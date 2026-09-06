Xe điện Trung Quốc điểm an toàn thấp vẫn được bán tại Việt Nam

Xuất hiện tại thị trường Việt một cách âm thầm, mẫu xe điện Dongfeng Box lại ghi nhận điểm số kém ở lần đánh giá an toàn do sự thiếu chắc chắn ở hệ thống khung và mối hàn.

Điểm đánh giá an toàn của Euro NCAP luôn là thước đo khắt khe được người tiêu dùng toàn cầu tham chiếu khi lựa chọn ôtô. Những năm gần đây, làn sóng xe điện Trung Quốc đổ bộ vào châu Âu thường tạo dựng niềm tin bằng danh sách công nghệ dày đặc cùng kết quả thử nghiệm va chạm đạt mức 5 sao tối đa.

Điều này đến từ sự "thoáng tay" trong việc trang bị hệ thống hỗ trợ người lái, công nghệ an toàn được các thương hiệu Trung Quốc lắp trên những sản phẩm mới.

Tuy nhiên không phải mẫu xe nào cũng thật sự "hoàn hảo". Trong số các cái tên được trải qua bài đánh giá, Dongfeng Box, mẫu hatchback thuần điện đang được phân phối tại Việt Nam, lại bộc lộ những lỗ hổng kỹ thuật đáng lo ngại.

Vỏ xe lỏng lẻo, mối hàn dễ đứt gãy

Theo Euro NCAP, mẫu xe điện cỡ nhỏ Dongfeng Box gây thất vọng khi bộc lộ nhiều sự cố nghiêm trọng trong bài thử nghiệm va chạm phía trước (Mobile Progressive Deformable Barrier), mô phỏng vụ tai nạn trực diện giữa hai xe ở tốc độ 50 km/h.

Mối lo ngại lớn nhất nằm ở tính toàn vẹn của hệ thống khung gầm. Nhiều mối hàn điểm trên phần khung chịu lực của xe bị đứt gãy ngay sau lực va chạm ban đầu. Sự đứt gãy này làm suy giảm khả năng hấp thụ xung lực của cabin, tạo ra rủi ro biến dạng cực kỳ nguy hiểm nếu xe xảy ra va chạm ở dải tốc độ cao hơn.

Vỏ xe và các mối hàn ở phần khung không chắc chắn, tăng nguy cơ biến dạng khi va chạm ở tốc độ cao. Ảnh: Euro NCAP.

Hệ thống khóa và túi khí trên xe cũng ghi nhận sự hư hỏng nặng khi xảy ra va chạm. Cơ chế tự động mở khóa cửa sau va chạm bị vô hiệu hóa hoàn toàn do hư hỏng hệ thống điện, vô hình trung giam lỏng người ngồi bên trong và gây cản trở trực tiếp đến công tác cứu hộ khẩn cấp. Túi khí trên vô-lăng không đủ áp suất khiến đầu người lái va đụng trực tiếp với vô-lăng.

Dongfeng Box không được trang bị túi khí trung tâm, cấu trúc bảng điều khiển ở táp lô cũng có dấu hiệu bị hư hỏng nặng, được thiết kế gây nguy hiểm phần chân người ngồi hàng trước trong trường hợp xảy ra va chạm.

"Dongfeng Box chưa đạt hiệu suất an toàn tương đương các mẫu xe điện cỡ nhỏ khác. Sự cố gãy điểm hàn là mối lo ngại lớn và bắt buộc phải được xử lý triệt để", ông Aled Williams, Giám đốc Chương trình Euro NCAP đã chia sẻ trong bảng báo cáo tổng hợp.

Bài toán minh bạch tại Việt Nam?

Phiên bản được trải qua bài đánh giá của Euro NCAP là Dongfeng Box 2025, tương đồng về hình ảnh và đời xe với mẫu từng được giới thiệu tại Việt Nam.

Cách thức mẫu hatchback này xuất hiện và duy trì sự có mặt tại thị trường trong nước cũng lỏng lẻo và thiếu tính cam kết tương tự cấu trúc khung gầm của nó.

Ở thời điểm vừa xuất hiện, Dongfeng Box được quảng bá như một mẫu hatchback điện hiện đại hướng tới người dùng đô thị. Tuy nhiên, thay vì triển khai các chiến dịch ra mắt bài bản hay xây dựng hệ thống đại lý chính hãng, mẫu xe lại được rao bán âm thầm trong các nhóm cộng đồng nội bộ, các kênh gọi vốn hoặc giới đầu tư nhỏ lẻ.

Mẫu xe vẫn xuất hiện ở trang chủ của hãng, nhưng không công bố giá bán chi tiết. Ảnh: Dongfeng.

Dù đã xuất hiện trên thị trường được hơn một năm, giá xe, thông tin chi tiết về động cơ hay các chính sách bảo hành vẫn không được nhà bán hàng công bố trên truyền thông. Những chiếc Dongfeng Box được bắt gặp trên đường đa số đều thuộc các công ty kinh doanh vận tải tư nhân.

Có thể thấy, Dongfeng Motor đang thể hiện một kế hoạch phân phối xe theo kiểu "ăn xổi" tại Việt Nam, tương tự cách mà các hãng xe Trung Quốc "thế hệ cũ" từng làm vào giai đoạn 2010-2012.

Và nếu còn tiếp tục với kiểu phân phối xe này, không chỉ Dongfeng Box mà cả loạt sản phẩm như Mage, E70 hay Huge HEV của hãng cũng khó có thể thu hút được người dùng mới. Chất lượng của ôtô Trung Quốc nói chung tại Việt Nam vì thế có thể bị ảnh hưởng bởi những cái tên kinh doanh theo kiểu sớm nở, chóng tàn này.