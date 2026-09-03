Xiaomi 'đánh úp' Apple

Xiaomi chọn thời điểm giới thiệu Xiaomi 18 Fold ngay trước sự kiện của Apple, động thái có thể giúp hãng chiếm lợi thế truyền thông trước khi iPhone Fold xuất hiện.

Xiaomi 18 Fold có thiết kế gập khác lạ. Ảnh: Xiaomi.

Ngày 2/9, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đã công bố thiết kế của Xiaomi 18 Fold. Đây là mẫu smartphone màn hình gập mới thuộc dòng flagship Xiaomi 18. Thiết bị sẽ được giới thiệu chính thức tại sự kiện ngày 7/9.

Điểm đáng chú ý nhất của thiết bị mới nằm ở kiểu dáng. Xiaomi gọi thiết kế này là “gập giữa”. Nó được đặt giữa 2 dòng smartphone gập phổ biến hiện nay là dạng gập ngang cỡ lớn và gập dọc nhỏ gọn.

Khi đóng, Xiaomi 18 Fold có màn hình ngoài 5,38 inch. Kích thước này cho phép người dùng sử dụng thiết bị bằng một tay dễ dàng hơn. Khi mở, màn hình bên trong có kích thước 7,58 inch. Hãng hướng thiết bị đến nhu cầu đọc nội dung, xem video và xử lý nhiều tác vụ trên màn hình lớn.

Theo hình ảnh được hãng công bố, Xiaomi 18 Fold có phiên bản màu đỏ nổi bật. Cụm camera phía sau trải dài theo chiều ngang. Trong đó, 3 ống kính được bố trí theo chiều dọc bên trong cụm này. Thiết kế tổng thể khác với các thế hệ điện thoại Fold trước đây.

Lu Weibing, Chủ tịch mảng smartphone Xiaomi, cho rằng các kiểu điện thoại gập hiện nay vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Dòng gập lớn mang lại không gian hiển thị rộng nhưng người dùng vẫn dành nhiều thời gian cho màn hình ngoài. Trong khi đó, dòng gập nhỏ có lợi thế về kích thước nhưng phải đánh đổi một số trải nghiệm cơ bản.

Xiaomi 18 Fold là cách hãng giải quyết 2 vấn đề này. Thiết bị có kích thước nhỏ khi gập nhưng vẫn cung cấp màn hình lớn khi mở.

“Tôi tin đây sẽ trở thành lựa chọn chủ đạo của thế hệ màn hình gập tiếp theo”, Lu Weibing cho biết. Ông cũng xác định Xiaomi 18 Fold là sản phẩm có vị trí quan trọng trong dòng smartphone chủ lực của hãng.

Một thay đổi khác là cách Xiaomi định vị sản phẩm. Thay vì nằm trong dòng MIX Fold riêng biệt, mẫu máy mới được đưa trực tiếp vào dòng Xiaomi 18. Điều này cho thấy hãng muốn đưa smartphone gập gần hơn với nhóm flagship truyền thống.

Xiaomi xác nhận Xiaomi 18 Fold sẽ dùng chip Xuanjie O3 do hãng tự phát triển. Máy cũng chạy HyperOS 4 và tích hợp mô hình Xiaomi MiMo hoạt động trên thiết bị. Đây là 3 công nghệ được Xiaomi nhấn mạnh trong đợt giới thiệu sản phẩm lần này.

Thông số hiệu năng, dung lượng pin, tốc độ sạc và giá bán hiện chưa được Xiaomi công bố. Các thông tin này dự kiến được tiết lộ tại sự kiện ngày 7/9.