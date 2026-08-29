Xe tiền tỷ của Lynk & Co bán ở Việt Nam không dính lỗi cảm biến

Hai mẫu xe tiền tỷ Lynk & Co 08 và Lynk & Co 900 bán tại Việt Nam không thuộc phạm vi đợt triệu hồi thay thế linh kiện đang được hãng triển khai tại Trung Quốc.

Thương hiệu Lynk & Co vừa phát đi thông báo xác nhận các xe Lynk & Co 900 và Lynk & Co 08 đang bán tại Việt Nam không thuộc phạm vi đợt triệu hồi thay thế linh kiện đang được Lynk & Co Trung Quốc triển khai.

Thông báo này được gửi đi sau khi Lynk & Co Việt Nam tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng với đối tác, qua đó xác nhận các xe Lynk & Co 900 và Lynk & Co 08 được bán cho khách hàng Việt Nam không thuộc phạm vi của chương trình.

Trên cơ sở tra soát và đối chiếu thông tin với đối tác, Lynk & Co 900 phân phối chính hãng tại Việt Nam đều sản xuất trong năm 2026 và sử dụng cụm LiDAR thế hệ mới, không thuộc phạm vi của chương trình.

Lynk & Co 08 tại thị trường Việt Nam không trang bị phần cứng LiDAR, do vậy không ảnh hưởng bởi các vấn đề liên quan. Hãng xe thuộc tập đoàn Geely cho biết Lynk & Co 08 tại Việt Nam là phiên bản toàn cầu, sử dụng cấu hình camera và radar tương đương thị trường châu Âu, đã đạt chứng nhận An toàn 5 sao EURO NCAP năm 2025.

Lynk & Co 08 bán ở Việt Nam không trang bị phần cứng LiDAR. Ảnh: Phúc Hậu.

Trước đó, Trung tâm Kỹ thuật triệu hồi sản phẩm lỗi thuộc Tổng cục Quản lý thị trường Trung Quốc cho biết Công ty TNHH Ôtô Zhejiang Geely đã công bố chiến dịch triệu hồi số S2026M0112V, có hiệu lực từ ngày 24/8/2026.

Đợt triệu hồi ảnh hưởng đến 74.037 xe, gồm các mẫu Lynk & Co 900, Lynk & Co 10 EM-P, Lynk & Co 07 và Lynk & Co 08, được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 8/1/2025 đến ngày 10/12/2025.

Thông báo triệu hồi cho biết nguyên nhân nằm ở biến động trong quy trình sản xuất của đối tác cung ứng, dẫn đến IC cấp nguồn bên trong cụm LiDAR có thể bị hư hỏng trong một số trường hợp.

Trong trường hợp xảy ra lỗi, khi chức năng hỗ trợ lái tích hợp được kích hoạt, khả năng nhận diện, cảnh báo hoặc xử lý đối với một số đối tượng đặc biệt có thể không đầy đủ. Trong một số điều kiện khắc nghiệt, việc này có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Cụm LiDAR trên Lynk & Co 900 bán tại VIệt Nam thuộc thế hệ mới. Ảnh: Lynk & Co.

Dù nhấn mạnh Lynk & Co 900 và Lynk & Co 08 bán tại Việt Nam không nằm trong đợt triệu hồi, hãng xe Trung Quốc cho biết sẵn sàng hỗ trợ kiểm tra miễn phí cho chủ xe trong trường hợp khách hàng nghi ngại.

Lynk & Co Việt Nam cũng sẽ tiếp tục theo dõi, duy trì liên lạc với các bên liên quan nhằm đảm bảo khách hàng được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Lynk & Co 08 là mẫu SUV cỡ D trang bị hệ truyền động hybrid cắm sạc, ra mắt tháng 10/2025 với giá 1,299- 1,389 tỷ đồng tùy phiên bản.

Lynk & Co 900 là mẫu SUV 3 hàng ghế của thương hiệu, chính thức trình làng khách Việt vào tháng 6 vừa qua. Với giá bán 3,069 tỷ đồng , Lynk & Co 900 đang là mẫu xe đắt đỏ nhất trong danh mục sản phẩm của hãng ôtô thuộc sở hữu tập đoàn Geely.