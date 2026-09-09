Đêm nay, iPhone có thể bước sang trang mới

Kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên trình làng vào năm 2007, diện mạo của thiết bị này gần như không có sự thay đổi nào quá ngoạn mục.

Dù mỏng hơn, bo tròn các góc hay loại bỏ nút Home vật lý, iPhone về cơ bản vẫn luôn trung thành với thiết kế là một khối chữ nhật bằng kính đặt trên mặt lưng kính hoặc kim loại.

Tuy nhiên, sự kiện ra mắt sản phẩm của Apple vào ngày 9/9 tới được cho là sẽ phá vỡ hoàn toàn khuôn mẫu đó.

Theo New York Times tiết lộ từ các nguồn tin nội bộ giấu tên, Táo khuyết dự kiến trình làng một chiếc smartphone màn hình gập có khả năng đóng mở hệt như một cuốn sách. Đây được xem là cú đại tu lớn nhất về thiết kế trong lịch sử của dòng sản phẩm tỷ USD này.

Bản lề lịch sử của tân CEO





























Sau Steve Jobs và Tim Cook, John Ternus trở thành vị CEO thứ ba của Apple trong thế kỷ 21. Từ những bài phát biểu chính đến các phiên phân tích chuyên sâu tại WWDC, mỗi nhà lãnh đạo đều tạo dựng một phong cách rất riêng. Điểm chung ở Jobs và Cook là khả năng thu hút sự chú ý bằng sức hút cá nhân.

Giờ đây, trọng trách đó được đặt lên vai John Ternus. Dù không còn xa lạ với các sự kiện lớn, đây vẫn là lần đầu tiên ông nắm vai trò dẫn dắt một buổi diễn thuyết trọng điểm của Apple.

iPhone gập được cho sẽ có tỷ lệ màn hình vuông tương tự Galaxy Z Fold8 (trái). Ảnh: Bloomberg.























Khác với người tiền nhiệm Tim Cook vốn có kinh nghiệm lâu năm tối ưu chuỗi cung ứng, John Ternus là một chuyên gia công nghệ thực thụ với 25 năm gắn bó tại Apple. Nền tảng kỹ thuật này khiến giới quan sát đưa ra nhiều dự đoán về cách ông sẽ làm chủ sự kiện ra mắt sản phẩm lớn sắp tới.

10 năm trước, các sự kiện ra mắt iPhone luôn là những sân khấu biểu diễn trực tiếp rực rỡ, chật cứng đám đông cuồng nhiệt cùng các tiết mục âm nhạc hoành tráng.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, lễ ra mắt mùa thu đã dần biến thành những màn phô diễn tiếp thị trầm lắng hơn, chủ yếu qua các video được ghi hình sẵn.

Điều đó khiến Ternus phải đối mặt với một nhiệm vụ hóc búa: Khôi phục lại sự hào nhoáng đó cho Táo khuyết, đồng thời đập tan những chỉ trích rằng Apple đã đánh mất vị thế của một nhà đổi mới và các sản phẩm của họ đang dần trở nên cũ kỹ.

"Apple đã hoạt động cực kỳ xuất sắc, nhưng xét cho cùng, họ vẫn chưa tạo ra được những danh mục sản phẩm hoàn toàn mới", Bob O’Donnell, người sáng lập công ty nghiên cứu TECHnalysis Research nhận định.

Theo O’Donnell, một chiếc iPhone gập sẽ phô diễn "một khía cạnh mà người hâm mộ đã lâu không được thấy ở Apple".

Tái lập vị thế dẫn đầu phân khúc tỷ USD





























Trên thực tế, Apple thường không phải là kẻ tiên phong khai phá các ý tưởng sản phẩm mới. Điện thoại thông minh màn hình gập đã bắt đầu được thương mại hóa từ năm 2018 với dòng Galaxy Fold của Samsung, hay Motorola Razr (2020) và gần đây là Pixel Fold của Google (2023).

Ảnh dựng iPhone màn hình gập dựa trên tin đồn. Ảnh: Jon Prosser.























Thế nhưng, lịch sử cho thấy chiến lược "đi sau" của Apple luôn mang một sức mạnh đáng gờm. Khi Táo khuyết bước chân vào một thị trường, họ sẽ tung ra một thiết bị có độ hoàn thiện cao hơn, chiến lược marketing bài bản hơn và năng lực cung ứng hàng triệu sản phẩm trong chớp mắt mà hiếm đối thủ nào sánh kịp.

Thực tế, thị trường điện thoại gập hiện vẫn chỉ là một "ngách" nhỏ. Theo dữ liệu từ hãng phân tích Counterpoint Research, các công ty điện tử tiêu dùng chỉ xuất xưởng gần 20 triệu chiếc smartphone gập vào năm ngoái, chiếm chưa tới 2% tổng lượng smartphone toàn cầu.

Tuy nhiên, Counterpoint dự báo Apple có thể xuất xưởng hơn 12 triệu chiếc iPhone gập ngay trong năm tới, chiếm khoảng 5% tổng lượng iPhone bán ra.

Ngoài ra, Táo khuyết vẫn có lợi thế nhờ thương hiệu mạnh, truyền thông tốt và lượng người dùng lớn. Theo nhà phân tích Mark Gurman, hàng triệu người sẽ có lần đầu trải nghiệm smartphone màn hình gập nhờ model này.

Điều đó cũng có thể mang đến lợi thế cho đối thủ. iPhone gập được cho sẽ giúp người dùng biết đến nhiều hơn về điện thoại gập. Một số khách hàng muốn kiểu dáng gập nhưng không thích iPhone có thể lựa chọn các model từ Samsung và Google.

"2 đối thủ này vẫn mang đến những thiết bị gập lớn hơn, chẳng hạn như Galaxy Z Fold8 và Pixel 11 Pro Fold. Do đó, một số người có thể coi chúng là các phiên bản cao cấp hơn", cây viết từ Bloomberg nhận định.

iPhone gập được cho sẽ giúp người dùng biết đến nhiều hơn về điện thoại gập. Ảnh: MacRumors.























Mặc dù vậy, trở ngại lớn nhất của chiếc iPhone gập sẽ là bài toán chi phí. David Vogt, nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư UBS, dự đoán phiên bản tiêu chuẩn của thiết bị này sẽ có giá khởi điểm ít nhất 2.000 USD do cấu tạo linh kiện phức tạp.

Con số này đắt gần gấp đôi so với mẫu iPhone cao cấp nhất hiện tại là chiếc 17 Pro, có giá khởi điểm 1.099 USD .

Thông thường, mỗi khi ra mắt iPhone mới, Apple được hưởng lợi rất lớn từ hiệu ứng hào quang, khi khách hàng đến mua iPhone và thường sẽ tiện tay mua thêm AirPods hoặc Apple Watch.

Tuy nhiên, ông Vogt cảnh báo điều này có thể sẽ bị phá vỡ, bởi mức giá ngất ngưởng của iPhone gập sẽ tạo ra sức ép quá lớn lên ngân sách của người dùng.

Mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn khi chi phí của chiếc iPhone gập đang bị đẩy lên cao bởi cuộc khủng hoảng thiếu hụt chip nhớ do cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra.

Vào tháng 6 vừa qua, Apple cũng đã phải âm thầm tăng giá máy Mac và iPad với lý do chi phí linh kiện leo thang. Để xoa dịu cú sốc về giá và giữ chân người dùng, Táo khuyết đã phải tung ra chương trình cho thuê thiết bị vào tháng 7, cho phép trả phí hàng tháng để sử dụng iPhone mới thay vì phải mua đứt.

Việc trình làng một chiếc iPhone gập cũng sẽ là thước đo chính xác xem người tiêu dùng hiện nay còn thực sự quan tâm đến các tính năng đột phá hay không.

Theo một khảo sát của CIRP, khoảng 2/3 số người mua iPhone vào năm 2025 thừa nhận họ lên đời máy chỉ vì điện thoại cũ đã hỏng, bị mất hoặc bị trộm. Chỉ 14% thực sự xuống tiền vì các tính năng mới.