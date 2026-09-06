Đồng hồ trẻ em có thể định vị được đến từng tầng

Đồng hồ thông minh cho trẻ em ngày càng phổ biến, với các sản phẩm có mức giá từ hơn một triệu tới 4-5 triệu đồng, với tính năng từ định vị cơ bản tới nhiều thứ thông minh hơn. Trong nhóm này, dòng sản phẩm Watch Kids của Huawei luôn được định vị ở nhóm cao cấp, bổ sung nhiều tính năng quản lý, giao tiếp thông minh .
Mẫu Kids X1 mới có nhiều điểm cải tiến so với phiên bản gần nhất bán tại Việt Nam. Khác biệt đầu tiên là thiết kế, với mặt đồng hồ hình chữ nhật xoay ngang thay vì vuông. Kiểu dáng này giúp giảm chiều cao của đồng hồ, phù hợp với cổ tay trẻ em.
So với thế hệ trước (bên phải), mẫu mới có màn hình hơn, nhưng kích thước tổng thể cả phần mặt (bao gồm camera) cũng tương đương. Với phần viền hầm hố, mẫu smartwatch này vẫn hợp hơn với trẻ em khoảng 7 tuổi trở lên, cân nặng khoảng trên 30 kg.
Nút vật lý duy nhất nằm ở phía góc phải của đồng hồ, có chức năng điều khiển hoặc gọi khẩn cấp khi ấn 5 lần. Loa ngoài được đặt ở cạnh phải, phía đối diện là cổng sạc từ tính. Phần lớn tác vụ được điều khiển qua màn hình cảm ứng, khá dễ nắm bắt với trẻ em. Màn hình có kích thước 1,82 inch, độ sáng tối đa tốt, nhìn rõ kể cả khi ngoài nắng.
Điểm nhấn của chiếc đồng hồ là bộ đôi camera, gồm camera 5 MP ở mặt trước và 13 MP ở mặt sau. Camera trước có ống kính góc rộng 110 độ, có thể chụp hình được 2-3 người khi giơ tay ở khoảng cách 30 cm. Khi nhấn nút phía trên, mặt đồng hồ sẽ mở lên vuông góc, app camera cũng tự kích hoạt để người dùng có thể chụp cả mặt trước và mặt sau.
Khi mở lên, mặt đồng hồ có thể xoay 360 độ. Cả 2 camera đều có thể dùng cho tính năng gọi điện video. Máy ảnh là tính năng trẻ em rất thích, cha mẹ cũng có thể kiểm soát bằng phần mềm để tránh con mình dùng quá nhiều. Điểm hơi bất tiện của tính năng này là ảnh, video chỉ có thể chuyển qua tin nhắn, lấy về điện thoại qua ứng dụng quản lý đồng hồ, nhằm đảm bảo sự riêng tư, an toàn cho trẻ.
Camera sau có chất lượng vừa phải, nhiều chế độ chụp, trong đó có chụp tối. Ngoài chụp ảnh, đèn flash mặt sau cũng có thể dùng để chiếu vào buổi tốt, sáng hơn nhiều so với đồng hồ thường chiếu sáng bằng màn hình. Ở mặt sau, hãng cũng trang bị cảm biến nhịp tim để hỗ trợ theo dõi sức khỏe, luyện tập. Khay cắm Nano SIM cũng đặt ở mặt sau, người dùng có thể mở bằng que chọc giống trên điện thoại.
Tính năng định vị, liên lạc chủ yếu thực hiện qua ứng dụng quản lý Huawei FamCare. Dù là mẫu đồng hồ cho trẻ em, chức năng định vị của Kids X1 tương đương dòng Fit 5, với băng tần kép hỗ trợ nhiều loại tín hiệu vệ tinh như GPS, BeiDou, Galileo. Trong trải nghiệm thực tế, kể cả khi ở tầng một của nhà đất hay trong căn chung cư, đồng hồ đều có thể định vị chính xác. Khi trẻ em đang di chuyển, vị trí cũng được cập nhật đều theo chu kỳ khoảng 5 giây.
Hãng cũng kết hợp cảm biến, thuật toán để có thể tính toán được chiều cao của vị trí đồng hồ, giúp xác định tầng. Tuy nhiên, tính năng này vẫn đang ở trạng thái thử nghiệm, đôi lúc có thể không chính xác. Trong ảnh, đồng hồ đang ở căn hộ tầng 25 nhưng app hiện ở tầng 27-31.
Hàng loạt tính năng được tích hợp trên app quản lý. Phụ huynh có thể thêm nhiều tài khoản để cùng sử dụng app, cài đặt thời gian học để con tập trung, bật các tính năng thông báo khi đồng hồ ra/vào địa điểm an toàn như trường học, nhà hoặc cảnh báo khi đến khu vực nguy hiểm như ao hồ, sông suối. Những địa điểm an toàn, nguy hiểm cần cài đặt trước trên ứng dụng.
Nếu muốn con tập trung học và không nghịch đồng hồ, cha mẹ có thể đặt thời gian “vào lớp”. Khi đó phần lớn tính năng sẽ được khóa lại, trừ việc liên lạc khẩn cấp. Thông qua các cảm biến, đồng hồ cũng có thể theo dõi sức khỏe tâm lý của trẻ em để thông báo khi có bất thường.
Với thông số mạnh, sử dụng hệ điều hành riêng và nhấn mạnh vào tính năng định vị chính xác, Watch Kids X1 giống như một mẫu smartwatch được điều chỉnh để phù hợp cho trẻ em. So với các loại đồng hồ trẻ em cơ bản, sản phẩm của Huawei nhiều tính năng hơn hẳn, nhưng đi kèm với đó là mức giá niêm yết 5,99 triệu. Với món phụ kiện dành cho trẻ em nhưng có giá trị lớn như thế này, phụ huynh cần cân nhắc nhu cầu sử dụng, khả năng được dùng trong lớp và bảo quản của trẻ.