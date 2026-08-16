Ngắm dàn siêu xe Lamborghini tại Monterey Car Week 2026

Tuần lễ xe Monterey Car Week 2026 tiếp tục là một "bữa tiệc thịnh soạn" dành cho những tín đồ tốc độ, vốn là nơi nhiều thương hiệu trưng bày các sản phẩm chủ lực vừa ra mắt.

Năm nay, vị trí "spotlight" của thương hiệu siêu xe đến từ Italy chính là mẫu Lamborghini Revuelto SV, vốn chỉ được sản xuất giới hạn 1.963 chiếc trên toàn cầu.

Tương tự các đàn anh Super Veloce trước đây, Lamborghini Revuelto SV sở hữu gói khí động học mới cùng hàng loạt tùy chọn cá nhân hóa dành riêng cho siêu xe này.

Mức giá của siêu xe này vẫn chưa được công bố. Trước đó, Lamborghini Aventador SV và Aventador SV Roadster chỉ được sản xuất giới hạn lần lượt 600 và 500 chiếc.

Cũng tại sự kiện này, hãng đã mang đến chiếc Lamborghini Temerario Tricolore, vốn là một sản phẩm của bộ phận cá nhân hóa Ad Personam nhằm tri ân cho di sản "Made in Italy".

Siêu xe mang màu sơn trắng, kết hợp cùng bộ tem "Tricolore" lấy cảm hứng từ quốc kỳ Italy. Lamborghini Temerario Tricolore vẫn trang bị động cơ V8 twin-turbo 4.0L kết hợp cùng 3 động cơ điện, cho ra công suất tổng hợp 920 mã lực.

Ngoài ra, hãng cũng trưng bày mẫu SUV hybrid hiệu năng cao Lamborghini Urus SE Performante. Xe được trang bị động cơ V8 twin-turbo 4.0L và 1 động cơ điện, cho ra công suất tối đa 812 mã lực

Di sản động cơ V12 cũng được tôn vinh qua hạng mục dành riêng cho dòng Diablo tại sự kiện The Quail, quy tụ 30 chiếc Diablo thuộc các đời xe từ năm 1994 đến năm 2001.

Đặc biệt, nơi đây cũng là nơi quy tụ các mẫu xe Super Veloce nổi tiếng trong quá khứ, từ Miura SV cho đến Diablo SV, Murcielago SV và Aventador SV.

Trong suốt dịp cuối tuần, Lamborghini sẽ chào đón các khách hàng, nhà sưu tập và khách mời VIP đến với Lamborghini Lounge Monterey, không gian độc quyền tọa lạc ngay bên cạnh sân gôn danh tiếng Pebble Beach Golf Links.

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