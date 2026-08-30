GAM lại lỡ hẹn với Chung kết Thế giới

Thất bại ở nhánh thua LCP Split 3 cùng chiến thắng của CFO khiến GAM Esports chính thức mất vé dự CKTG 2026, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp vắng mặt ở giải đấu lớn nhất hành tinh.

Đây là năm thứ hai liên tiếp GAM lỡ hẹn với CKTG. Ảnh: LoLEsports.

Hành trình tìm kiếm tấm vé tham dự Chung kết Thế giới (CKTG) 2026 của GAM Esports đã chính thức khép lại sau chuỗi kết quả bất lợi tại LCP 2026 Split 3. Thất bại 2-3 trước đối thủ duyên nợ MVK Esports ở nhánh thua đã tước đi quyền tự quyết của đại diện giàu truyền thống nhất Việt Nam.

Thất bại trước MVK tại Playoffs đẩy GAM xuống vị trí thứ 4 chung cuộc tại LCP Split 3. Kết quả này buộc đội tuyển phải rời giải đấu sớm hơn dự kiến, đồng thời giúp MVK chính thức giành vé tham dự CKTG 2026 cùng Team Secret Whale (TSW) nhờ số điểm tích luỹ.

GAM chỉ còn biết trông chờ vào sự vấp ngã của CTBC Flying Oyster (CFO) để níu giữ hy vọng mong mong về tấm "vé vớt".

Ba đại diện khu vực LCP tham dự CKTG 2026 bao gồm CTBC Flying Oyster, Team Secret Whale và MVK Esports. Ảnh: Worlds.

Tuy nhiên, kịch bản tồi tệ nhất với đại diện Việt Nam đã diễn ra. Tại trận Chung kết nhánh thua, CFO đã thi đấu hoàn toàn thăng hoa. Họ áp đảo MVK Esports và giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1. Chiến thắng này giúp CFO ghi tên mình vào trận Chung kết tổng tranh chức vô địch cùng TSW.

Theo quy chế của Riot Games tại khu vực LCP, 2 tấm vé thẳng đến CKTG 2026 thuộc về 2 đội góp mặt ở trận Chung kết tổng. Việc TSW và CFO chiếm trọn hai vị trí này đã dập tắt hoàn toàn hy vọng của GAM. Suất chiếu dưới còn lại dành cho MVK nhờ điểm tích lũy vượt trội, trong khi GAM dừng bước ở vị trí thứ 4 và chính thức bị loại.

Sự sa sút của GAM diễn ra trong bối cảnh các đại diện khác thuộc khu vực Việt Nam đang có bước chuyển mình mạnh mẽ. Việc TSW thi đấu ấn tượng để đoạt vé đi CKTG sớm cho thấy sự khốc liệt trong cuộc đua nội bộ.

Đánh giá về giai đoạn khó khăn này của đội nhà, TK Nguyen, CEO của GAM Esports chia sẻ: "Áp lực đè nặng lên ban lãnh đạo và đội tuyển trong các trận đấu mang tính sống còn là vô cùng lớn".

Đây là năm thứ hai liên tiếp GAM Esports vắng mặt tại đấu trường CKTG. Việc một biểu tượng lớn của LMHT Việt Nam vắng mặt ở giải đấu lớn nhất hành tinh mang lại nhiều tiếc nuối cho cộng đồng người hâm mộ trong nước.