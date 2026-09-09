Web Apple đóng cửa trước giờ ra mắt iPhone 18

Trang web online của Apple tại Việt Nam tạm “đóng cửa” trước thềm sự kiện ra mắt iPhone mới. Việc dừng hoạt động là bước chuẩn bị cho đợt phát hành quan trọng.

iPhone 18 Pro Max chỉ còn vài tiếng đến giờ trình làng. Ảnh: Macrumors.

Apple đang chuẩn bị cho sự kiện ra mắt sản phẩm mới diễn ra vào 0h ngày 10/9 theo giờ Việt Nam. Vào chiều ngày 9/9, giao diện website Apple Việt Nam hiển thị trạng thái đang cập nhật và cho biết sẽ trở lại trong thời gian ngắn. Thông báo này cũng xuất hiện trên website hãng ở các thị trường lớn.

Đến khoảng 19h cùng ngày, hãng đã chuyển sang giao diện đếm ngược với thông điệp “Từ bất ngờ đến rực rỡ”. Sự kiện mang chủ đề trên sẽ được phát trực tuyến trên website Apple và ứng dụng Apple TV lúc 0h ngày 10/9, cho phép người dùng thêm vào lịch cá nhân.

Giống thông lệ ở các mùa iPhone trước, Apple Online Store có thể tạm ngừng truy cập khu vực mua sắm trước thời điểm các sản phẩm mới được công bố. Đây là cách Apple thường sử dụng để chuẩn bị hệ thống bán hàng cho thế hệ sản phẩm mới.

Từ khi mở gian hàng chính hãng tại Việt Nam, điều này đã trở thành thông lệ của Táo khuyết.

Giao diện website Apple Store Việt Nam trước 19h ngày 9/9.

Năm nay, sự chú ý của người dùng càng lớn khi Apple được cho là chuẩn bị thực hiện một trong những thay đổi đáng kể nhất đối với dòng iPhone trong nhiều năm. Các nguồn tin quốc tế dự đoán hãng sẽ giới thiệu iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, đồng thời có thể trình làng mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên.

Theo các thông tin được công bố trước sự kiện, iPhone 18 bản tiêu chuẩn có thể chưa xuất hiện trong đợt ra mắt tháng 9 năm nay mà được dời sang năm 2027. Apple sẽ tập trung vào các mẫu cao cấp trong mùa mua sắm cuối năm.

Nếu iPhone màn hình gập xuất hiện, đây sẽ là lần đầu Apple tham gia thị trường smartphone gập, nhiều năm sau khi Samsung và các hãng Trung Quốc đã phát triển nhiều thế hệ sản phẩm. Reuters nhận định đây có thể là thay đổi lớn nhất của iPhone kể từ khi iPhone X loại bỏ nút Home vật lý vào năm 2017.

Sự kiện năm nay cũng đặc biệt khi đánh dấu lần đầu Giám đốc điều hành John Ternus xuất hiện tại một sự kiện iPhone lớn trên cương vị CEO. Ông đã tiếp quản vị trí này từ Tim Cook vào đầu tháng 9.

Hiện Apple chưa công bố chi tiết về thời điểm mở đặt trước và bán ra các sản phẩm mới tại Việt Nam. Người dùng có thể theo dõi trực tiếp sự kiện từ 0h ngày 10/9 trên các kênh chính thức của Apple.