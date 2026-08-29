Vì sao Apple chọn Việt Nam để mở trung tâm đào tạo đầu tiên ở ĐNA

Apple vừa mở trung tâm đào tạo trực tiếp đầu tiên của hãng ở Đông Nam Á dành cho nhân viên trong chuỗi cung ứng, kết hợp cùng Đại học Bách khoa Hà Nội ngay trong khuôn viên trường. Theo thông tin từ Apple, trung tâm sẽ đi vào hoạt động từ mùa thu năm nay.

Tại buổi ra mắt, bà Sarah Chandler, Phó chủ tịch phụ trách Đổi mới Chuỗi cung ứng và Môi trường của Apple, cho biết trung tâm đào tạo này ra đời nhằm bổ sung hình thức học trực tiếp cho các chương trình đào tạo trực tuyến mà công ty đã triển khai trong nhiều năm.

"Chúng tôi muốn người lao động trong chuỗi cung ứng có cơ hội tự xây dựng con đường học tập, phát triển và định hướng nghề nghiệp của riêng mình", bà Chandler chia sẻ với Tri Thức - Znews, đồng thời cho biết hơn 10 triệu lượt nhân viên nhà cung cấp trên toàn cầu đã tiếp cận các chương trình giáo dục của hãng trong những năm qua.

" Chúng tôi muốn người lao động trong chuỗi cung ứng có cơ hội tự xây dựng con đường học tập, phát triển và định hướng nghề nghiệp của riêng mình. Sarah Chandler Phó chủ tịch phụ trách Đổi mới Chuỗi cung ứng và Môi trường, Apple PGS Tạ Hải Tùng, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, Hiệu trưởng Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, cho biết trường ủng hộ dự án ngay từ khi nhận đề xuất hợp tác, vì phù hợp với sứ mệnh phổ cập kỹ năng số mà trường theo đuổi nhiều năm qua. "Người lao động trong các nhà máy là nhóm sẽ sớm chịu tác động của quá trình tự động hóa. Nếu được đào tạo đúng kỹ năng, họ sẽ nhanh chóng vươn lên trong sự nghiệp và không bị bỏ lại phía sau", ông Tùng chia sẻ.

Mô hình đào tạo để người lao động chuẩn bị cho tương lai

Bà Sarah Chandler tham gia lớp đào tạo và nghe học viên trình bày về dự án tạo ứng dụng phân loại đối tượng của mình.

Theo bà Chandler, đây là trung tâm đào tạo trực tiếp thứ 4 của Apple trên thế giới, sau các cơ sở tại Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ, cùng áp dụng một tiêu chuẩn rất cao về vận hành. Bà cũng đánh giá cao việc hợp tác với Đại học Bách khoa Hà Nội, ngôi trường nổi tiếng về chất lượng đào tạo.

Nội dung đào tạo tại trung tâm gồm kỹ năng nền tảng về sản xuất thông minh, robot và tự động hóa, cùng lập trình ngôn ngữ Swift, do đội ngũ giáo dục chuyên nghiệp giảng dạy. Bên cạnh kỹ năng kỹ thuật, học viên còn được tiếp cận các khóa về kỹ năng mềm cho lãnh đạo và đào tạo tổ trưởng dây chuyền.

Bà Chandler cho biết công ty dự kiến mở thêm các khóa học về tự động hóa, robot và trí tuệ nhân tạo trong thời gian tới, bên cạnh khóa lập trình ứng dụng đang triển khai. Đây là những nội dung đại diện Apple nhận định sẽ giúp các nhân sự làm việc trong chuỗi cung ứng chuẩn bị cho những công việc công nghệ cao ở tương lai.

"Chúng tôi muốn đảm bảo cung cấp cho mọi nhân sự làm nên sản phẩm Apple cơ hội học tập và công nghệ để đạt được tối đa tiềm năng của họ", bà Chandler chia sẻ.

Theo bà Chandler, Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Apple, và trung tâm đào tạo tại Hà Nội là một phần trong quỹ phát triển nhân viên nhà cung cấp mà hãng đã vận hành nhiều năm qua, đồng thời kỳ vọng chương trình sẽ tạo ra tác động lâu dài đến tương lai ngành sản xuất tại Việt Nam.

Theo bà, việc đào tạo không chỉ giúp từng cá nhân tiến bộ trong công việc mà còn góp phần xây dựng một lực lượng lao động kiên cường, vững mạnh và sáng tạo hơn cho cả chuỗi cung ứng. "Mọi người ở đây rất nhiệt huyết, năng động và học rất nhanh", đại diện quản lý về chuỗi cung ứng của Apple chia sẻ.

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Học viên trong lớp đào tạo về lập trình cơ bản với Swift tại trung tâm đào tạo do Apple hợp tác với Đại học Bách khoa Hà Nội, ngày 27/8.

PGS Tạ Hải Tùng cho biết trong mô hình hợp tác ba nhà (nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp), đại học đóng vai trò chuyển giao tri thức, còn doanh nghiệp tiếp nhận và ứng dụng vào thực tế sản xuất. Theo ông, đây là hướng đi nhiều nước đã áp dụng thành công, phù hợp với Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, và Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo của Bộ Chính trị.

"Hợp tác với Apple, chúng ta có thể ngay lập tức hỗ trợ việc tái đào tạo, đào tạo nâng cấp lực lượng lao động nhằm thích ứng với thị trường lao động mới", ông Tùng nhận định.

Theo thông báo chính thức, bộ khóa học của trung tâm sẽ được mở rộng tới hơn 30 cơ sở nhà cung cấp trên cả nước, nằm trong quỹ phát triển nhân viên nhà cung cấp toàn cầu trị giá 50 triệu USD của Apple, đã tổ chức hơn 9 triệu buổi đào tạo kể từ năm 2022. Ngoài kỹ năng nghề, chương trình còn có nội dung về quyền lao động, sức khỏe tinh thần và tầm soát bệnh sớm. Riêng mảng đào tạo nghề cho người khuyết tật, từ năm 2022 đến nay đã có hơn 49.000 lượt nhân viên tham gia tại hơn 70 cơ sở.





Học để đi xa hơn

PGS Tạ Hải Tùng, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội. Tại lớp học trải nghiệm đầu tiên với nội dung là căn bản về lập trình ngôn ngữ Swift, đại diện Apple được chứng kiến những nhân sự chưa từng code tạo ra ứng dụng nhận dạng vật thể chỉ sau gần một giờ làm quen trên iPad. Bà Chandler cho rằng điều này cho thấy hiệu quả của việc đào tạo trực tiếp, khi những người đã đi học có thể về và chỉ cho đồng nghiệp. "Tôi nghĩ rằng thật tốt khi mọi người không chỉ có cơ hội học kỹ năng mới, mà còn thêm khả năng lãnh đạo để chỉ dạy kỹ năng cho người khác", bà Chandler cho biết. Giang Thành Phố, 25 tuổi, tốt nghiệp ngành Cơ điện tử tại Đại học Bách khoa Hà Nội, hiện là kỹ sư thiết bị tại Lens Technology Việt Nam. Từ vị trí phụ trách khâu ép nhựa, anh được luân chuyển qua nhiều công đoạn khác như vận hành máy CNC hay đánh bóng sản phẩm, giúp hiểu sâu hơn quy trình sản xuất. Chia sẻ khi có mặt tại buổi ra mắt trung tâm đào tạo, Phố cho biết mong muốn được tham gia thêm các khóa đào tạo chuyên sâu về robot để ứng dụng vào công việc thực tế. Lâm Văn Tự, 30 tuổi, cũng có những chia sẻ về khó khăn của một người điếc bẩm sinh khi tham gia lao động. Anh Tự từng làm công nhân may nhiều năm, công việc bó hẹp trong một khâu duy nhất và gần như không thể trao đổi với quản lý vì không ai biết ngôn ngữ ký hiệu. Không ít lần anh chứng kiến đồng nghiệp bị quát mắng, dù bản thân không nghe thấy những lời đó. Khoảng 6 tháng trước, Tự được bạn cũng là người điếc giới thiệu vào công ty Goertek Việt Nam. Tại đây, anh mới biết rằng những người khuyết tật giống mình cũng có thể được tạo điều kiện để làm việc bình đẳng và sinh hoạt với đồng nghiệp. Công ty bố trí phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu để hỗ trợ giao tiếp. Sau khi vào làm, anh được tham gia 2 khóa đào tạo nội bộ: một khóa về kỹ năng ở các công đoạn sản xuất khác ngoài đóng gói, một khóa về cách người khuyết tật và người không khuyết tật phối hợp trong công việc.

"Khi vào công ty mới, tôi cảm thấy cuộc sống của mình như bước sang một trang mới", anh Tự, hiện là nhân viên đóng gói tại Goertek, chia sẻ qua phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu. Thu nhập ổn định hơn giúp anh có thể gửi tiền về xây nhà cho gia đình, thay vì chỉ đủ trang trải cho bản thân như trước.

Câu chuyện của anh Tự cũng gắn với một chương trình khác mà Apple duy trì song song với trung tâm giáo dục: đào tạo nghề riêng cho người khuyết tật trong chuỗi cung ứng, với mục tiêu mở thêm những vị trí việc làm phù hợp cho nhóm lao động này. Hiện xưởng anh Tự làm việc có 3-4 đồng nghiệp cũng là người điếc, anh mong công ty tuyển thêm lao động khiếm thính để nhóm có nhiều cơ hội giao tiếp với nhau hơn.