Đồng hồ trẻ em có thể định vị được đến từng tầng

Với thông số mạnh, sử dụng hệ điều hành riêng và nhấn mạnh vào tính năng định vị chính xác, Watch Kids X1 giống như một mẫu smartwatch được điều chỉnh để phù hợp cho trẻ em. So với các loại đồng hồ trẻ em cơ bản, sản phẩm của Huawei nhiều tính năng hơn hẳn, nhưng đi kèm với đó là mức giá niêm yết 5,99 triệu. Với món phụ kiện dành cho trẻ em nhưng có giá trị lớn như thế này, phụ huynh cần cân nhắc nhu cầu sử dụng, khả năng được dùng trong lớp và bảo quản của trẻ.