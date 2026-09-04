iPhone gập sắp kéo theo tháng sôi động nhất năm của điện thoại

Xiaomi, Apple, Huawei và nhiều thương hiệu sẽ trình làng các dòng smartphone đầu bảng trong tháng 9.

Mẫu smartphone không viền màn hình sắp được Tecno trình diễn trong tháng 9. Ảnh: @mkbhd/YouTube.

Tháng 9 thường chứng kiến nhiều hãng điện tử ra mắt thiết bị nhằm chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm. Trong một số trường hợp, các thương hiệu thậm chí dời lịch sang tháng 10 nếu lịch trình quá dày.

Những năm gần đây, áp lực giảm bớt khi lịch trình được phân bổ sang những tháng lân cận. Tuy nhiên theo The Verge, xu hướng ra mắt sản phẩm vào tháng 9 bất ngờ trở lại trong năm nay, đặc biệt với thị trường smartphone.

Ngày 1/9, Poco đã giới thiệu 2 thiết bị mới gồm F9 Pro và F9 Ultra. Sự sôi động sẽ tiếp diễn trong các ngày tới nhờ triển lãm điện tử IFA tại Berlin (Đức) diễn ra vào 4-8/9, tiếp đến là màn ra mắt iPhone mới từ Apple.

IFA thu hút hơn 200.000 khách tham quan mỗi năm, cùng các nhà sản xuất toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ. Dù không còn nhiều màn ra mắt điện thoại hoành tráng như 10 năm trước, triển lãm công nghệ lớn nhất châu Âu vẫn hứa hẹn nhiều thú vị.

Vào cuối tháng 7, Tecno hé lộ ý tưởng smartphone không viền màn hình thực thụ, dự kiến trưng bày tại IFA 2026. Ngoài ra, theo thông lệ hàng năm, TCL cũng sẽ mang đến một số smartphone hoặc tablet thuộc dòng Nxtpaper, trang bị công nghệ màn hình tương tự E-Ink.

Xiaomi sẽ lần đầu tham dự IFA, một tuần sau khi hé lộ kế hoạch ra mắt Xiaomi 18 Fold màn hình gập. Hãng dự kiến công bố nhiều thông tin về sản phẩm trong buổi họp báo ngày 3/9.

Dù không tham gia IFA, Apple vẫn gây chú ý với lịch trình giới thiệu iPhone mới vào ngày 9/9. Dựa trên tin đồn, Táo khuyết sẽ ra mắt iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone màn hình gập. Mẫu máy gập là thiết bị được giới công nghệ chờ đón.

Ngoài các sự kiện lớn, Android Headlines dự đoán sẽ có ít nhất 20 smartphone ra mắt trong tháng 9, thậm chí nhiều hơn. Trong đó, Huawei dự kiến trình làng smartphone gập ba Mate XT 2 tại Trung Quốc vào 7/9, bên cạnh dòng cao cấp Mate 90.

Huawei Mate XT 2 trong đoạn video hé lộ từ Huawei. Ảnh: Huawei.

Xiaomi sẽ tiếp nối mẫu 18 Fold bằng dòng 18 Pro vào cuối tháng. Vivo cũng xác nhận giới thiệu dòng máy đầu bảng X500 trong tháng 9, tương tự với dòng Magic 9 từ Honor.

Nhiều tin đồn dự đoán dòng Find X10 của Oppo sẽ ra mắt vào tháng 9, dù một số nguồn khác cho rằng thời điểm có thể lùi sang tháng 10. Kể cả OnePlus được đồn đoán sẽ trình làng OnePlus 16 trong tháng này.

Theo The Verge, lý do khiến các hãng dồn dập ra mắt smartphone trong tháng 9 có thể đến từ Qualcomm. Trước đây, công ty này thường giới thiệu chip Snapdragon dòng cao cấp vào tháng 12. Tuy nhiên, sự kiện Snapdragon Summit năm nay được tổ chức vào ngày 22-24/9, một phần giúp các hãng có thời gian ra mắt sản phẩm trước mùa mua sắm cuối năm.

Trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung chip và bộ nhớ, chưa thể khẳng định xu hướng này sẽ mang đến hiệu quả. Ngoài Galaxy Z Fold8, nhiều thiết bị cao cấp năm nay thực chất chỉ được nâng cấp nhẹ từ bản tiền nhiệm, với chip mạnh và giá đắt hơn. Dù vậy theo The Verge, đây vẫn là thời điểm đáng chờ đợi, đặc biệt với phân khúc smartphone gập.