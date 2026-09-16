Giá ôtô trung bình tăng, nhưng xe điện lại ngày càng rẻ

Ôtô điện tại Mỹ đang rẻ dần, giữa lúc giá trung bình toàn thị trường xe mới lại nghiêng về xu hướng tăng.

Chuyên trang InsideEVs dẫn báo cáo do Kelley Blue Book (KBB) thực hiện cho thấy giá bán trung bình của ôtô mới tại Mỹ đang trong xu hướng tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Tuy nhiên trong bức tranh chung đó, ôtô điện lại đang rẻ dần.

Báo cáo giá trung bình tháng 8 do KBB thực hiện cho thấy giá trung bình ôtô mới đạt 50.089 USD , tăng 1,9% so với năm ngoái. Giá trung bình xe điện tại Mỹ ở tháng vừa rồi đạt 54.813 USD , giảm 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 1,2% so với tháng 7.

Như vậy, ôtô điện vẫn đắt hơn 4.724 USD so với mức giá trung bình của thị trường xe mới, nhưng khoảng cách này đang dần được thu hẹp.

Xu hướng giảm giá xe điện diễn ra giữa lúc các chương trình khuyến mại ngày càng sụt giảm về giá trị. Loạt ưu đãi bao gồm giảm giá tiền mặt, hỗ trợ lãi suất… chỉ chiếm trung bình 12% giá trị giao dịch xe điện tại Mỹ trong tháng 8, giảm từ mức 14,6% ghi nhận cùng kỳ năm ngoái.

Dựa vào giá bán trung bình, ưu đãi dành cho xe điện trong tháng 8 tương đương giá trị khoảng 6.600 USD /xe, xấp xỉ gấp đôi mức trung bình chung toàn thị trường xe mới. Chuyên trang InsideEVs lưu ý thị trường ôtô mới vẫn tồn tại những ưu đãi giá khá lớn, chẳng hạn Lucid Gravity 2026 được giảm 10.000 USD kèm ưu đãi lãi suất 0%.

Động thái của Tesla được cho là nguyên nhân chính khiến giá trung bình xe điện tiếp tục giảm trong tháng vừa rồi. Giá giao dịch trung bình xe điện Tesla ở tháng 8 đạt 52.616 USD , giảm 3,4% so với năm ngoái.

Do Tesla chiếm thị phần lớn trong cơ cấu doanh số xe điện tại Mỹ, chính sách giá của hãng đã tạo ra những ảnh hưởng không nhỏ đến giá trung bình ôtô điện xứ cờ hoa.

Theo báo cáo của KBB, phân khúc xe gầm thấp cỡ C tăng giá 2,9% so với năm ngoái. SUV cỡ B cũng tăng giá trung bình 2,2% so với cùng kỳ của năm 2025.

Ở thị trường xe điện đã qua sử dụng, nhu cầu tăng mạnh phản ánh sự quan tâm mà khách hàng Mỹ dành cho ôtô điện hóa. Người tiêu dùng Mỹ dường như sẵn sàng chi tiền cho xe điện, nếu nhìn thấy đó thực sự là một món hời.

Chuyên trang InsideEVs nhận định giá trung bình giữa xe điện và xe xăng ngày càng gần nhau là xu hướng tích cực. Khách hàng có thể bắt đầu so sánh các ưu đãi giữa xe xăng và ôtô điện, thay vì bỏ qua xe điện như trước bởi giá niêm yết quá đắt đỏ so với mặt bằng chung.