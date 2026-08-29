Ford sa thải, thay máu gần hết dàn lãnh đạo

Đây là lần cải tổ bộ máy lớn nhất của Ford từ trước đến nay khi gần hết dàn lãnh đạo bị sa thải.

Chia sẻ với tờ Detroit Free Press, CEO Jim Farley tiết lộ Ford đã thay thế tới 2/3 đội ngũ lãnh đạo trong các bộ phận sản xuất, chuỗi cung ứng và kỹ thuật. Những nhân sự mang tâm lý thỏa mãn, thiếu cam kết về tiêu chuẩn chất lượng cao nhất đều bị sa thải để nhường chỗ cho các nhân tố mới.

"Trước đây, chúng tôi có thể vẫn cứ xuất xưởng chiếc Super Duty đó, giao cho đại lý rồi sau đó ra thông báo triệu hồi. Hiện tại, chúng tôi quyết không chuyển giao bất kỳ rủi ro hay sự cố nào sang cho khách hàng", ông Jim Farley đã chia sẻ với truyền thông quốc tế.

Để thực hiện cam kết này, Ford chấp nhận rủi ro giảm tiến độ sản xuất, lùi thời gian ra mắt các dòng xe mới và chịu tổn thất chi phí ngắn hạn để xử lý triệt để bài toán chất lượng.

Ông Jim Farley, CEO Ford, khẳng định hơn 2/3 lãnh đạo tại tập đoàn đã bị sa thải. Ảnh: Ford.

Bên cạnh việc tuyển dụng hàng trăm nhân sự quản lý mới, Ford đã chuyển đổi văn hóa làm việc từ "đổ lỗi cho nhau" sang tập trung "giải quyết tận gốc vấn đề". Khi bất kỳ công nhân nào phát hiện sự cố, hệ thống sẽ lập tức dừng lại để tìm nguyên nhân cốt lõi thay vì lấp liếm lỗi kỹ thuật.

Nhiều năm qua, Ford luôn nằm trong nhóm các hãng xe có số lượng đợt triệu hồi nhiều nhất tại Mỹ. Vụ việc mẫu F-Series Super Duty thế hệ thứ 5 gặp sự cố nghiêm trọng về phần mềm và thiếu hụt bán dẫn, buộc Ford phải lưu bãi hàng nghìn chiếc xe chờ sửa chữa trước khi giao đến đại lý đã trở thành "ngòi nổ" kích hoạt đợt cải tổ nhân sự và văn hóa doanh nghiệp lớn chưa từng có tại hãng xe Mỹ.

Đợt cải tổ lần này được đánh giá là bước đi bắt buộc nếu hãng muốn duy trì vị thế cạnh tranh lâu dài.