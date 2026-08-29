Điều chưa biết về tựa game đắt nhất lịch sử

"GTA VI" mang trọng trách lớn với thị trường khi các game thủ sẽ liên tục chơi trong 10 năm tới, thậm chí lâu hơn.

13 năm sau Grand Theft Auto V (GTA V), Rockstar Games chuẩn bị phát hành Grand Theft Auto VI (GTA VI) vào tháng 11. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Dazed, đại diện hãng đã chia sẻ về tựa game được xem có chi phí phát triển cao nhất lịch sử.

Rời San Andreas, GTA VI đưa người chơi đến tiểu bang hư cấu Leonida (dựa trên Florida) với trung tâm là Vice City. Hơn một thập kỷ để người dùng chờ đợi, Rockstar đứng trước áp lực "chưa từng có" để giúp trò chơi đáp ứng kỳ vọng, theo lời Rob Nelson, trưởng nhóm phát triển kiêm đồng giám đốc Rockstar North.

"Tuy nhiên, tôi cho rằng sức ép bên ngoài không thể sánh với áp lực mà chúng tôi đặt lên chính mình với tư cách tập thể", Nelson nói.

Những thứ đầu tiên

Theo Dazed, Rockstar Games đã tạo ra 2 trong số những tựa game quan trọng nhất thế kỷ XXI, gồm GTA V và Red Dead Redemption 2 (RDR2). Trong khi GTA châm biếm xã hội hiện đại với bộ nhân vật kỳ quặc, những cuộc truy đuổi và đấu súng, RDR2 tạo điểm nhấn với lối chơi chậm rãi, giàu cảm xúc để phù hợp cốt truyện.

GTA VI hứa hẹn cân bằng cả 2 yếu tố. Trò chơi vẫn lấy bối cảnh nước Mỹ hư cấu, trang bị vũ khí và siêu xe. Lần này, Rockstar xây dựng thế giới mở theo hướng chân thực và phản ứng nhanh hơn.

Môi trường trong game sẽ ghi nhận và phản hồi mọi hành động. Khi người chơi cầm súng trường ngoài đường, người dân sẽ lập tức phản ứng.

Một số game thủ lo ngại GTA VI đánh mất sự hỗn loạn và vô chính phủ, vốn là bản chất của dòng game từ đầu. Dù vậy, Nelson khẳng định Rockstar muốn tạo ra thế giới hoàn toàn nhập vai, phản ứng chân thực với mọi lựa chọn từ người chơi.

Vice City về đêm. Ảnh: Rockstar Games.

"Chúng tôi nhìn lại và đánh giá khắt khe các tựa game trước đây, từ đó xem xét những yếu tố muốn cải thiện dựa trên các phần chưa đạt kỳ vọng, có thể do thiếu thời gian, nguồn lực, công nghệ, hoặc không cân nhắc kỹ", đại diện hãng game nhấn mạnh.

Trong phần mới, người chơi điều khiển 2 nhân vật chính gồm Jason Duval (cựu quân nhân buôn ma túy) và Lucia Caminos (võ sĩ vừa ra tù). Cả 2 có thể tham gia nhiệm vụ cùng nhau hoặc hoạt động độc lập.

Đây là lần đầu một tựa game GTA sở hữu 2 nhân vật chính có thể điều khiển. Điều này mang đến một số cách chơi độc đáo. Ví dụ, trên đường làm nhiệm vụ, người chơi có thể điều khiển Jason lái xe, hoặc chuyển sang Lucia lướt điện thoại trên ghế phụ.

Nếu bị cảnh sát truy đuổi, hệ thống điều khiển liền mạch cho phép lái xe rồi chuyển nhân vật để nổ súng. Khi tình hình lắng xuống, một nhân vật có thể thư giãn bằng cách lái mô tô nước và ngắm cảnh, người còn lại vòng tay qua eo bạn đồng hành.

Chuyện tình của nhân vật chính

Những câu chuyện tình đích thực kiểu Jason và Lucia thường không phải trọng tâm của GTA, dù vẫn có một số hoạt động nam nữ thân mật trong các tựa game trước đây.

Theo Rupert Humphries, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách mảng cốt truyện tại Rockstar, cốt truyện của GTA VI được xây dựng có chủ đích. Ngay từ trailer đầu tiên, một số game thủ đã nhận thấy mối quan hệ lãng mạn và nhuốm màu tội phạm.

Lựa chọn từ game thủ có thể dẫn đến nhiều hậu quả khó lường so với các tựa game trước đây của Rockstar, kể cả những hệ thống danh dự hướng người chơi chọn cái kết đẹp.

Lucia cũng là nữ chính đầu tiên được xây dựng hoàn chỉnh trong một phần GTA chủ đạo. Trước đó, mọi nhân vật chính trong game là nam, trừ phiên bản đầu tiên (phát hành năm 1997) có tỷ lệ nhân vật chính nam và nữ ngang nhau.

Nhân vật Lucia (trái) và Jason. Ảnh: Rockstar Games.

Với Lucia và Jason, Rockstar tạo ra nhân vật cá tính phong phú và phức tạp, đồng thời vẫn để lại không gian cho người dùng tự do sáng tạo.

"Điều khiến chúng tôi yêu thích loại hình này đến từ việc nhân vật không chỉ là hình ảnh trống rỗng mà bạn có thể tùy ý điều khiển... Câu chuyện của họ trở thành một hành trình mà bạn cùng chia sẻ", Nelson cho biết.

Không chỉ cốt truyện, đặc trưng của dòng game còn đến từ hoạt động đa dạng giữa các nhiệm vụ chính. GTA VI duy trì và mở rộng điều này, bao gồm hệ thống thay đổi thể trạng nhân vật chính.

Ví dụ, chế độ ăn uống ảnh hưởng đến cân nặng của Jason và Lucia, trong khi tập thể dục giúp tăng cường cơ bắp. Nếu thiếu ngủ, chạy trốn cảnh sát hoặc say xỉn nhiều ngày liền, ngoại hình nhân vật cũng thay đổi.

Kết hợp cơ chế phản hồi trực quan, quan hệ tình cảm và tính chân thực trong thế giới mở, đại diện Rockstar nhấn mạnh người chơi sẽ phải cân nhắc kỹ hơn trước khi tham gia những cuộc tàn sát đường phố, theo phong cách của các game GTA trước đây.

Sức ép từ mọi phía

"Chúng tôi muốn mang đến cảm giác khám phá cho người chơi, thay vì lặp lại những khuôn mẫu sáo rỗng đã quá quen thuộc", Michael Wiafe, biên kịch của GTA VI, chia sẻ khi nói về Vice City, "trái tim" trong tựa game.

Để làm được điều này, các đội ngũ tại Rockstar đã nhiều lần đến Miami và những vùng lân cận trong 10 năm qua, thậm chí thành lập nhóm nghiên cứu chuyên trách tại thành phố.

Jamie-Lee Lloyd, Giám đốc nghệ thuật phụ trách mảng nhân vật, chia sẻ rằng trải nghiệm thực tế giúp đội ngũ nắm bắt đặc điểm thị giác, sắc thái tạo nên bản sắc mà tựa game muốn tái hiện, đồng thời thể hiện câu chuyện qua lăng kính của GTA.

Một hoạt động giải trí trong GTA VI. Ảnh: Rockstar Games.

Humphries nhấn mạnh phần lớn nhân vật trong game được hình thành từ quá trình nghiên cứu, bao gồm gặp gỡ người dân sinh sống tại địa phương thuộc nhiều tầng lớp.

"Chúng tôi dành thời gian giao lưu, cảm nhận không khí, lắng nghe câu chuyện, đối chiếu thông tin với sách báo và tài liệu, từ đó tìm ra yếu tố cốt lõi cho các nhân vật", đại diện Rockstar nói thêm, nhấn mạnh tính đa dạng về văn hóa, lối sống của nhân vật.

Hệ thống nhân vật quần chúng (NPC) được nâng cấp với vóc dáng đa dạng, hình xăm, trang phục và kể cả phẫu thuật thẩm mỹ. Để tăng cảm giác chân thực, họ còn có thói quen sinh hoạt và phản ứng riêng biệt thay vì lặp lại các hành động rập khuôn.

"Chúng tôi kỳ vọng việc tất cả hệ thống vận hành đồng bộ sẽ tạo nên không gian nơi người chơi cảm thấy thực sự đang sống trong đó, và muốn thỏa sức khám phá", Lloyd chia sẻ.

Hệ thống NPC trong GTA VI được cải tiến mạnh. Ảnh: Rockstar Games.

Quy mô nhân sự của Rockstar tăng gấp đôi từ khi phát hành Red Dead Redemption 2. Hãng thành lập văn phòng khắp thế giới, riêng chi nhánh tại Los Angeles gần như chỉ tập trung xây dựng thế giới NPC.

Hơn 50 nghệ sĩ đường phố được mời thiết kế tranh tường tại những địa điểm như khu Stockyard, lấy cảm hứng từ Wynwood ở Miami. Đội ngũ phụ trách cơ chế điều khiển phương tiện còn có những tay đua xe chuyên nghiệp.

Theo Dazed, tất cả tạo nên áp lực rất lớn. Khoản đầu tư về thời gian, tiền bạc, công sức cho GTA VI thậm chí được so sánh với "kiến tạo kỳ quan thế giới". Sức ép còn đến từ việc nếu thành công, đây sẽ là tác phẩm mà mọi người có thể chơi trong 10 năm tiếp theo, thậm chí lâu hơn.

"Có rất nhiều áp lực từ phía ngoài lẫn bên trong. Tuy nhiên khi nhìn lại, đó là đặc ân mà chúng tôi may mắn có được. Những gì chúng tôi hướng tới là mang đến sản phẩm xứng đáng cho người chơi", Nelson nhấn mạnh.