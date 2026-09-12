Nhóm ôtô giá rẻ - điện hóa quá nhanh, xe xăng mất vị thế

Sự dịch chuyển từ xe xăng sang ôtô thuần điện thể hiện rõ nhất ở nhóm xe giá rẻ. Khi xe xăng gầm thấp cỡ A ngày càng hụt hơi, ôtô điện lại đang phát triển một cách mạnh mẽ.

Nếu có phân khúc nào trên thị trường xe Việt thể hiện rõ rệt xu hướng điện hóa, đó hẳn phải là nhóm xe giá rẻ.

Những mẫu xe cỡ A gầm thấp như Hyundai Grand i10, Toyota Wigo, Kia Morning đang dần đánh mất thị phần, trong khi các mẫu ôtô cỡ nhỏ chạy điện lại phát triển mạnh cả về số lượng lẫn doanh số.

Xe điện phát triển, xe xăng hụt hơi

Khoảng 3 năm gần đây, dấu vết của tiến trình điện hóa giao thông đã bắt đầu rõ hơn trên thị trường xe Việt. Hồi năm 2024, VinFast vươn lên trở thành hãng xe bán chạy nhất toàn thị trường, trong đó VF 5 với xấp xỉ 32.000 xe là cái tên sở hữu doanh số tốt nhất.

Bước sang năm 2025, VinFast vẫn là hãng xe dẫn đầu doanh số toàn thị trường, mẫu xe bán chạy nhất có sự thay đổi nhưng vẫn là một đại diện của thương hiệu này. Năm ngoái, VF 3 bàn giao thành công 44.585 xe cho khách hàng Việt Nam.

Kết thúc 7 tháng đầu năm nay, VinFast thông báo doanh số 137.697 xe, nhiều khả năng tiếp tục giữ được danh hiệu hãng xe bán chạy nhất khi năm 2026 khép lại. Danh hiệu xe bán chạy nhất tiếp tục "xoay tua", vẫn là một mẫu xe VinFast nhưng lần này thuộc về Limo Green với 32.331 xe sau 7 tháng.

Lần lượt VF 5 rồi đến VF 3 trở thành xe bán chạy nhất toàn thị trường Việt. Ảnh: VinFast.

Trong bức tranh chung đó, nhóm xe điện giá rẻ của VinFast với các đại diện gồm VF 2, Minio Green cùng với VF 3 cho thấy sự áp đảo trước những đối thủ thuộc phân khúc xe xăng đô thị cỡ nhỏ.

Nhìn lại quá khứ, xe xăng cỡ A gầm thấp với các đại diện nổi bật Hyundai Grand i10, Toyota Wigo, Kia Morning, Honda Brio... từng có một chỗ đứng khá vững chắc trên thị trường Việt Nam. Sự xuất hiện sau đó của VinFast Fadil thậm chí tạo tiếng vang lớn cho phân khúc, khi mẫu hatchback chạy xăng từng "lên đỉnh" doanh số toàn thị trường hồi năm 2021.

Đến thời điểm hiện tại, phân khúc này chỉ còn lại 3 cái tên. Hyundai Grand i10, Toyota Wigo đều đã sa sút doanh số so với các năm trước, Kia Morning thậm chí không còn được hãng thống kê lượng bán hàng chi tiết từng kỳ.

Xe xăng gầm thấp giảm cả về số xe đại diện lẫn lượng tiêu thụ. Ảnh: TC Motor, TMV, Thaco.

Trong khi đó, VF 3 đang là mẫu xe bán chạy hàng đầu thị trường Việt Nam. Sau 7 tháng, người Việt đã mua 29.345 xe VF 3, cao gấp 16,5 lần tổng doanh số 1.778 xe cùng kỳ của các đối thủ thuần xăng Hyundai Grand i10 và Toyota Wigo.

Minio Green và VF 2 ra mắt gần đây cũng được dự báo sẽ đạt được doanh số cao tương tự VF 3. Minio Green là mẫu xe nhỏ gọn chuyên dùng chạy dịch vụ, trong khi VF 2 là phiên bản nhắm đến nhóm khách hàng cá nhân.

Tuy nhiên, thị trường Việt không chỉ có những mẫu xe điện cỡ nhỏ của VinFast. Các lựa chọn khác bao gồm Bestune Xiaoma, Dongfeng Box, Wuling Bingo hay có thể cả Nano S05 cũng thu hút sự chú ý nhờ giá bán rẻ, dễ tiếp cận với một bộ phận khách Việt.

Xe điện đô thị cỡ nhỏ ngày càng đa dạng lựa chọn. Ảnh: Đan Thanh, TMT Motors.

Giữa lúc phân khúc xe xăng gầm thấp giá rẻ đang ngày càng thu hẹp cả về số lượng xe lẫn doanh số, ôtô điện đô thị cỡ nhỏ lại phát triển tương ứng ở cả 2 khía cạnh kể trên. Sự đối lập này cho thấy xu hướng điện hóa mạnh mẽ trong nhóm xe giá rẻ tại Việt Nam, chuyển từ xe xăng sang ôtô thuần điện.

Vì sao xe xăng đuối sức?

Dù cho thấy sự hụt hơi, xe xăng giá rẻ không hoàn toàn mất chỗ đứng trên thị trường Việt. Lấy ví dụ trường hợp Hyundai Grand i10, doanh số năm nay sa sút so với cùng kỳ các năm trước, nhưng dòng xe đô thị của Hyundai vẫn có được lượng tiêu thụ nhất định.

Sau 7 tháng đầu năm, Hyundai Grand i10 bán được 1.381 xe cho khách Việt. Cùng kỳ năm ngoái, con số này đạt 1.857 xe, và từng có 2.421 xe Hyundai Grand i10 đến tay khách Việt trong 7 tháng đầu năm 2024.

Ngược dòng xa hơn về quá khứ, xu hướng giảm doanh số của Hyundai Grand i10 càng thể hiện rõ hơn. Trong 7 tháng đầu năm 2021, liên doanh Hyundai Thành Công cho biết từng bán được 7.152 xe Grand i10 cho khách hàng Việt Nam.

Hyundai Grand i10 liên tục sa sút doanh số Diễn biến doanh số Hyundai Grand i10 tại Việt Nam giai đoạn 2021-2024, tính trong 7 tháng đầu năm (Số liệu: TC Motor) Nhãn 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Doanh số 7 tháng đầu năm xe 7152 6304 4373 2421 1857 1381

Sau khi VinFast Fadil rút lui, Hyundai Grand i10 luôn là cái tên "gồng gánh" doanh số phân khúc xe xăng gầm thấp giá rẻ. Lợi thế của dòng xe này là sự đa dạng phiên bản, nhiều lựa chọn ở các mức giá khác nhau để bảo đảm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Đặc biệt, giá rẻ từng là lợi thế hàng đầu của những mẫu xe xăng cỡ A gầm thấp. Giá bán dao động trong khoảng 350-450 triệu đồng từng giúp Hyundai Grand i10, Toyota Wigo, Kia Morning trở thành lựa chọn ưu tiên của người kinh doanh dịch vụ vận tải, người mua xe lần đầu, gia đình trẻ ít thành viên.

Tệp khách này không chú trọng nhiều vào sức mạnh động cơ hay tiện nghi đi kèm. Họ cần một mẫu xe rẻ, dễ mua, vận hành và không gian vừa đủ cho mục đích sử dụng. Đây là những thứ mà xe xăng gầm thấp cỡ A đều có thể đáp ứng tốt.

VinFast Fadil là xe xăng cỡ A thành công nhất. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Lợi thế đó bắt đầu bị lung lay khi lần lượt các mẫu xe điện giá rẻ ra mắt. Ban đầu là Wuling Hongguang Mini EV, thị trường xe điện cỡ nhỏ sau đó có thêm VinFast VF 3, VinFast Minio Green, VinFast VF 2, Bestune Xiaoma, Dongfeng Box, Wuling Bingo...

Nhóm xe điện đô thị cỡ nhỏ này sở hữu giá bán cạnh tranh, công nghệ truyền động điện mới lạ, tiện nghi cũng có phần trội hơn so với xe xăng cùng giá. Chính những mẫu xe điện này đã kéo thấp mức "giá sàn" ôtô tại Việt Nam, cho phép người dùng Việt có thể sở hữu ôtô với ngân sách dưới 200 triệu đồng.

Khi lợi thế cạnh tranh dần suy yếu, doanh số của xe xăng cỡ A gầm thấp sa sút theo cũng là điều dễ đoán trước.

Doanh số tăng kéo theo quy mô người dùng xe điện đô thị cỡ nhỏ ngày một mở rộng. Đây cũng là lúc những lợi thế về chi phí sử dụng, chi phí bảo dưỡng cũng được biết đến nhiều hơn. Từ đây, ôtô điện có thêm cơ sở để tiếp tục mở rộng thị phần, đặc biệt ở nhóm xe giá rẻ, dễ tiếp cận với phần đông khách hàng.