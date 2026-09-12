Elon Musk đăng lại chiến dịch của Starlink ở Việt Nam

Elon Musk vừa chia sẻ thông tin Starlink đưa 254 bộ thiết bị Internet vệ tinh tới các khu vực khó kết nối tại Việt Nam. Đây là đợt đầu trong kế hoạch hỗ trợ 1.000 bộ thiết bị.

Elon Musk chia sẻ trên mạng xã hội X về hoạt động triển khai Starlink tại Việt Nam. Ảnh: Wired.

Ngày 12/9, tỷ phú Elon Musk đăng trên mạng xã hội X dòng trạng thái “Starlink”, kèm bài viết về hoạt động đưa thiết bị Internet vệ tinh tới các thôn, bản, trường học và bệnh viện tại Việt Nam. Bài viết được Musk chia sẻ hiện thu hút khoảng 1,6 triệu lượt xem và 7.100 lượt thích.

Thực tế, hạ tầng viễn thông Việt Nam hiện đã có độ phủ rộng. Mạng 4G phủ khoảng 99,8% dân số, 5G hơn 90%, hơn 87% hộ gia đình sử dụng Internet cáp quang và mạng cáp quang đã phủ tới toàn bộ xã trên cả nước. Theo Ookla, tốc độ Internet di động và cố định của Việt Nam đều nằm trong nhóm 10 quốc gia dẫn đầu thế giới.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khu vực địa hình khó khăn, dân cư thưa thớt, nơi việc triển khai hạ tầng mặt đất cần nhiều thời gian. Theo Cục Viễn thông, cả nước hiện còn hơn 200 điểm như vậy. Đây là những khu vực được ưu tiên trong đợt hỗ trợ Starlink đầu tiên.

Để bổ sung kết nối tại những khu vực này, chiều 11/9, Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã tiếp nhận và bàn giao 254 bộ Starlink Standard 4X cùng dịch vụ vệ tinh cho Sở Khoa học và Công nghệ tại 13 tỉnh, thành phố.

Các thiết bị sẽ được chuyển tới những thôn, khu vực sóng yếu hoặc chưa có kết nối ổn định. Mỗi điểm được bố trí một bộ Starlink cùng gói dịch vụ miễn phí trong 6 tháng, trong thời gian chờ hạ tầng viễn thông của các nhà mạng được hoàn thiện.

Theo thông tin tại sự kiện, bộ thiết bị có tốc độ truy cập tối đa 400 Mbps. Nhờ kết nối qua vệ tinh, Starlink có thể bổ sung Internet tại những nơi việc kéo cáp hoặc xây dựng hạ tầng mặt đất gặp nhiều khó khăn.

254 bộ Starlink Standard 4X cùng dịch vụ vệ tinh cho Sở Khoa học và Công nghệ tại 13 tỉnh, thành phố. Ảnh: SpaceX.

Tại Việt Nam, chi phí sử dụng Starlink theo hình thức thương mại hiện vẫn cao hơn đáng kể so với Internet cố định.

Gói Residential dành cho khách hàng cá nhân có giá 1,7 triệu đồng mỗi tháng. Người dùng cũng cần mua bộ thiết bị Standard 4X với giá 10,3 triệu đồng, chưa gồm phí vận chuyển và xử lý.

Theo công bố của Starlink, gói này có tốc độ tải xuống thông thường 135-305 Mbps, tải lên 20-40 Mbps và không giới hạn dung lượng. So với các gói cáp quang có tốc độ tương đương của Viettel, FPT hay VNPT, mức phí hàng tháng cao hơn khoảng 7-10 lần.

Gói Internet Starlink đắt gấp nhiều lần cáp quang của các nhà cung cấp trong nước. Ảnh: Autoevolution.

Mức chênh lệch này cho thấy Starlink phù hợp hơn với những khu vực khó triển khai hạ tầng truyền thống hoặc cần thêm đường truyền dự phòng, thay vì cạnh tranh trực tiếp với cáp quang tại đô thị.

Đây cũng là lý do các thiết bị trong chương trình hỗ trợ được ưu tiên cho những khu vực khó tiếp cận hạ tầng viễn thông. 254 bộ vừa bàn giao là đợt đầu tiên trong cam kết hỗ trợ 1.000 bộ của SpaceX và Starlink Services Việt Nam khi đề xuất thí điểm dịch vụ tại Việt Nam.

Theo kế hoạch, số thiết bị còn lại cùng dịch vụ miễn phí trong 6 tháng sẽ tiếp tục được phân bổ cho trường học, bệnh viện, cộng đồng nông thôn và các nhóm ưu tiên. Cục Viễn thông cho biết sẽ phối hợp với Starlink Services Việt Nam và các địa phương để đánh giá hiệu quả sử dụng trước khi triển khai những đợt tiếp theo.