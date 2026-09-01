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Công nghệ

Lời cuối của Tim Cook khi còn là CEO Apple

  • Thứ ba, 1/9/2026 08:07 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Tim Cook chính thức gửi thư chia tay toàn thể nhân viên trong ngày cuối cùng giữ chức CEO Apple. Ông sẽ chuyển sang vai trò Chủ tịch Điều hành và bàn giao chức vụ cho John Ternus.

Tim Cook rời ghế CEO để chuyển sang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Điều hành. Ảnh: David Paul Morris/Bloomberg.

31/8 đánh dấu ngày làm việc cuối cùng của Tim Cook trên cương vị Tổng Giám đốc Điều hành (CEO) của Apple. Trong thông điệp gửi tới toàn thể nhân viên, ông đã chia sẻ nhiều cảm xúc về hành trình 15 năm dẫn dắt tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Tim Cook kế nhiệm vị trí CEO từ Steve Jobs vào tháng 8/2011. Dưới sự dẫn dắt của ông, Apple đạt được bước phát triển vượt bậc. Tập đoàn trình làng hàng loạt dòng sản phẩm chủ lực mới như Apple Watch và AirPods, đồng thời mở rộng mạnh mẽ các hệ sinh thái iPhone, iPad và Mac.

Trong bức thư chia tay, ông Cook bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tập thể nhân viên. Ông khẳng định mọi thành công của bản thân đều nhờ sự cống hiến của đội ngũ.

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Tân CEO Apple - John Tenus. Ảnh: Apple.

"Hôm nay là ngày cuối cùng của tôi với tư cách là CEO của Apple. Đây là khoảnh khắc tôi luôn biết trước sẽ đến. Dù vậy, tôi vẫn khó tin rằng thời khắc này đã thực sự tới khi viết những dòng chữ này", ông Cook mở đầu bức thư.

Ông khẳng định văn hóa doanh nghiệp và con người là yếu tố cốt lõi làm nên sức mạnh của Apple.

"Nơi đây là minh chứng cho thấy văn hóa thắng thế mọi thứ. Chúng ta chia sẻ niềm tin rằng những gì chúng ta tạo ra mang ý nghĩa lớn lao. Chúng ta có cả cơ hội lẫn trách nhiệm để lại một thế giới tốt đẹp hơn so với trước đây", Tim Cook nhấn mạnh.

Nói về tinh thần gắn kết tập thể, ông nhắc lại tâm nguyện của cố CEO Steve Jobs.

"Cùng nhau, chúng ta đã tạo ra điều gì đó lớn hơn nhiều so với bất kỳ ai có thể hình dung hay hoàn thành một mình. Đó chính là bí mật tạo nên thành công của chúng ta. Chúng ta đã cùng nhau để lại 'dấu ấn trên vũ trụ này', như Steve từng mô tả".

Vị trí CEO mới của Apple sẽ do John Ternus đảm nhận. Cook bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của người kế nhiệm.

"Rất ít người hiểu rõ những gì cần có để tạo ra các sản phẩm thay đổi thế giới như John. Tôi vô cùng trông đợi và hào hứng trước sự lãnh đạo của ông ấy", Tim Cook nhận xét về CEO mới của Apple.

Dù rời ghế CEO, Cook không chia tay tập đoàn. Ông chuyển sang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Điều hành. Ở vị trí mới, ông tiếp tục phụ trách mảng quan hệ với chính phủ các nước. Trọng tâm công việc của ông là làm việc với chính quyền Mỹ và Trung Quốc.

Sự chuyển giao này giúp đảm bảo tính ổn định chiến lược cho Apple. John Ternus sẽ nắm quyền điều hành trong giai đoạn tập trung mạnh vào AI. Trong khi đó, ông Cook sẽ tập trung xử lý các rủi ro địa chính trị và ngoại giao toàn cầu.

Nửa thế kỷ thành - bại của Apple

Ngày nay, các đế chế công nghệ trỗi dậy và sụp đổ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng những cái tên nào có thể tồn tại đến nửa thế kỷ. Chỉ một số ít làm được điều này, trong đó có Apple.

Cuốn “Apple” của David Pogue đã làm sáng tỏ những đổi mới trong suốt chặng đường 50 năm phát triển của ông lớn công nghệ này.

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Việt Anh

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