Bao lâu nên thay kính cường lực một lần?

Kính cường lực không có thời hạn sử dụng cố định. Người dùng nên thay khi xuất hiện vết nứt, bong mép hoặc chất lượng hiển thị, cảm ứng bắt đầu bị ảnh hưởng.

Kính cường lực giúp bảo vệ màn hình điện thoại, nhưng nên được thay khi xuất hiện vết nứt, bong mép hoặc ảnh hưởng đến thao tác cảm ứng. Ảnh: BGR.

Nhiều người chỉ thay kính cường lực khi lớp bảo vệ đã vỡ thành nhiều mảnh. Trên thực tế, không có quy định rằng kính phải được thay sau 6 tháng hay một năm. Thời điểm phù hợp phụ thuộc chủ yếu vào tình trạng thực tế của lớp kính và cách sử dụng điện thoại.

Kính cường lực được thiết kế như một lớp bảo vệ có thể thay thế, chịu trầy xước và một phần tác động trước khi lực truyền tới màn hình bên dưới. Khi xuất hiện vết nứt, cấu trúc kính đã bị tổn thương và vết nứt có thể tiếp tục lan khi chịu thêm lực. Các nghiên cứu về kính cường lực cũng cho thấy quá trình nứt và lan truyền vết nứt phụ thuộc vào ứng suất bên trong vật liệu.

Dấu hiệu rõ ràng nhất để thay kính là các vết nứt dạng mạng nhện, góc kính bị mẻ hoặc xuất hiện mảnh kính lỏng. Ngay cả khi màn hình bên dưới vẫn hoạt động bình thường, tiếp tục sử dụng lớp kính đã hỏng khiến nó không còn là lớp bảo vệ đáng tin cậy như ban đầu.

Bong mép cũng là dấu hiệu nên cân nhắc thay mới. Khoảng hở giữa kính và màn hình có thể giữ bụi, khiến lớp bảo vệ ngày càng khó bám chắc. Nếu vết xước lớn nằm ngay vùng thường xuyên vuốt, chúng cũng có thể ảnh hưởng khả năng quan sát và trải nghiệm sử dụng.

Một yếu tố khác là lớp phủ chống bám dầu. Theo iFixit, lớp phủ oleophobic trên màn hình hoặc kính bảo vệ sẽ hao mòn dần theo thời gian, khiến bề mặt dễ bám dấu vân tay và không còn cảm giác vuốt mượt như trước.

Kính bảo vệ cũng có thể ảnh hưởng đến cảm ứng. Xiaomi cho biết một số miếng bảo vệ bên thứ 3, đặc biệt loại quá dày, có thể làm màn hình phản hồi kém hơn. Google cũng khuyến nghị tháo thử kính bảo vệ nếu màn hình Pixel gặp vấn đề về độ nhạy cảm ứng.

Nếu kính chỉ có một vết nứt nhỏ nhưng chưa có mảnh rời, người dùng nên hạn chế ấn mạnh vào khu vực này và thay mới sớm. Với kính đã vỡ nhiều, có thể tạm phủ băng dính trong lên bề mặt để giữ các mảnh kính lại, tránh chúng bong ra trong lúc chờ xử lý.