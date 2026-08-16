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Xe Ôtô

Ảnh thực tế siêu xe độc bản Bugatti Destrier

  • Chủ nhật, 16/8/2026 11:21 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tại Monterey Car Week 2026, Bugatti Destrier đã chính thức được trình làng với giới đam mê tốc độ, vốn được thiết kế riêng cho một nhà sưu tập trung thành của thương hiệu.

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Sau khi ra mắt trực tuyến vào đầu tháng 8/2026, Bugatti Destrier đã ra mắt công chúng lần đầu tại The Quail, A Motorsports Gathering, thuộc chuỗi sự kiện Monterey Car Week 2026 được tổ chức ở California (Mỹ).
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Đây là mẫu hypercar thứ ba thuộc dải sản phẩm cao cấp nhất Programme Solitaire, vốn lấy cảm hứng từ những thiết kế biểu tượng trong quá khứ của thương hiệu đến từ Pháp.
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Cụ thể, Bugatti Destrier được lấy cảm hứng từ Type 57G hay Type 57C "Tank" hay Type 57SC Atlantic. Lưới tản nhiệt móng ngựa có kích thước còn lớn hơn cả Bugatti Bolide.
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Thay vì cơ cấu cửa mở ngang như Chiron, mẫu hypercar này có cơ cấu mở cửa nhị diện kiểu cánh bướm tương tự Bugatti Bolide, đồng thời cụm đèn pha cũng được tinh chỉnh lại.
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Chiếc xe mang màu sơn hàng thửa xanh Sapphire Celeste, gợi nhớ đến thiết kế nguyên bản của chiếc Type 57SC Atlantic mang số khung 57591 "Pope" Atlantic.
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Mẫu hypercar này sử dụng bộ mâm kích thước 20 inch phía trước và 21 inch phía sau, lớn hơn đáng kể so với Bolide, góp phần tôn lên tỷ lệ thân xe chỉ cao khoảng 1 m.
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Cánh gió sau cỡ lớn và vây cá mập của Bolide đã được thay bằng cánh gió tích hợp kiểu Chiron Profilée, giúp xe có ngoại hình thanh lịch hơn nhưng vẫn giữ triết lý khí động học.
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Thay vì thiết kế hệ thống đèn hậu LED dạng chữ X như Bolide, chi tiết này của Bugatti Destrier được thiết kế tối giản với các họa tiết tham số, đồng bộ với thiết kế cụm đèn pha.
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Nắp châm dầu của siêu xe này mang logo Destrier cùng ký hiệu "1/1", khẳng định đây là chiếc xe độc bản thứ ba thuộc chương trình Bugatti Programme Solitaire.
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Mặc dù vẫn giữ những đặc trưng từ mẫu xe đua Bolide, Bugatti Destrier được thiết kế theo phong cách sang trọng cổ điển dựa trên kỹ thuật của thời trang cao cấp haute couture.
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Ghế được bọc da cao cấp, da lộn Nubuck và vải dệt kim 3D màu nâu Ambre Voyageur, kết hợp với các sợi đồng tạo hiệu ứng lấp lánh và hình thành họa tiết "halo-line".
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Các chi tiết kim loại được hoàn thiện theo kiểu hammered finish (bề mặt rèn thủ công) tại tay nắm cửa, cửa gió điều hòa, bậc cửa... gợi nhớ đến bộ giáp của các hiệp sĩ thời Trung Cổ, phù hợp với tên gọi Destrier (chiến mã).
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Thừa hưởng hệ truyền động từ Bugatti Bolide, Bugatti Destrier tiếp tục sử dụng động cơ W16 dung tích 8.0L tăng áp với 4 bộ turbo, sản sinh công suất tối đa 1.600 mã lực.
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Trước khi ra mắt công chúng, chủ xe cùng gia đình đã tham dự buổi giới thiệu riêng tư tại Maison BUGATTI ở Pebble Beach, với sự góp mặt của CEO Mate Rimac.
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Sau đó, chủ nhân chiếc Destrier cùng các chủ xe Bugatti khác tham gia hành trình Bugatti Petit Tour dọc bán đảo Monterey và bờ biển California, từ Spanish Bay đến Big Sur rồi quay về Pebble Beach.
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Bugatti Destrier được đặt hàng và cá nhân hóa thông qua đại lý siêu xe Bugatti Greenwich. Toàn bộ quá trình lên cấu hình và chế tạo đều theo sát với yêu cầu của chủ nhân chiếc xe.

Sách hay đọc trên xe

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Ảnh: Bugatti

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