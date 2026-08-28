Giấc mơ siêu xe của thương hiệu máy hút bụi Trung Quốc tan vỡ

Sau chưa đầy 1 năm gây chú ý với tham vọng tạo ra siêu xe điện thách thức Bugatti, Dreame đã từ bỏ cuộc chơi để quay về các mảng kinh doanh cốt lõi.

Theo Autoblog, chỉ 1 năm sau khi bước chân vào ngành công nghiệp ôtô, Dreame Technology đã quyết định khép lại tham vọng sản xuất siêu xe điện, bất chấp từng gây chú ý với dự án hypercar được quảng bá có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 0,9 giây.

Dreame từ bỏ tham vọng "cạnh tranh" với Bugatti

Dreame Technology, vốn nổi tiếng với các sản phẩm máy hút bụi và thiết bị gia dụng thông minh, gia nhập ngành công nghiệp ôtô vào tháng 8/2025. Công ty khởi động dự án mang tên "Starry Sky" và tổ chức nhiều sự kiện nhằm quảng bá mẫu hypercar thuần điện được định vị như đối thủ của những thương hiệu siêu xe hàng đầu, trong đó có Bugatti, Koenigsegg hay Pagani.

Được thành lập chỉ vào tháng 8/2025, Dreame Technology mang tham vọng "gạt giò" những ông lớn trong làng siêu xe như Bugatti, Pagani hay Koenigsegg với các mẫu hypercar thuần điện như Nebula Next 01 hay Nebula Next 01X.

Đến tháng 1/2026, mẫu Nebula Next 01 Jet Edition được giới thiệu và tiếp tục thu hút sự chú ý tại CES 2026 ở San Francisco. Xe sở hữu thông số gây choáng với khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 0,9 giây, pin thể rắn có mật độ năng lượng được công bố ở mức 450 Wh/kg cùng hệ thống LiDAR tiên tiến.

Để hiện thực hóa tham vọng này, Dreame từng tuyển gần 1.000 nhân sự cho mảng ôtô. Tuy nhiên, lực lượng này nhanh chóng thu hẹp trong suốt 1 năm hoạt động. Vào giai đoạn cuối, đội ngũ này chỉ còn vài chục người, chủ yếu thuộc các phòng tài chính, pháp lý và nhân sự. Những nhân viên cuối cùng được giao nhiệm vụ xử lý quá trình rút khỏi ngành ôtô và giải thể dự án.

Tuy nhiên, có thể dễ dàng nhận ra những thiết kế của Dreame là sự chắp vá từ những mẫu hypercar đã rất nổi tiếng khác trên thị trường. Thương hiệu này thậm chí bị "bóc phốt" mua xe trưng bày từ một nhà sản xuất mô hình.

CEO Yu Hao cho biết Dreame sẽ quay trở lại tập trung vào những mảng kinh doanh cốt lõi vẫn đang mang lại lợi nhuận, gồm máy hút bụi, robot cắt cỏ, xe điện 2 bánh và thương hiệu robot "Magic Atom". Và đằng sau những thông số ấn tượng, dự án ôtô của Dreame được cho là có nhiều vấn đề hơn những gì thể hiện trước công chúng.

Nhân viên cũ Dreame "bóc phốt" mua sản phẩm của công ty mô hình?

Theo các nguồn tin nội bộ và cựu nhân viên, dự án Nebula Next 01 có thể thiên về hoạt động marketing và thu hút vốn hơn là một chương trình phát triển xe thực sự. Mẫu xe từng xuất hiện tại CES 2026 được cho là chỉ có phần vỏ, không sở hữu khung gầm hoàn chỉnh và được đưa vào sự kiện bằng hệ thống điều khiển từ xa.

Dreame từng tuyển gần 1.000 nhân sự cho mảng ôtô. Tuy nhiên, lực lượng này nhanh chóng thu hẹp trong suốt 1 năm hoạt động. Một cựu nhân viên cho biết công ty từng đưa ra mức lương cao để thu hút nhân sự từ những tổ chức khác.

Thậm chí, nguyên mẫu "Rocket Car" được cho là một bộ vỏ mua từ một công ty chế tạo mô hình tại Thượng Hải, sau đó được Dreame chỉnh sửa và bổ sung khung gầm cùng các chi tiết khác. Điều này khiến những tuyên bố về một mẫu hypercar điện có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 0,9 giây trở nên đáng ngờ, khi bản thân dự án được cho là chưa đạt đến giai đoạn phát triển một chiếc xe hoàn chỉnh.

Các nguồn tin nội bộ cũng cáo buộc Dreame yêu cầu nhân viên tham gia tìm kiếm nguồn vốn cho các dự án và hoạt động R&D. Một cựu nhân viên cho biết công ty từng đưa ra mức lương cao để thu hút nhân sự từ những tổ chức khác.

Giờ đây, Dreame chỉ còn tập trung vào những thiết bị gia dụng quen thuộc, thay vì mang "tham vọng" chinh phục thế giới tốc độ. Hãng còn gặp rắc rối với chính quyền, kéo theo các cuộc điều tra liên quan đến việc sử dụng nguồn vốn đầu tư.

Tuy nhiên, thay vì tập trung phát triển sản phẩm, một bộ phận nhân sự được cho là dành phần lớn thời gian cho hoạt động huy động tài chính. Dự án sau đó được cho là gặp vấn đề với chính quyền địa phương tại Trung Quốc, kéo theo các cuộc điều tra liên quan đến việc sử dụng nguồn vốn đầu tư.

Sau chưa đầy 1 năm kể từ khi những tham vọng ôtô của Dreame gây chú ý trên thị trường, dự án "Rocket Car" cuối cùng đã đi đến hồi kết. Công ty giờ đây sẽ tập trung trở lại vào những sản phẩm quen thuộc hơn tại gian bếp của mỗi gia đình.