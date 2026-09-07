Cột mốc lớn của John Ternus

Sự kiện ra mắt sản phẩm của Apple vào ngày 9/9 sẽ thu hút sự chú ý đặc biệt, bởi đây là lần đầu tiên tân CEO John Ternus chính thức dẫn dắt buổi diễn thuyết chính trên sân khấu.

Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào John Ternus trong sự kiện "Surprise and Shine" tới đây của Apple. Ảnh: Klawe Rzeczy/The New York Times.

Sau Steve Jobs và Tim Cook, John Ternus trở thành vị CEO thứ ba của Apple trong thế kỷ 21. Từ những bài phát biểu chính đến các phiên phân tích chuyên sâu tại WWDC, mỗi nhà lãnh đạo đều tạo dựng một phong cách rất riêng. Điểm chung ở Jobs và Cook là khả năng thu hút sự chú ý bằng sức hút cá nhân.

Giờ đây, trọng trách đó được đặt lên vai John Ternus. Dù không còn xa lạ với các sự kiện lớn, đây vẫn là lần đầu tiên ông nắm vai trò dẫn dắt một buổi diễn thuyết trọng điểm của Apple.

Khác với người tiền nhiệm Tim Cook, John Ternus là một chuyên gia công nghệ thực thụ với 25 năm gắn bó tại Apple. Nền tảng kỹ thuật này khiến giới quan sát đưa ra nhiều dự đoán về cách ông sẽ làm chủ sự kiện ra mắt sản phẩm lớn sắp tới.

CEO mới có thể chọn phương án xuất hiện ngắn gọn trên sân khấu rồi giao lại phần trình bày chi tiết cho các video dựng sẵn. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tin rằng một chuyên gia kỹ thuật giàu kinh nghiệm như Ternus sẽ ưu tiên ở lại sân khấu để trực tiếp giải thích về các công nghệ mới.

Tân CEO có thể sẽ dành khoảnh khắc "One more thing" biểu tượng cho chiếc iPhone Ultra. Ảnh: Adam Tow/AllThingsD.

Ông cũng có thể ghi lại dấu ấn riêng khi dành khoảnh khắc "One more thing" kinh điển tại các sự kiện Apple để chính thức công bố mẫu iPhone Ultra màn hình gập.

Danh mục sản phẩm dự kiến xuất hiện tại sự kiện lần này rất phong phú. Apple được cho là sẽ ra mắt dòng iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, tai nghe AirPods 5 hỗ trợ chống ồn chủ động, cùng các mẫu Apple Watch Series 12 và Apple Watch Ultra 4. Bên cạnh đó, thiết bị Apple TV 4K nâng cấp dung lượng RAM và các dòng HomePod mới cũng sẽ xuất hiện.

Song song với phần cứng, Siri AI là chủ đề then chốt mà tân CEO cần trình bày. Công nghệ này dự kiến được tích hợp sâu trên toàn bộ dải sản phẩm mới nhằm kết nối hệ sinh thái thiết bị.

Ternus đối mặt với thách thức lớn khi phải thuyết phục công chúng về cam kết bảo vệ quyền riêng tư. Tập đoàn cũng cần chứng minh việc mở rộng AI không làm vi phạm bảo mật hay lãng phí tài nguyên dữ liệu.

Sự kiện ngày 9/9 không chỉ dừng lại ở việc trình diễn công nghệ hay giới thiệu các thiết bị mới. Đây còn là cột mốc quan trọng để công chúng đánh giá năng lực trình diễn trực tiếp và định hình phong cách lãnh đạo tương lai của John Ternus.