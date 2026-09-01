Apple có CEO mới

John Ternus vừa chính thức trở thành CEO mới của Apple, sau 15 năm công ty vận hành dưới sự dẫn dắt của Tim Cook.

John Ternus và Tim Cook tại trụ sở Apple Park. Ảnh: Apple.

Apple vừa chính thức có cuộc chuyển giao lãnh đạo lớn nhất kể từ năm 2011.

Như kế hoạch công bố hồi tháng 4, John Ternus, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Kỹ thuật Phần cứng, trở thành CEO Apple từ ngày 1/9. Tim Cook, người trực tiếp điều hành hãng suốt 15 năm qua, chuyển sang giữ vị trí Chủ tịch điều hành Hội đồng quản trị.

Quyết định được Hội đồng quản trị Apple nhất trí thông qua sau quá trình chuẩn bị kế nhiệm dài hạn. Trong những tháng qua, Cook vẫn giữ vai trò CEO và làm việc cùng Ternus để hoàn tất quá trình bàn giao.

Sau hôm nay, Tim Cook vẫn tham gia một số công việc quan trọng của Apple, trong đó có làm việc với các nhà hoạch định chính sách trên toàn cầu. Ternus cũng gia nhập Hội đồng quản trị từ cùng thời điểm.

Đây là lần đầu Apple thay CEO kể từ năm 2011, khi Tim Cook kế nhiệm nhà đồng sáng lập Steve Jobs.

Từ kỹ sư cơ khí đến người được chọn

John Ternus, 51 tuổi, không phải gương mặt quá quen thuộc với công chúng, nhưng đã đứng sau phần cứng của Apple trong phần lớn sự nghiệp.

Ông tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Cơ khí tại Đại học Pennsylvania, từng làm việc tại Virtual Research Systems trước khi gia nhập Apple vào năm 2001.

Sau hơn hai thập kỷ, Ternus trở thành một trong những lãnh đạo quan trọng nhất của hãng, phụ trách kỹ thuật phần cứng trên nhiều dòng sản phẩm chủ lực như iPhone, Mac, iPad, Apple Watch và AirPods.

Ông cũng đóng vai trò đáng kể trong quá trình đưa máy Mac từ chip Intel sang Apple Silicon, một trong những thay đổi phần cứng quan trọng nhất của Apple những năm gần đây.

John Ternus, tân CEO Apple từ 1/9/2026. Ảnh: Apple

Trước khi Apple chính thức công bố người kế nhiệm, Ternus đã nhiều lần được giới quan sát nhắc đến như ứng viên sáng giá cho chiếc ghế CEO. Khả năng này càng rõ hơn sau khi Jeff Williams, Giám đốc vận hành từng được xem là ứng viên tiềm năng kế nhiệm Cook, rời vị trí vào năm 2025.

Tim Cook từng đánh giá Ternus có tư duy của một kỹ sư, tinh thần của một nhà đổi mới và đủ phẩm chất để dẫn dắt Apple trong giai đoạn tiếp theo.

Việc lựa chọn Ternus cũng cho thấy Apple tiếp tục đặt niềm tin vào một lãnh đạo trưởng thành từ bên trong công ty, có nền tảng kỹ thuật sâu và nhiều năm trực tiếp tham gia phát triển sản phẩm.

Apple sau 15 năm dưới thời Tim Cook

Tim Cook gia nhập Apple năm 1998 và trở thành CEO vào năm 2011, kế nhiệm Steve Jobs.

Trong 15 năm ông giữ vị trí này, Apple mở rộng mạnh cả về quy mô kinh doanh lẫn hệ sinh thái sản phẩm. Hãng ra mắt thêm Apple Watch, AirPods, Apple Vision Pro, đồng thời phát triển mảng dịch vụ với iCloud, Apple Pay, Apple Music và Apple TV.

Theo Apple, vốn hóa công ty tăng từ khoảng 350 tỷ USD khi Cook lên làm CEO lên khoảng 4.000 tỷ USD . Doanh thu hàng năm cũng gần gấp 4 lần, từ 108 tỷ USD trong năm tài chính 2011 lên hơn 416 tỷ USD năm tài chính 2025.

Dưới thời Tim Cook, vốn hóa Apple tăng lên khoảng 4.000 tỷ USD . Ảnh: Apple.

Một trong những thay đổi đáng chú ý dưới thời Cook là việc Apple mở rộng nguồn thu ngoài phần cứng. Mảng dịch vụ hiện mang về hơn 100 tỷ USD mỗi năm, trong khi Apple Watch và AirPods trở thành những nhóm sản phẩm lớn bên cạnh iPhone, Mac và iPad.

Giai đoạn này cũng chứng kiến Apple chuyển máy Mac sang chip do chính hãng thiết kế, giúp công ty kiểm soát sâu hơn cả phần cứng lẫn phần mềm.

Tim Cook vẫn ở lại Apple

Việc rời ghế CEO không đồng nghĩa Tim Cook rời khỏi công ty mà ông đã gắn bó gần ba thập kỷ.

Từ ngày 1/9, Cook trở thành Chủ tịch điều hành Hội đồng quản trị và tiếp tục tham gia một số vấn đề quan trọng của Apple. Cách sắp xếp này giúp Ternus trực tiếp điều hành hoạt động hàng ngày, trong khi Cook vẫn hiện diện trong bộ máy lãnh đạo.

Với Ternus, phạm vi công việc từ ngày 1/9 sẽ rộng hơn nhiều so với vai trò phụ trách kỹ thuật phần cứng trước đây.

Ông sẽ tiếp quản một Apple có quy mô hàng nghìn tỷ USD trong bối cảnh ngành công nghệ thay đổi nhanh chóng, đặc biệt khi AI đang trở thành cuộc đua lớn giữa các hãng và Apple vẫn cần tìm thêm động lực tăng trưởng ngoài những sản phẩm truyền thống.

Apple đứng trước áp lực tìm động lực tăng trưởng mới khi cuộc đua AI ngày càng nóng. Ảnh: ZDNET.

Ngày 1/9 vì thế không chỉ đánh dấu lần đầu sau 15 năm chiếc ghế CEO Apple đổi chủ. Đây còn là thời điểm John Ternus, từ người đứng sau phần cứng của nhiều thiết bị quen thuộc, bắt đầu chịu trách nhiệm cho toàn bộ công ty.