Người Anh đổi thái độ với xe Trung Quốc

Nhiều hãng xe Trung Quốc cải thiện độ nhận diện tại Anh, ghi nhận doanh số tăng trưởng tương ứng.

Chuyên trang Carscoops dẫn kết quả nghiên cứu từ Carwow cho thấy gần một nửa người dân Vương quốc Anh cho biết sẽ cân nhắc đến một mẫu xe Trung Quốc cho lần mua sắm tiếp theo.

Cụ thể, khoảng 49% người dùng tại Anh khẳng định các thương hiệu đến từ ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc nằm trong danh sách cân nhắc mua xe tiếp theo.

Đây là sự tăng vọt đáng kể so với tỷ lệ chỉ 35% từng ghi nhận hồi đầu năm nay, và 39% trong nửa cuối năm 2025. Quay trở lại năm 2023, từng chỉ có 24% khách hàng Anh cho biết sẽ cân nhắc mua ôtô Trung Quốc.

Khảo sát của Carwow được thực hiện trên 1.270 người dùng tại Anh, phản ánh mức độ nhận diện tăng cao với các thương hiệu ôtô Trung Quốc, kéo theo doanh số tăng trưởng tương ứng.

BYD tiếp tục là thương hiệu có độ nhận diện cao nhất, đạt 71% người tham gia khảo sát. Jaecoo được nhận ra bởi 69% người, tăng từ mức 46% hồi năm ngoái. Thương hiệu “chị em” Omoda cải thiện từ 42% lên thành 57%, trong khi Chery thậm chí đạt bước nhảy vọt lớn khi độ nhận diện tăng từ 16% trong năm ngoái lên thành 50%.

Xpeng hiện sở hữu độ nhận diện 20% tại Anh, tăng hơn gấp đôi so với tỷ lệ khiêm tốn 8% từng ghi nhận hồi năm 2023.

Đã có sự thu hẹp về quy mô những người tham gia khảo sát của Carwow không biết đến bất kỳ thương hiệu ôtô Trung Quốc nào. Tỷ lệ này từ 23% hồi nửa cuối năm 2025 đã giảm xuống còn 16% ở thời điểm hiện tại.

Mức độ đáng tiền là yếu tố cốt lõi giúp ôtô Trung Quốc cải thiện độ phổ biến tại Anh. Trả lời Carwow, khoảng 42% cho biết độ đáng tiền là động lực mua xe chính, tăng từ 36% trong nửa đầu năm 2026.

Khoảng 28% cho biết chương trình giảm giá cạnh tranh sẽ thu hút sự quan tâm, trong khi 19% cho biết các tùy chọn ôtô thuần điện từ nhóm thương hiệu Trung Quốc là điểm hấp dẫn.

Dữ liệu từ nền tảng Carwow cho thấy 70% bài review được đọc nhiều nhất thuộc về các mẫu xe Trung Quốc, tăng mạnh so với 2 năm trước.

BMW iX3 là mẫu xe có bài đánh giá được nhiều lượt xem nhất, nhưng các vị trí từ thứ 2 đến thứ 8 đều thuộc về xe Trung Quốc, bao gồm Jaecoo 7, Chery Tiggo 8, BYD Seal, Jaecoo 8, Omoda 5, BYD Seal U và Chery Tiggo 7.