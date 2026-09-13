Huấn luyện mô hình não ruồi giấm chơi tựa game huyền thoại Doom

Google tái tạo thành công bản đồ 3D não ruồi giấm đực. Ngay lập tức, các kỹ sư phần mềm đã đưa mô hình mô phỏng này vào trải nghiệm tựa game Doom huyền thoại.

Não ruồi giấm trực tiếp điều khiển nhân vật để chơi Doom. Ảnh: Alex Wormuth.

Các nhà nghiên cứu tại Google Research cùng Viện Nghiên cứu HHMI Janelia vừa hoàn thành bản đồ thần kinh 3D của một con ruồi giấm đực trưởng thành. Dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tổng hợp hàng triệu bức ảnh 2D, tái tạo chính xác hơn 166.000 tế bào thần kinh. Đây được xem là một cột mốc quan trọng của ngành khoa học thần kinh.

Ngay sau khi Google công bố dữ liệu mở, cộng đồng công nghệ đã tạo ra bước ngoặt bất ngờ. Các kỹ sư phần mềm nhanh chóng tải mô hình về để thử nghiệm với game. Tựa game bắn súng Doom kinh điển trở thành mục tiêu đầu tiên.

Google Research tái tạo thành công bản đồ 3D hoàn chỉnh não bộ ruồi giấm đực với hơn 166.000 tế bào thần kinh nhờ công nghệ AI. Ảnh: Google Research.

Kỹ sư Alex Wormuth tại Coinbase là một trong những người đầu tiên thực hiện dự án này. Ông đã chuyển đổi các khung hình trong Doom thành tín hiệu kích thích neuron thị giác của ruồi. Hoạt động của hệ thần kinh sau đó được ánh xạ thành phím điều khiển nhân vật. Mỗi khi nhân vật chịu sát thương, hệ thống sẽ kích thích tế bào Dopamine để ruồi học hỏi.

“Mỗi khung hình trong Doom kích thích các neuron cảm giác. Hoạt động thần kinh được ánh xạ tới bộ điều khiển game. Sát thương sẽ kích hoạt tín hiệu tới hai tế bào dopamine để củng cố phản xạ”, Alex Wormuth cho biết.

Một nhà phát triển khác có tên Domi cũng xây dựng dự án mang tên Aimbug. Domi sử dụng mắt mô phỏng của ruồi để định hướng góc quay. Điểm đặc biệt là thao tác bắn súng được liên kết với chuỗi phản ứng "tỏ tình" của loài ruồi.

"Ruồi càng có trạng thái hưng phấn cao thì nó càng cố gắng xả đạn mạnh hơn", Domi chia sẻ.

Não ruồi giấm chơi tựa game âm nhạc Beat Saber. Ảnh: Alex Wormuth.

Kết quả thử nghiệm cho thấy mô hình não ruồi chưa thể chơi game "thành thạo". Nhân vật di chuyển còn ngô nghê và thường xuyên thất bại. Tuy nhiên, thử nghiệm này chứng minh tính khả thi của việc kết nối mạng thần kinh sinh học vào môi trường ảo.

Không dừng lại ở Doom, các kỹ sư phần mềm tiếp tục đưa mô hình này vào nhiều trò chơi khác. Mô phỏng não ruồi đã trải nghiệm các tựa game Beat Saber, Super Mario 64 và Minecraft. Trong Beat Saber, mô hình phản ứng tương đối tốt với các nốt nhạc di chuyển tới.

Dù thử nghiệm mang tính giải trí, các chuyên gia đánh giá đây là bước đi thiết thực. Game cung cấp môi trường ảo có quy tắc rõ ràng. Việc cho não mô phỏng chơi game giúp kiểm tra khả năng xử lý thông tin của mô hình sinh học.

Thành công này mở ra triển vọng lớn cho ngành khoa học thần kinh và AI. Trong tương lai, các nhà khoa học có thể mô phỏng những hệ thần kinh phức tạp hơn.