Apple đón tin vui trước khi ra mắt iPhone mới

Trong quý II, Apple duy trì vị thế hãng smartphone lớn thứ hai toàn cầu nhờ chiến lược định giá iPhone 17 hiệu quả.

Một mẫu iPhone 17 Pro. Ảnh: The Verge.

Theo dữ liệu từ TrendForce, lượng smartphone sản xuất của Apple trong quý II tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt thị phần 19% và chỉ đứng sau Samsung (23%).

Số liệu cho thấy Apple sản xuất khoảng 52 triệu chiếc iPhone trong quý II, còn Samsung sản xuất khoảng 62 triệu thiết bị. Đây cũng là 2 thương hiệu trong top 6 ghi nhận sản lượng tăng so với cùng kỳ, lần lượt 14% và 7%.

Hãng phân tích nhận định sự tăng trưởng của Apple chủ yếu đến từ chiến lược định giá hiệu quả cho dòng iPhone 17, giúp duy trì doanh số trong các quý đầu năm. Dù vậy, tình hình có thể biến động khi iPhone 18 tăng giá.

"Dường như không thể tránh khỏi việc iPhone 18 tăng giá. Cần theo dõi thêm để xác định tác động của điều này đến đà tăng trưởng doanh số", báo cáo từ TrendForce nhấn mạnh.

Đối với Samsung, mức tăng trưởng chủ yếu đến từ việc dời lịch bán smartphone cao cấp trễ hơn mọi năm. Công ty Hàn Quốc cũng đẩy mạnh mô hình ODM (nhà sản xuất thiết kế gốc) cho các dòng máy phổ thông và tầm trung để bù đắp chi phí bộ nhớ cao, duy trì khả năng cạnh tranh về giá.

Tổng sản lượng smartphone toàn cầu trong cùng giai đoạn lại giảm 8% so với năm trước, còn 275 triệu chiếc. Theo TrendForce, con số này khả quan hơn mong đợi do mức giảm "thấp hơn dự báo trước đó".

Hãng phân tích cho rằng kết quả này đến từ 2 yếu tố. Đầu tiên, nhiều người quyết định mua smartphone sớm hơn do lo ngại giá linh kiện tiếp tục đẩy chi phí lên cao.

Ngoài ra, một số thương hiệu cắt giảm sản lượng quá mạnh tay để đối phó chi phí bộ nhớ. Khi điều kiện thị trường dần ổn định, các hãng lại khôi phục một phần sản lượng.

Thị phần và sản lượng 6 hãng smartphone lớn trong quý II. Ảnh: TrendForce.

Dựa trên số liệu mới, TrendForce điều chỉnh dự báo thị trường năm 2026, nâng sản lượng smartphone ước tính lên 1,07 tỷ thiết bị, tăng nhẹ so với báo cáo trước (1,05 tỷ). Tuy nhiên, mức điều chỉnh này không đồng nghĩa thị trường sẽ sớm phục hồi.

"Sự điều chỉnh này chỉ phản ánh xu hướng gia tăng tạm thời nhờ hành vi mua sớm của người dùng. Khi hiệu ứng này qua đi và bộ nhớ tiếp tục đắt lên trong năm 2027, sản lượng smartphone toàn cầu có thể đối mặt áp lực sụt giảm lớn hơn", báo cáo nhận định.

Xếp sau Samsung và Apple đều là các thương hiệu Trung Quốc với Oppo (sản lượng 30 triệu máy, thị phần 11%), Xiaomi (29 triệu máy, thị phần 10%), Vivo (21 triệu máy, thị phần 8%) và Transsion (20 triệu máy, thị phần 7%).

Khác với 2 hãng dẫn đầu, các thương hiệu này đều ghi nhận sản lượng giảm so với cùng kỳ năm ngoái, từ 17% đến 32%.

Theo TrendForce, Oppo, Xiaomi và Vivo đều chuyển trọng tâm sang duy trì thị phần hiện có thay vì tranh giành quyết liệt. Trong đó, phần lớn doanh số của Oppo và Vivo đến từ Trung Quốc, thị trường chứng kiến áp lực ngày càng lớn từ Huawei.

Cuối cùng, Transsion chịu ảnh hưởng nặng hơn do tập trung phân khúc smartphone giá rẻ, trong khi lượng bộ nhớ giá thấp tồn kho ít hơn đối thủ.