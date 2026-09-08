Huawei ra Mate XT2 trước Apple, cuộc đua điện thoại gập nóng lên

Mate XT2 xuất hiện ngay trước sự kiện Apple, cho thấy Huawei muốn tạo dấu ấn điện thoại gập cao cấp trước khi iPhone bước vào phân khúc này.

Huawei Mate XT2 ra mắt ngay trước sự kiện Apple, làm nóng cuộc cạnh tranh ở phân khúc smartphone gập cao cấp. Ảnh: Reuters.

Ngày 7/9, Huawei giới thiệu Mate XT2, thế hệ điện thoại gập ba mới nhất của hãng, chỉ 2 ngày trước sự kiện ra mắt sản phẩm của Apple. Thời điểm này khiến màn ra mắt không đơn thuần là nâng cấp sản phẩm, mà còn mang ý nghĩa cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc smartphone cao cấp.

Theo Reuters, Mate XT2 có thiết kế gập hai lần để mở thành màn hình cỡ tablet, sử dụng chip Kirin 9050 Pro mới. Huawei cho biết thiết bị có cơ chế bản lề được thiết kế lại, khả năng chống nước tốt hơn, camera nâng cấp và hiệu năng tổng thể tăng 42% so với thế hệ trước theo thử nghiệm nội bộ. Giá bán tại Trung Quốc dao động từ 20.000-25.000 nhân dân tệ.

Việc Huawei chọn thời điểm ngay trước Apple cho thấy sức nóng của cuộc đua điện thoại gập đang tăng lên. Apple được kỳ vọng sẽ lần đầu bước vào phân khúc này trong sự kiện tháng 9, sau nhiều năm đứng ngoài thị trường mà Samsung, Huawei và một số hãng Android đã khai phá.

Counterpoint Research dự báo điện thoại gập chỉ chiếm khoảng 2% thị trường smartphone toàn cầu hiện nay, nhưng doanh số có thể tăng mạnh khi Apple tham gia. Hãng nghiên cứu dự đoán lượng máy gập xuất xưởng toàn cầu tăng 21% trong năm 2026 và tăng thêm 37% vào năm 2027.

Trung Quốc là thị trường đặc biệt quan trọng. Theo IDC, Huawei dẫn đầu toàn bộ thị trường smartphone nước này trong quý II/2026 với 22,6% thị phần, trong khi Apple đứng thứ hai với 18,1%. Ở riêng nhóm điện thoại gập, khoảng cách còn lớn hơn. Reuters dẫn số liệu Smart Analytics Global cho biết Huawei chiếm khoảng 68% lượng smartphone gập xuất xưởng tại Trung Quốc trong cùng kỳ.

Lợi thế này giúp Huawei bước vào cuộc cạnh tranh với Apple từ vị thế khác so với nhiều hãng Android. Hãng không chỉ đã bán điện thoại gập nhiều năm mà còn thử nghiệm nhiều kiểu dáng, từ dạng vỏ sò, dạng sách đến thiết kế gập ba như Mate XT2.

Apple ngược lại là "người đến sau", nhưng quy mô hệ sinh thái và lượng người dùng iPhone khiến sự xuất hiện của hãng có thể thay đổi cấu trúc thị trường. Counterpoint dự báo Apple có thể chiếm khoảng 25% thị trường smartphone gập toàn cầu ngay trong năm đầu tham gia, chỉ sau Samsung.

Không chỉ Huawei, Xiaomi cũng ra mắt điện thoại gập Xiaomi 18 Fold cùng ngày. Việc nhiều hãng Trung Quốc cùng tung sản phẩm trước Apple cho thấy cuộc đua điện thoại gập đã bước sang giai đoạn mới. Câu hỏi giờ không còn là liệu điện thoại gập có trở thành xu hướng, mà là hãng nào sẽ giành được người dùng cao cấp khi phân khúc này mở rộng.

Tại Trung Quốc, Apple vì vậy không bước vào một thị trường còn bỏ trống. Hãng sẽ phải cạnh tranh với Huawei, thương hiệu đang có lợi thế lớn về thị phần, nhận diện và danh mục sản phẩm gập. Còn với Huawei, Mate XT2 là cách bảo vệ vị trí đó trước khi đối thủ lớn nhất ở phân khúc cao cấp chính thức nhập cuộc.