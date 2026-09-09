Đây là iPhone Duo, chiếc điện thoại gập đầu tiên của Apple

Tâm điểm của sự kiện Apple là iPhone màn hình gập, được hãng gọi là iPhone Duo.

iPhone Duo khi mở màn hình có kích thước như một chiếc iPad. Ảnh: The Verge.

Không như mọi năm, iPhone 18 Pro năm nay là dòng sản phẩm đầu tiên Apple giới thiệu trong sự kiện của mình, tiếp nối là AirPods 5.

iPhone Duo, thiết bị được chờ đợi nhất được giới thiệu sau cùng sau cụm từ quen thuộc "One More Thing" (Còn một thứ nữa).

Điểm nhấn iPhone Duo

Giới thiệu về chiếc điện thoại gập đầu tiên, CEO John Ternus nhận định màn hình lớn hơn sẽ mở ra những khả năng hoàn toàn mới, nhưng vẫn phải đủ gọn để nằm vừa trong túi và lòng bàn tay.

Thiết bị này sẽ gọn gàng hơn khi gập lại.

Thay vì tạo ra một thiết bị giống như hai chiếc điện thoại ghép lại, Apple hướng đến trải nghiệm màn hình lớn tự nhiên và trực quan như iPad. Đây cũng là nền tảng cho loạt cải tiến mà Apple kỳ vọng sẽ định nghĩa lại trải nghiệm sử dụng điện thoại gập.

Hãng sau đó chính thức giới thiệu mẫu iPhone gập đầu tiên.

Đại diện Apple cho biết muốn trải nghiệm sử dụng iPhone Duo luôn liền mạch với cả hai màn hình. Vì vậy, quá trình chuyển đổi giữa trạng thái mở và đóng phải mượt mà và hoàn toàn trực quan.

Do đó, iPhone Duo có cùng một tỷ lệ khung hình trên cả hai màn hình. Lần đầu tiên, camera FaceTime được thiết kế để nằm kín đáo phía sau màn hình, ẩn đi cho đến khi bạn cần sử dụng.

Bản lề của máy có khả năng nâng đỡ phần trung tâm của màn hình khi thiết bị chuyển động, đồng thời giữ màn hình phẳng khi mở hoàn toàn. Cơ chế bản lề sử dụng cấu trúc mô-men xoắn biến thiên được thiết kế riêng, cho phép kiểm soát chính xác quá trình đóng và mở.

iPhone Duo có bản lề đặc biệt.

Khi mở ra, iPhone Duo sở hữu màn hình Super Retina XDR kích thước 7,6 inch. Diện tích hiển thị lớn hơn 50% so với iPhone 18 Pro Max và tới 80% so với iPhone 18 Pro.

Ở bên ngoài, thiết bị được trang bị màn hình 5,4 inch, diện tích hiển thị tương đương 90% iPhone 18 Pro. Nhưng những màn hình này không chỉ có ưu điểm về khả năng hiển thị.

Cuối năm nay, người dùng sẽ có thể sử dụng Apple Pencil USB-C trên cả hai màn hình để ghi chú nhanh, phác thảo hoặc đánh dấu tài liệu. Đây là lần đầu tiên iPhone hỗ trợ trải nghiệm Apple Pencil vốn đã quen thuộc với người dùng iPad.

Apple cho biết màn hình của iPhone Duo được phát triển dựa trên kinh nghiệm từ iPad và Mac, với lớp phủ nano-texture mới giúp giảm đáng kể hiện tượng chói và phản chiếu. Bề mặt có cảm giác như một lớp nhám phẳng, đồng thời được xử lý bằng công nghệ khắc laser để tạo ra các vi cấu trúc trên màn hình.

Bên dưới, màn hình sử dụng cấu trúc nhiều lớp với keo đàn hồi, cho phép các lớp trượt tương đối với nhau khi đóng mở như những trang sách, hạn chế biến dạng theo thời gian. Apple cũng bổ sung một tấm titanium ở lớp đáy và hơn 100 linh kiện chính xác trong bản lề, kết hợp với các tấm đỡ bằng sợi carbon để tạo kết cấu cứng nhưng nhẹ. Hãng cho biết thiết kế này giúp màn hình vừa phẳng, bền, vừa hạn chế hao mòn sau nhiều lần gập.

Cách bố trí 2 viên pin của iPhone Duo.

Về hiệu năng, iPhone Duo cho khả năng duy trì hiệu suất cao hơn tới 35% so với iPhone 17 Pro. Máy sử dụng modem C2 mới, nhanh hơn tới 50% so với C1X và hỗ trợ 5G mmWave tại Mỹ, đồng thời tiêu thụ ít hơn tới 15% năng lượng. C2 cũng sử dụng AI để cải thiện độ ổn định kết nối, đặc biệt trong khu vực có sóng yếu.

iPhone Duo sử dụng eSIM trên toàn cầu và được trang bị hai viên pin nằm ở hai nửa thân máy, nhưng hoạt động như một hệ thống thống nhất. Máy có thể phát video tối đa 31 giờ trên màn hình trong và 44 giờ trên màn hình ngoài. Con số này thấp hơn mức 36 giờ của iPhone 18 Pro và 45 giờ của iPhone 18 Pro Max trong tác vụ video liên tục, dù cách sử dụng 2 màn hình của Duo có sự khác biệt.

Khi sử dụng đồng thời hai màn hình, iPhone Duo có thời lượng pin tối đa 24 giờ. Máy hỗ trợ sạc nhanh, đạt 50% pin trong khoảng 20 phút và có thể phát video thêm 5 giờ chỉ sau 5 phút sạc.

iPhone Duo được trang bị hệ thống camera Fusion mới, mở ra thêm nhiều cách chụp ảnh và quay video nhờ khả năng tự đứng trên bề mặt phẳng. Máy có thể ghi lại các đoạn Time-lapse độ phân giải 4K Dolby Vision HDR mà không cần giá đỡ.

Camera góc siêu rộng Fusion 48 MP được sử dụng trên iPhone 18 Pro cũng xuất hiện trên iPhone Duo, bên cạnh hỗ trợ Photographic Styles thế hệ mới. Camera trước Center Stage 12 MP được đặt ở màn hình ngoài, trong khi màn hình trong có camera FaceTime mới, có thể hoạt động khi máy mở hoàn toàn hoặc dựng trên bàn.

Khi gọi FaceTime, iPhone Duo có thể sử dụng đồng thời camera trước và sau để ghi lại cả người dùng lẫn khung cảnh phía trước. Màn hình ngoài cũng giúp người chụp xem trước ảnh selfie dễ dàng hơn. Apple còn tận dụng màn hình để phát hiệu ứng nhằm thu hút sự chú ý của trẻ nhỏ khi chụp ảnh.

Một tính năng mới mang tên Smart Take có thể theo dõi khung cảnh và tự chụp khi mọi người đã sẵn sàng, thay vì phải đặt hẹn giờ.

Apple cũng giới thiệu phụ kiện Duo Folio tích hợp chân dựng, trong khi ốp lưng iPhone Duo gồm hai phần riêng biệt bảo vệ từng nửa máy.

iPhone Duo là chiếc iPhone đắt nhất từ trước tới nay.

iPhone Duo có hai màu Star White và Night Sky, giá khởi điểm 1.999 USD cho phiên bản 256 GB. Người dùng có thể đặt trước từ ngày 16/10, trước khi máy chính thức lên kệ vào ngày 23/10.

Ở Việt Nam, giá bán iPhone Duo từ 64,9 triệu cho bản 256 GB tới 103,9 triệu cho bản dung lượng 2 TB. Thời gian đặt hàng và giao hàng tương đương thị trường Mỹ.

iPhone 18 Pro nâng cấp mạnh về camera, pin

Bộ đôi iPhone 18 Pro được trang bị chip A20 Pro, và được hãng nhấn mạnh là thế hệ iPhone có thời lượng pin dài nhất lịch sử. Máy có 4 màu gồm đen, bạc, xanh (Glacier) và đỏ đun (Burgundy).

Trong đó, Glacier và Burgundy là hai màu mới, với Burgundy được Apple mô tả là màu sắc khác biệt và tinh tế.

Apple tiếp tục nhấn mạnh Apple Intelligence trên iPhone 18 Pro, với các mô hình AI chạy trực tiếp trên thiết bị và khả năng xử lý qua hệ thống bảo mật liên đám mây khi cần sức mạnh tính toán cao hơn.

Tính năng camera trên iPhone 18 Pro được nâng cấp mạnh mẽ.

A20 Pro là con chip mạnh mẽ nhất để vận hành các mô hình AI tiên tiến ngay trên thiết bị. Những cải tiến về CPU, GPU và Neural Engine đều tận dụng mức tăng 50% về băng thông bộ nhớ.

"Đây là giao diện bộ nhớ có độ rộng lớn nhất mà chúng tôi từng trang bị trên iPhone, đồng thời là yếu tố quan trọng giúp A20 Pro đạt được những bước tiến về hiệu năng", đại diện Apple chia sẻ.

Hãng cho biết đã thiết kế lại cấu trúc đóng gói vật lý của chip. A20 Pro sử dụng công nghệ đóng gói tùy chỉnh lấy cảm hứng từ dòng chip M, trong đó khuôn silicon (silicon die) được đặt cạnh bộ nhớ.

Thiết kế này đưa bộ nhớ ra khỏi đường truyền nhiệt của SoC, đồng thời cho phép kết nối trực tiếp silicon với buồng hơi, qua đó cải thiện đáng kể hiệu quả tản nhiệt. Cách đóng gói chip mới này chỉ là một phần trong hệ thống tản nhiệt hoàn toàn mới.

Hệ thống quản lý nhiệt này mang lại hiệu năng duy trì cao nhất từ trước đến nay trên iPhone, cải thiện tới 40% so với iPhone 17 Pro. So với iPhone 16 Pro và các thế hệ cũ hơn, mức cải thiện có thể lên tới gấp đôi.

Ảnh chụp từ iPhone 18 Pro.

iPhone 18 Pro cũng được trang bị camera chính Fusion 48 MP mới với khẩu độ biến thiên, cho phép kiểm soát lượng ánh sáng đi vào cảm biến và độ sâu trường ảnh. Hệ thống này sử dụng 6 lá khẩu siêu mỏng, có thể tự động điều chỉnh theo điều kiện chụp.

Camera cũng sử dụng một cơ chế rotor mới để điều khiển chuyển động, cùng hệ thống ống kính được thiết kế riêng nhằm đảm bảo chất lượng hình ảnh ở nhiều mức khẩu độ khác nhau.

Khẩu độ sẽ tự động điều chỉnh tùy theo khung cảnh.Trong môi trường thiếu sáng, khẩu độ có thể mở rộng để thu thêm khoảng 50% ánh sáng, giúp cải thiện chi tiết và dải tương phản của ảnh.

iPhone 18 Pro cũng được trang bị Dynamic Island nâng cấp, với thiết kế nhỏ gọn hơn, hữu ích hơn và giúp người dùng theo dõi thông tin trực tiếp dễ dàng hơn chỉ trong nháy mắt.

Dynamic Island giờ đây có thể hiển thị cùng lúc 3 thông tin, giúp bạn theo dõi nhiều tác vụ đồng thời, chẳng hạn kiểm tra tình trạng chuyến bay qua Flighty, xem chỉ đường bằng Maps hay đơn giản là theo dõi bộ hẹn giờ.

Bên cạnh Apple Intelligence và Siri AI, iOS 27 còn mang đến nhiều tính năng hữu ích hơn, trong đó có các công cụ bảo vệ trẻ em trực quan. Những tính năng này cho phép phụ huynh linh hoạt hơn trong việc quản lý nội dung trẻ có thể xem, những người trẻ có thể liên lạc và thời điểm trẻ được phép sử dụng thiết bị.

iPhone 18 Pro có giá từ 1.999 USD , còn iPhone 18 Pro Max là 1.299 USD , cả hai đều tăng 100 USD so với thế hệ trước.

Tại thị trường Việt Nam, iPhone 18 Pro có giá từ 38,9 triệu, trong khi 18 Pro Max có giá từ 41,9 triệu. Người dùng có thể đặt hàng từ sáng 12/9. Việt Nam là một trong những thị trường đầu tiên được nhận iPhone mới vào ngày 18/9.

Apple Watch tích hợp trợ lý lên cổ tay

Năm nay, Apple Watch Series 12 và Apple Watch Ultra 4 nâng trải nghiệm theo dõi sức khỏe và thể chất lên một tầm cao mới với hệ thống cảm biến sức khỏe hoàn toàn mới, trong đó diện tích bề mặt điện cực tăng lên, giúp tiếp xúc với da tốt hơn khi thực hiện phép đo ECG.

Sự thay đổi về cách bố trí photodiode và cảm biến đo nhịp tim giúp đồng hồ lấy dữ liệu nhịp tim liên tục với tần suất cao hơn. Đây là một chỉ số quan trọng phản ánh tình trạng sức khỏe tổng thể. Apple Watch giờ đây có thể đo nhịp tim nền sau mỗi 5 giây trong suốt cả ngày, kể cả khi người dùng đang di chuyển, cao gấp 60 lần so với trước đây.

Thiết bị cũng có thể lấy mẫu biến thiên nhịp tim (Heart Rate Variability - HRV) với tần suất lên tới một lần mỗi 5 phút, thường xuyên gấp 24 lần trước đây.

Apple Watch thế hệ mới có thể đo mức độ "sẵn sàng luyện tập" của người dùng.

Hệ thống cảm biến sức khỏe mới cũng mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới trên Apple Watch mang tên Readiness, cho biết khi nào cơ thể sẵn sàng để tăng cường độ và khi nào nên giảm tải.

Mỗi sáng, Apple Watch phân tích hoạt động gần đây, các chỉ số sức khỏe và giấc ngủ để đưa ra một điểm số duy nhất, kèm đánh giá rõ ràng về khả năng đáp ứng của cơ thể trong ngày. Các trạng thái có thể bao gồm: “Recover” (ưu tiên phục hồi), “Pace Yourself” (giảm nhịp độ), “Ready” (sẵn sàng) và “Go for It” (có thể tăng cường độ). Điểm Readiness cũng có thể được cập nhật trong ngày.

Audio Intelligence là tính năng mới trên Apple Watch năm nay. Audio Intelligence khai thác sức mạnh của đồng hồ ngay trên cổ tay, giúp nhận biết tốt hơn những gì đang diễn ra xung quanh đặc biệt quan trọng đối với người khiếm thính hoặc gặp khó khăn về thính giác.

Apple Watch Series 12 và Apple Watch Ultra 4 có thể nhận biết những âm thanh như còi báo động, chuông cảnh báo, chuông cửa, tiếng trẻ khóc và nhiều âm thanh khác. AI hoạt động trực tiếp trên thiết bị sẽ gửi thông báo khi phát hiện những âm thanh này, ngay cả khi iPhone không ở bên người dfung.

Toàn bộ bản chép lời từ Live Rewind và Siri Recaps trong ứng dụng Siri đều được mã hóa đầu cuối khi đồng bộ qua iCloud. Các tính năng Rewind và Recap yêu cầu Siri AI và sẽ được cung cấp vào cuối năm nay, trước khi hỗ trợ thêm nhiều ngôn ngữ trong tương lai. Các tính năng Audio Intelligence hiện mới chỉ có sẵn ở thị trường Mỹ.

Apple Watch Series 12 có giá khởi điểm không đổi ở mức 399 USD , trong khi Apple Watch Ultra 4 tiếp tục có giá từ 799 USD .

AirPods 5 nâng cấp toàn diện

AirPods 5 vẫn giữ thiết kế mở quen thuộc được nhiều người yêu thích, nhưng được thiết kế lại hoàn toàn từ bên trong để mang đến trải nghiệm âm thanh tốt hơn nữa. Với kiến trúc âm học multi-port mới và Adaptive EQ thế hệ tiếp theo, AirPods 5 mang đến âm thanh giàu chi tiết hơn trên nhiều dải tần, đồng thời phù hợp với nhiều hình dạng tai khác nhau.

Tính năng chống ồn chủ động (ANC) trở thành mặc định trên thế hệ này. Nhờ kiến trúc âm học mới và công nghệ âm thanh điện toán tiên tiến, AirPods 5 có khả năng giảm tiếng ồn tốt hơn 50% so với thế hệ trước, được Apple khẳng định là "tốt nhất trong ngành đối với thiết kế open-ear".

AirPods 5 được nâng cấp toàn diện.

Bên cạnh ANC, chế độ Transparency cho phép người dùng nghe được giọng nói và âm thanh từ môi trường xung quanh. Chế độ này giờ đây hoạt động tự nhiên hơn, giúp bạn dễ dàng trò chuyện với người khác mà vẫn nhận biết được những gì đang diễn ra xung quanh.

AirPods 5 cung cấp thời gian nghe 4 giờ nghe khi bật ANC và tổng thời lượng sử dụng lên tới 20 giờ với hộp sạc có kích thước cực kỳ nhỏ gọn.

Dù được nâng cấp mạnh về tính năng, AirPods 5 vẫn giữ mức giá 129 USD , tương đương bản AirPods 4 không có chống ồn năm ngoái. Ngoài ra, phiên bản có điều chỉnh âm lượng trên thân tai và hộp sạc không dây có giá 149 USD . Người dùng có thể đặt trước cả hai phiên bản từ hôm nay và sản phẩm sẽ chính thức lên kệ vào ngày 18/9.