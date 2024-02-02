Apple lần đầu bán iPhone giá trên trăm triệu ở Việt Nam

iPhone 18 Pro có giá từ 39 triệu đồng tại Việt Nam, trong khi bản Pro Max khởi điểm 42 triệu đồng. Đáng chú ý, mẫu màn hình gập iPhone Duo đắt nhất tới 104 triệu.

iPhone Duo của Apple. Ảnh: Apple.

Rạng sáng 10/9, Apple giới thiệu thế hệ iPhone mới, gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu màn hình gập iPhone Duo. Cùng thời điểm, Apple Store Online Việt Nam cập nhật giá bán chính thức của các thiết bị.

Theo đó, iPhone 18 Pro có giá khởi điểm 39 triệu đồng cho phiên bản 256 GB. Các lựa chọn dung lượng 512 GB, 1 TB và 2 TB lần lượt được niêm yết ở mức 45,5 triệu, 58,5 triệu và 78 triệu đồng.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max khởi điểm 42 triệu đồng với dung lượng 256 GB. Người dùng cần trả 48,5 triệu đồng cho bản 512 GB, 61,5 triệu đồng cho bản 1 TB và 81 triệu đồng nếu lựa chọn dung lượng 2 TB.

Như vậy, ở tất cả mức dung lượng, iPhone 18 Pro Max đều đắt hơn phiên bản Pro tương ứng 3 triệu đồng. Apple cho biết thiết bị được mở đặt trước từ ngày 12/9, phát hành vào 18/9.

Dung lượng iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max 256 GB 39 triệu đồng 42 triệu đồng 512 GB 45,5 triệu đồng 48,5 triệu đồng 1 TB 58,5 triệu đồng 61,5 triệu đồng 2 TB 78 triệu đồng 81 triệu đồng

Chiếc iPhone 18 Pro của Táo khuyết. Ảnh: Apple.

Mẫu có mức giá đáng chú ý nhất trong đợt ra mắt năm nay là iPhone Duo, smartphone màn hình gập đầu tiên của Apple.

Thiết bị có giá từ 65 triệu đồng cho dung lượng 256 GB, tức cao hơn 23 triệu đồng so với iPhone 18 Pro Max cùng dung lượng. Phiên bản 512 GB của iPhone Duo được niêm yết 71,5 triệu đồng, trong khi bản 1 TB có giá 84,5 triệu đồng.

Đắt nhất là lựa chọn 2 TB với giá 104 triệu đồng. Đây là model duy nhất trong loạt iPhone mới vượt mốc 100 triệu đồng tại Việt Nam.

Dung lượng iPhone Duo 256 GB 65 triệu đồng 512 GB 71,5 triệu đồng 1 TB 84,5 triệu đồng 2 TB 104 triệu đồng

Đáng chú ý, khoảng cách giữa iPhone Duo và iPhone 18 Pro Max được Apple giữ cố định ở 23 triệu đồng trên cả 4 mức dung lượng. Nếu so với iPhone 18 Pro, mức chênh là 26 triệu đồng.

Ở phiên bản cao nhất, người mua iPhone Duo 2 TB phải chi thêm 23 triệu đồng so với iPhone 18 Pro Max 2 TB và 26 triệu đồng so với iPhone 18 Pro cùng dung lượng. Theo Apple, sản phẩm chính thức mở đặt trước tại Việt Nam từ ngày 16/9, phát hành vào 23/9, sau dòng iPhone 18 Pro 5 ngày.

So với thế hệ trước, iPhone 18 Pro không thay đổi lớn về ngôn ngữ thiết kế. Apple tiếp tục sử dụng kiểu bố trí cụm camera kéo dài theo chiều ngang ở mặt lưng, đồng thời tinh chỉnh một số chi tiết trên thân máy.

Nâng cấp đáng chú ý nằm bên trong với chip A20 Pro, nền tảng xử lý mới dành cho dòng iPhone cao cấp. Apple cũng tiếp tục cải thiện hệ thống tản nhiệt nhằm duy trì hiệu năng tốt hơn khi thiết bị hoạt động trong thời gian dài.

Camera là một trong những thay đổi lớn trên thế hệ mới. Camera chính 48 MP của iPhone 18 Pro được bổ sung khẩu độ biến thiên, sử dụng cơ cấu vật lý để điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến và kiểm soát độ sâu trường ảnh.

Táo khuyết cũng thu nhỏ khu vực Dynamic Island trên dòng Pro mới, đồng thời cải thiện thời lượng pin. iPhone 18 Pro Max tiếp tục là model dạng thanh có thời lượng sử dụng cao nhất trong dòng sản phẩm.

Trong khi đó, iPhone Duo đánh dấu lần đầu Apple tham gia phân khúc smartphone màn hình gập. Thiết bị sử dụng kiểu gập dạng quyển sách, với màn hình ngoài phục vụ các tác vụ thông thường và màn hình lớn hơn khi mở ra. Hãng áp dụng hàng loạt công nghệ để giải quyết nếp gấp, tăng độ bền, tối ưu hóa tỷ lệ hiển thị và duy trì độ mỏng.