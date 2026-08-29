Apple quyên góp hỗ trợ nạn nhân thảm hoạ lũ quét

CEO Tim Cook tuyên bố Apple sẽ ủng hộ ngân sách giúp khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Cát Long, nơi vừa chịu thiệt hại nặng nề do lũ quét và sạt lở đất.

CEO Apple cho biết tập đoàn sẽ quyên góp ủng hộ các nạn nhân trong trận lũ lụt tại Tây Tạng. Ảnh: Jiemian Global.

Ngày 28/8, Tổng giám đốc Điều hành Apple, ông Tim Cook, thông báo tập đoàn này sẽ quyên góp ngân sách để hỗ trợ các hoạt động cứu trợ khẩn cấp và tái thiết địa phương tại khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai ở Tây Tạng.

“Trận lũ lụt, lũ quét và sạt lở đất tàn khốc vừa xảy ra tại huyện Cát Long, Tây Tạng, thật đau lòng. Chúng tôi xin chia buồn với những người bị ảnh hưởng. Apple đang quyên góp để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ và tái thiết địa phương”, ông Tim Cook chia sẻ trên mạng xã hội Weibo.

Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 26/8, một trận sạt lở đất lớn bộc phát từ phía biên giới Nepal đã gây tác động nghiêm trọng đến khu vực cảng Cát Long (Gyirong), thuộc huyện Cát Long, thành phố Shigatse, Tây Tạng.

CEO Apple Tim Cook gửi lời chia buồn đến trên mạng xã hội Weibo. Ảnh: Weibo.

Thảm họa thiên tai kéo theo lũ quét và sạt lở đất dây chuyền, gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản. Cảnh sát địa phương ghi nhận hàng trăm người thiệt mạng và mất tích.

Tình hình tại hiện trường diễn ra rất phức tạp. Đất đá sạt lở chặn dòng chảy ở thượng nguồn, tạo thành một hồ nước nghẽn dòng với dung tích vượt quá 2,5 triệu m3. Khi hồ nước này bị tràn bờ, rủi ro gia tăng khiến lực lượng cứu hộ có thời điểm phải tạm dừng thao tác để bảo đảm an toàn.

Bên cạnh cam kết từ Apple, nhiều nghệ sĩ và tổ chức cũng nhanh chóng đóng góp nguồn lực cho lực lượng tuyến đầu. Động thái kịp thời của tập đoàn công nghệ Mỹ nhận được sự chú ý từ cộng đồng.

Trong nhiều năm qua, Apple thường xuyên duy trì các hoạt động cứu trợ thiên tai và hỗ trợ cộng đồng tại thị trường Trung Quốc.