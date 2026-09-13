Điểm hay nhưng ít người để ý trên iPhone 18 Pro

Trên iPhone 18 Pro, Dynamic Island được thu nhỏ và có thể hiển thị 3 luồng thông tin trực tiếp cùng lúc, cho thấy Apple vẫn chưa muốn từ bỏ khu vực này.

Dynamic Island trên iPhone 18 Pro được thu nhỏ đáng kể, nhưng vẫn giữ vai trò hiển thị các hoạt động và thông tin theo thời gian thực trên iOS. Ảnh: 9to5Mac.

Khi Apple lần đầu giới thiệu Dynamic Island trên iPhone 14 Pro năm 2022, phần khoét hình viên thuốc nhanh chóng trở thành một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất trên iPhone. Bốn năm sau, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max tiếp tục giữ lại khu vực này, nhưng thu nhỏ đáng kể và bổ sung khả năng hiển thị nhiều thông tin hơn.

Theo Apple, Dynamic Island mới sử dụng công nghệ màn hình cải tiến để tạo thêm không gian hiển thị. Khu vực này hiện có thể cho thấy tối đa 3 thông tin trực tiếp (Live Activities) cùng lúc, trong khi vẫn chứa hệ thống Face ID phục vụ mở khóa, xác thực thanh toán và đăng nhập ứng dụng.

The Verge cũng ghi nhận Dynamic Island nhỏ hơn là một trong số ít thay đổi dễ nhận thấy ở mặt trước iPhone 18 Pro. Dù thiết kế tổng thể gần như không thay đổi so với iPhone 17 Pro, khu vực khoét màn hình mới giúp Apple mở rộng phần hiển thị nội dung mà không loại bỏ hoàn toàn hệ thống nhận diện khuôn mặt phía trước.

Điều đáng chú ý là vai trò của Dynamic Island đã thay đổi khá nhiều so với thời điểm ra mắt.

Ban đầu, đây chủ yếu là cách Apple biến phần khuyết màn hình thành một thành phần giao diện. Thay vì cố che đi camera và cảm biến, hãng dùng phần mềm để mở rộng khu vực này thành nơi hiển thị cuộc gọi, nhạc đang phát, bộ đếm giờ hay trạng thái kết nối.

Qua các phiên bản iOS tiếp theo, Live Activities khiến Dynamic Island trở thành nơi theo dõi những tác vụ đang diễn ra mà người dùng không cần mở ứng dụng. Chẳng hạn, trạng thái chuyến xe, giao đồ ăn, tỷ số thể thao, bộ đếm giờ hoặc quá trình ghi âm có thể được cập nhật ngay trên màn hình.

Khả năng hiển thị 3 Live Activities trên iPhone 18 Pro đẩy ý tưởng này đi xa hơn. Thay vì chỉ là một thông báo nổi, Dynamic Island đang gần với một khu vực trạng thái thường trực của iOS. Người dùng có thể theo dõi nhiều hoạt động cùng lúc trong khi tiếp tục sử dụng ứng dụng khác.

Tuy nhiên, việc Apple đồng thời thu nhỏ khu vực này cũng cho thấy một nghịch lý. Dynamic Island trở nên hữu ích hơn về phần mềm, nhưng ít chiếm diện tích hơn về phần cứng.

Điều đó khác với giai đoạn đầu, khi Dynamic Island tự thân đã là một dấu hiệu nhận diện của iPhone Pro. Trên iPhone 18 Pro, Apple dường như không còn muốn người dùng chú ý quá nhiều tới phần khoét màn hình.

Apple cũng chưa loại bỏ Face ID khỏi khu vực này, đồng nghĩa Dynamic Island vẫn gắn chặt với giới hạn phần cứng của mặt trước iPhone. Khi camera và cảm biến chưa thể hoàn toàn ẩn dưới màn hình mà vẫn đáp ứng yêu cầu của hãng, phần khoét này vẫn còn lý do tồn tại.

Việc thu nhỏ Dynamic Island trên iPhone 18 Pro vì vậy không đồng nghĩa Apple đang chuẩn bị khai tử nó ngay lập tức. Ngược lại, hãng đang cố khiến khu vực này ít gây chú ý hơn nhưng hữu ích hơn.

Sau 4 thế hệ, Dynamic Island đã đi từ giải pháp che phần khoét màn hình thành một lớp giao diện riêng của iOS. Khi phần cứng Face ID và camera trước vẫn cần không gian trên màn hình, Apple có xu hướng tiếp tục thu gọn khu vực này thay vì loại bỏ ngay.