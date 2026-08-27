Apple lần đầu làm điều này tại Việt Nam

Apple sắp triển khai trung tâm giáo dục, tập trung đào tạo nhân viên trong chuỗi cung ứng của hãng tại Việt Nam.

Trung tâm giáo dục mới của Apple nhằm đào tạo nhân viên chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Ảnh: Apple.

Apple vừa thông báo thành lập mô hình trung tâm giáo dục đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á, gồm các khóa học và chương trình đào tạo cho nhân viên chuỗi cung ứng, hợp tác cùng Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Dự kiến triển khai từ mùa thu năm nay, chương trình tập trung đào tạo nhân viên nhà cung cấp với các khóa học trực tuyến và thực hành.

Nội dung khóa học gồm đào tạo kỹ năng theo nhu cầu, xoay quanh các chủ đề như kiến thức nền tảng về sản xuất thông minh, robotics và công nghệ tự động hóa, được giảng dạy bởi chuyên gia giáo dục chuyên nghiệp.

Ngoài đào tạo kỹ thuật, trung tâm còn cung cấp các khóa học phát triển chuyên môn. Học viên sẽ tiếp cận chương trình về kỹ năng mềm cho nhà lãnh đạo và đào tạo tổ trưởng dây chuyền, giúp nâng cao năng lực thăng tiến hoặc khởi đầu hành trình sự nghiệp mới.

"Với trung tâm giáo dục Apple, chúng tôi sẽ cùng Apple thúc đẩy các chương trình đào tạo, với mục tiêu xây dựng và củng cố nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao cho Việt Nam", Apple dẫn lời GS.TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Bộ khóa học phát triển mở rộng của trung tâm giáo dục Apple sẽ được triển khai tại hơn 30 cơ sở nhà cung cấp trên toàn quốc. Điều này giúp nhân viên xây dựng kỹ năng về lập trình Swift, công nghệ tự động hóa, sản xuất thông minh và nhiều lĩnh vực khác.

Theo Apple, đây là một phần trong quỹ phát triển nhân viên nhà cung cấp trên toàn cầu trị giá 50 triệu USD , tập trung đầu tư nhân lực chuỗi cung ứng và mở rộng các chương trình giáo dục dài hạn.

Từ khi ra mắt năm 2022, đã có hơn 9 triệu buổi giáo dục và đào tạo được triển khai từ ngân sách quỹ. Đây cũng là lần đầu mô hình trung tâm giáo dục Apple xuất hiện tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Nhân viên dự kiến được đào tạo về chuyên môn, kỹ năng mềm và năng lực lãnh đạo. Ảnh: Apple.

Bên cạnh phát triển chuyên môn, hãng còn phối hợp triển khai các chương trình phát triển bản thân, gồm đào tạo về quyền tại nơi làm việc, giáo dục sức khỏe (sức khỏe tinh thần, phòng ngừa bệnh tật và tầm soát sớm).

Từ năm 2017, đã có hơn 8 triệu học viên tham gia đào tạo sức khỏe và thể chất. Apple còn hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế nhằm đào tạo về nhận thức quyền lợi, đảm bảo người lao động được đối xử tôn trọng, bình đẳng.

Apple cũng công bố kế hoạch mở rộng chương trình giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật tại Việt Nam. Từ năm 2022, chương trình thu hút hơn 49.000 nhân viên nhà cung cấp tại hơn 70 cơ sở, trang bị các kỹ năng làm việc hiệu quả. Điều này còn giúp nhà cung cấp hiểu cách xây dựng môi trường làm việc thân thiện hơn.

Tại Việt Nam, Apple vẫn thường xuyên mở các đợt tuyển dụng, làm việc trực tiếp tại Hà Nội, TP.HCM trong những năm qua. Trừ một số công việc khối văn phòng, phần lớn nhân sự hãng tìm kiếm tập trung ở mảng sản xuất, chuỗi cung ứng. Những vị trí như Kỹ sư phát triển màn hình, camera, ống kính... vẫn thường xuyên được mở.