ngách ở Mỹ

Có lý do để VinFast chọn VF 8 và VF 9 làm những mẫu xe đồng hành trong lần đầu đặt chân vào thị trường Mỹ.

Trong một bài viết vào tháng 10/2022, chuyên trang Jalopnik dẫn số liệu từ J.D. Power cho thấy nhóm xe gầm cao cỡ lớn - gồm các xe SUV, crossover, bán tải và minivan - đã đóng góp khoảng 80% doanh số xe mới bán ra tại Mỹ.

Tỷ lệ này đã tăng từ 52,7% hồi năm 2010 lên gần 80% trong năm 2022, phản ánh xu hướng chuyển dịch khá mạnh từ xe gầm thấp sang xe gầm cao cỡ lớn trên thị trường ôtô xứ cờ hoa.

Bản thân danh sách top 5 xe bán chạy nhất ở Mỹ theo Autoblog cũng phản ánh xu hướng này, khi những cái tên góp mặt gồm Ford F-Series (828.832 xe tại Mỹ trong năm ngoái), Chevrolet Silverado (580.368 xe), Toyota RAV4 (479.288 xe), Honda CR-V (403.768 xe) và dòng bán tải của thương hiệu Ram (374.059 xe).

Người Mỹ chuộng xe cỡ lớn. Ảnh: Ford.

Đặt cạnh các mẫu xe kể trên, VinFast VF 2 với kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.090 x 1.496 x 1.663,2 mm tỏ ra khá khiêm tốn và không đúng gu của khách hàng xứ cờ hoa.

Mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ không dễ chinh phục khách hàng Mỹ - vốn là những người có xu hướng ưa chuộng xe cỡ lớn, gầm cao do rộng rãi và cung cấp tầm nhìn bao quát tại vị trí lái.

Hệ thống đường cao tốc liên bang ở Mỹ cũng được đánh giá là môi trường vận hành tương đối khắc nghiệt dành cho VinFast VF 2. Mẫu xe điện cỡ nhỏ bị giới hạn tốc độ tối đa ở mức 80 km/h, trong khi phạm vi hoạt động tối đa mỗi lần sạc chỉ khoảng 210 km, công bố theo chu trình NEDC.

Trong trường hợp VinFast vẫn kiên định với chiến lược đưa VF 2 tiến công thị trường Mỹ, mẫu ôtô điện cỡ nhỏ sẽ phù hợp hơn với nhu cầu di chuyển nội khu. Trên thực tế, Fiat Topolino đã được giới thiệu tại Mỹ với chính định hướng này, hiện có giá khởi điểm 13.995 USD .

"Sự thay thế cho xe golf" như cách VinFast Canada ngụ ý có lẽ là hướng đi lý tưởng nhất cho VF 2 tại thị trường ôtô xứ cờ hoa. Khi này, VF 2 sẽ cạnh tranh trong thị trường ngách cùng Fiat Topolino, nhắm đến nhu cầu di chuyển nội khu phục vụ cộng đồng dân cư, khu nghỉ dưỡng và sân golf.

Châu Âu là thiên đường

Ngược lại với thị trường Mỹ, châu Âu lại là "thiên đường" cho những mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ hoặc siêu nhỏ như VinFast VF 2.

Dữ liệu của Straits Research cho thấy trong năm 2025, châu Âu đóng góp đến 61,8% thị phần quadricycle gắn động cơ toàn cầu.

Có nhiều yếu tố cấu thành nên sự phổ biến của nhóm xe này tại châu Âu, bao gồm đặc trưng cơ sở hạ tầng đô thị, khung pháp lý rõ ràng, bên cạnh sự có mặt của các mẫu microcar chạy điện như Citroën Ami, Fiat Topolino, Renault Mobilize Duo.

Xe nhỏ được khách hàng châu Âu ưa chuộng. Ảnh: Citroen.

Lục địa già nổi tiếng với những đô thị lâu đời, đặc trưng bởi đường phố chật hẹp, thiếu hụt chỗ đỗ xe. Do vậy, những chiếc ôtô gọn gàng, dễ quay đầu được khá nhiều khách hàng châu Âu ưu ái, thay vì các mẫu xe gầm cao cỡ lớn.

Các phân hạng L6e và L7e tạo nên khung pháp lý riêng cho các mẫu xe thuộc phân khúc quadricycle tại châu Âu, với những giới hạn khác nhau về tốc độ, công suất, khối lượng và kết cấu. Đây là nền tảng cho phép các hãng mạnh dạn triển khai ôtô cỡ nhỏ, siêu nhỏ tại thị trường châu Âu.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng, VinFast VF 2 bán tại quê nhà đang sử dụng motor điện 30 kW, cao hơn giới hạn công suất liên tục 15 kW áp dụng với các phân nhóm L7e ở châu Âu. Mẫu xe điện đô thị thương hiệu VinFast hẳn nhiên cũng không thuộc phân khúc L6e, vốn có giới hạn tốc độ thiết kế 45 km/h và công suất liên tục tối đa 4-6 kW tùy phân nhóm.

Do vậy nếu VinFast muốn đưa VF 2 sang châu Âu để cạnh tranh cùng Citroën Ami, Fiat Topolino hay Renault Mobilize Duo, việc điều chỉnh công suất động cơ có lẽ là giải pháp cần được hãng xe Việt tính đến.

VinFast VF 2 với đặc trưng nhỏ gọn có thể phù hợp thị hiếu khách hàng châu Âu. Ảnh: VinFast.

Giá bán cũng là yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh của VF 2 tại thị trường châu Âu. Lúc này, VinFast VF 2 tại quê nhà đang có giá 188 triệu đồng, tương đương khoảng 7.200 USD . Tuy nhiên khi cập bến thị trường lục địa già, giá xe đến tay khách hàng sẽ có sự thay đổi nhất định, ảnh hưởng từ các loại thuế phí khác nhau.

Để dễ so sánh, các mẫu xe điện nhỏ gọn phổ biến tại châu Âu gồm Citroën Ami (giá quy đổi khoảng 8.600- 10.700 USD ), Fiat Topolino (khoảng 10.700- 11.900 USD ), Renault Mobilize Duo (9.800- 10.800 USD ). Nếu có thể duy trì giá bán quy đổi dưới 10.000 USD , VinFast VF 2 có thể có cơ hội ở thị trường lục địa già.

Nhìn chung, so với Mỹ, châu Âu có vẻ là thị trường tiềm năng hơn dành cho xe điện đô thị VinFast VF 2. Đặc biệt giữa bối cảnh các nước phát triển vẫn đang khá dè chừng với ôtô điện nhập khẩu từ Trung Quốc, VinFast VF 2 có thể kỳ vọng vào một sức bán chấp nhận được ở thị trường lục địa già.