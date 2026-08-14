Ford sẽ chuyển dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc về Mỹ từ năm 2030

Ford sẽ chuyển hoạt động sản xuất một số mẫu xe Lincoln từ Trung Quốc về Mỹ bắt đầu từ năm 2030, trong bối cảnh các mức thuế nhập khẩu tăng cao và quy định về công nghệ.

Ford xác nhận sẽ chuyển một số dây chuyền sản xuất của thương hiệu hạng sang Lincoln từ Trung Quốc về Mỹ từ năm 2030, trong bối cảnh các mức thuế nhập khẩu cao và những quy định ngày càng chặt chẽ của Washington đối với ôtô có liên quan đến công nghệ Trung Quốc.

Ford chuyển dây chuyền sản xuất của Lincoln từ Trung Quốc về Mỹ

Thông tin được CEO Ford Jim Farley xác nhận trong cuộc phỏng vấn với Reuters hôm 13/8. Ông cho biết đây là một quyết định "khó khăn nhưng cần thiết" nhằm củng cố năng lực sản xuất ôtô tại Mỹ.

Mẫu crossover cỡ trung Lincoln Nautilus được phát triển trên nền tảng Ford Edge L, được sản xuất bởi liên doanh Changan Ford tại Hàng Châu, Chiết Giang. Xe có các tùy chọn động cơ xăng 2.0L và động cơ hybrid 2.0L.

Hiện nay, các mẫu xe nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ đều phải chịu mức thuế rất cao. Riêng mẫu Lincoln Nautilus, dòng xe chủ lực mà Ford nhập khẩu từ Trung Quốc, đang chịu mức thuế lên tới 52,5%.

Theo vị CEO này, các mẫu Lincoln sản xuất tại Mỹ sẽ được bán cho thị trường nội địa trong khuôn khổ kế hoạch mở rộng đáng kể năng lực sản xuất. Tuy nhiên, Ford chưa tiết lộ nhà máy nào sẽ đảm nhận việc lắp ráp các mẫu xe trên.

Theo CEO Ford Jim Farley, Lincoln sẽ chuyển các dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc về Mỹ bắt đầu từ năm 2030, trong bối cảnh các mức thuế nhập khẩu cao và những quy định ngày càng chặt chẽ đối với công nghệ.

Động thái của Ford diễn ra không lâu sau khi đối thủ General Motors (GM) công bố kế hoạch chuyển dây chuyền sản xuất mẫu Buick Envision từ Trung Quốc về Mỹ kể từ năm 2028.

Mỹ dựng hàng rào bảo vệ nền công nghiệp ôtô trước Trung Quốc

Ngoài vấn đề thuế quan, các hãng xe còn chịu tác động từ quy định Connected Vehicle Rule, vốn cấm sử dụng một số phần cứng và công nghệ có nguồn gốc Trung Quốc trên các mẫu xe bán tại Mỹ.

Quy định Connected Vehicle Rule của Bộ Thương mại Mỹ cấm sử dụng một số phần cứng và công nghệ có nguồn gốc Trung Quốc trên các mẫu xe bán tại thị trường này.

Ford từng là một trong nhiều nhà sản xuất ôtô đề nghị Bộ Thương mại Mỹ cấp phép để tiếp tục bán các mẫu xe có thể bị ảnh hưởng bởi Connected Vehicle Rule. Những hãng không được cấp phép, chẳng hạn như Polestar, sẽ bị cấm bán một số sản phẩm tại thị trường Mỹ.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Ford cho biết sau các cuộc trao đổi với Bộ Thương mại, hãng nhận thấy Lincoln Nautilus không còn cần giấy phép đặc biệt để tiếp tục được bán. Trong năm 2025, Ford đã bán khoảng 34.000 chiếc tại Mỹ.

Ford từng giải thích rằng phần mềm của Lincoln Nautilus được phát triển tại Mỹ nhưng được cài đặt trên xe trong quá trình sản xuất tại Trung Quốc, khiến mẫu xe này cần được chính phủ Mỹ phê duyệt để tiếp tục kinh doanh.

Trước đó, Ford từng giải thích rằng phần mềm của Lincoln Nautilus được phát triển tại Mỹ nhưng được cài đặt trên xe trong quá trình sản xuất tại Trung Quốc, khiến mẫu xe này cần được chính phủ Mỹ phê duyệt để tiếp tục kinh doanh.

Các nhà lập pháp Mỹ vẫn tiếp tục thúc đẩy các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn. Một dự luật đã được Ủy ban Thương mại Thượng viện Mỹ thông qua vào tháng 7/2026 đề xuất cấm các công ty có trên 15% cổ phần thuộc các thực thể Trung Quốc bán xe tại Mỹ. Nếu quy định này được ban hành, Mercedes-Benz cũng sẽ không thể bán các mẫu xe mới tại thị trường này.