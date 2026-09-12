iPhone 18 mở đặt trước ở Việt Nam, Pro Max cháy hàng sau vài phút

Dòng iPhone 18 Pro Max nhanh chóng cháy hàng tại Việt Nam chỉ vài phút sau khi Apple mở đặt trước trên website chính thức.

iPhone 18 Pro màu đỏ mới. Ảnh: The Verge.

Từ 19h ngày 12/9, iPhone 18 series bắt đầu nhận đặt trước tại Việt Nam. Chỉ sau ít phút, một số phiên bản đã hết suất giao sớm tại các đại lý ủy quyền của Apple. Bất chấp việc tăng giá mạnh và phiên bản iPhone Duo màn hình gập chưa phát hành, sự quan tâm cho flagship của Táo khuyết vẫn ở mức cao.

Điều này phản ánh sức hút của điện thoại Apple ở phân khúc cao cấp, khi hãng chiếm đến gần 90% thị phần smartphone trên 20 triệu đồng tại Việt Nam.

Cháy hàng sau vài phút

Apple và các đại lý ủy quyền tại Việt Nam đồng loạt mở đặt trước iPhone 18 series, cùng thời điểm với nhiều thị trường lớn trên thế giới. Ngay sau khi chương trình bắt đầu, lượng truy cập vào Apple Store Online và website các hệ thống bán lẻ tăng nhanh. Trên Apple Store Online, đến 19h04, phiên bản 18 Pro Max , dung lượng 256 GB đã không còn suất giao trong ngày mở bán đầu tiên 18/9.

Apple Store báo lịch giao iPhone 18 Pro Max đến đầu tháng 10.

Đặc biệt, lựa chọn màu Burgundy và Xanh Băng thanh mới đều bị lùi lịch giao đến 24-29/9. Sau vài phút, lịch phân phối càng xa, chứng tỏ lượng đặt tăng nhanh, vượt khả năng cung ứng,

Trong khi đó, các phiên bản Pro tuy ít được quan tâm hơn, nhưng cũng không có máy sẵn để giao vào 18/9. Hầu hết phiên bản đều có lịch phân phối vào 22/9.

Việc một số cấu hình hết suất chỉ sau ít phút cho thấy nhu cầu đang tập trung vào model cao cấp nhất với các màu mới của năm nay. Tuy nhiên, điều này chưa đủ để phản ánh toàn bộ sức mua, do lượng hàng Apple phân bổ cho từng cấu hình không giống nhau. Đồng thời, Apple Store Online không phải đơn vị cung ứng chính của Táo khuyết tại Việt Nam. Phần lớn đơn hàng tập trung tại các nhà bán lẻ.

Ở những đại lý trong nước, lượng đăng ký và đặt cọc cũng tăng nhanh sau giờ mở bán. Các hệ thống như FPT Shop, ShopDunk, CellphoneS, Viettel Store, Minh Tuấn Mobile cũng đồng loạt nhận đặt trước. Việc mở đặt trước iPhone vào khung 19h cũng giúp khách hàng thuận tiện hơn trong quá trình thao tác. Một vài năm trước đó, nhà bán lẻ bắt đầu vào 0h, gây bất tiện cho người dùng có nhu cầu.

Sức hút của iPhone

Chỉ vài phút sau khi mở đặt trước, lượng máy được đặt tại đại lý Thế giới di động (bao gồm TopZone và Điện Máy Xanh) đã lên đến hơn 150.000 lượt. Các đơn vị khác chưa công bố số khách hàng xuống tiền chờ mua iPhone 18.

Bất chấp sự quan tâm lớn, diễn biến trong đêm 12/8 mới chỉ cho thấy mức độ quan tâm ban đầu. Số lượt đăng ký chưa đồng nghĩa hoàn toàn với sức mua thực tế, trong khi lượng hàng phân bổ cho từng phiên bản cũng khác nhau giữa Apple Store Online và các đại lý. Ngoài người dùng, một lượng lớn dân buôn đặt hàng số lượng lớn để lợi dụng khan hiếm giai đoạn đầu, bán lại kiếm lời.

Thế Giới Di Động ghi nhận hơn 150.000 khách đặt cọc iPhone mới.

Đến đợt giao máy đầu tiên, sức mua thực tế và những phiên bản được người dùng Việt Nam ưu tiên mới dần lộ rõ. Năm nay, dòng iPhone mới được chia thành nhiều đợt phát hành. Nhà bán lẻ CellphoneS cho biết iPhone 18 Pro/Pro Max sau đợt đặt hàng sẽ bán ra vào 8h ngày 18/9. iPhone Duo sẽ phát hành vào 23/10.

Trong khi đó theo nhiều tin đồn, iPhone 18 "thường" và iPhone Air có thể bị lùi đến đầu năm sau.

iPhone 18 Pro có giá khởi điểm 39 triệu đồng cho phiên bản 256 GB. Các lựa chọn dung lượng 512 GB, 1 TB và 2 TB lần lượt được niêm yết ở mức 45,5 triệu, 58,5 triệu và 78 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max khởi điểm 42 triệu đồng với dung lượng 256 GB.

Người dùng cần trả 48,5 triệu đồng cho bản 512 GB, 61,5 triệu đồng cho bản 1 TB và 81 triệu đồng nếu lựa chọn dung lượng 2 TB. Như vậy, ở tất cả mức dung lượng, iPhone 18 Pro Max đều đắt hơn phiên bản Pro tương ứng 3 triệu đồng. Apple cho biết thiết bị được mở đặt trước từ ngày 12/9, phát hành vào 18/9.

Tại các đại lý tại Việt Nam, sản phẩm hiện bán đúng giá niêm yết. Các chương trình ưu đãi chủ yếu nằm ở chiết khấu thanh toán, trả góp và thu cũ lên đời.