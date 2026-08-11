Gia tộc Porsche ủng hộ tái cấu trúc tập đoàn Volkswagen

Gia tộc Porsche/Piëch công khai hậu thuẫn kế hoạch tái cấu trúc mạnh tay của Volkswagen, bất chấp sự phản đối từ đại diện người lao động.

Gia tộc Porsche/Piëch, thông qua công ty đầu tư Porsche SE - cổ đông lớn nhất của Volkswagen - đã công khai ủng hộ ban lãnh đạo tập đoàn đẩy nhanh việc tái cấu trúc nhằm khôi phục năng lực cạnh tranh. Chủ tịch Porsche SE Hans Dieter Pötsch cho rằng Volkswagen đang ở "bước ngoặt lịch sử" và cảnh báo việc trì hoãn các quyết định sẽ khiến những khó khăn của tập đoàn ngày càng nghiêm trọng.

Gia tộc Porsche/Piëch, thông qua công ty đầu tư Porsche SE - cổ đông lớn nhất của Volkswagen - đã công khai ủng hộ ban lãnh đạo tập đoàn đẩy nhanh việc tái cấu trúc nhằm khôi phục năng lực cạnh tranh.

CEO Oliver Blume đang thúc đẩy kế hoạch cải tổ toàn diện khi Volkswagen đối mặt với chi phí cao, tác động từ thuế quan và cạnh tranh gay gắt từ các hãng xe Trung Quốc. Giám đốc Tài chính Porsche SE Johannes Lattwein kêu gọi giảm công suất dư thừa, cắt giảm mạnh chi phí và nâng cao hiệu quả ra quyết định.

Sau khi đã cắt giảm hàng chục nghìn việc làm, kế hoạch mới được cho là có thể khiến thêm khoảng 50.000 lao động mất việc và đóng cửa tối đa 4 nhà máy tại Đức. Tuy nhiên, kế hoạch vẫn cần được Hội đồng Giám sát phê duyệt. Theo Reuters, đại diện người lao động và bang Lower Saxony đã bỏ phiếu phản đối tại cuộc họp hồi tháng 7/2026, với vòng thảo luận tiếp theo dự kiến diễn ra vào đầu tháng 9.

Trong khi giới lãnh đạo ủng hộ việc tái cấu trúc và cắt giảm hàng chục nghìn việc làm, đại diện người lao động và bang Lower Saxony đã bỏ phiếu phản đối quá trình này.

IG Metall chỉ trích các gia đình sở hữu Volkswagen đặt lợi ích cổ tức lên trên người lao động, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phản đối việc đóng cửa nhà máy. Công đoàn cho rằng năng lực cạnh tranh phải đến từ sản phẩm hấp dẫn, đổi mới công nghệ và chiến lược phát triển dài hạn thay vì chỉ cắt giảm chi phí.

Về phía Porsche SE, ông Lattwein tái khẳng định sự ủng hộ đối với ban lãnh đạo Volkswagen và nhấn mạnh rằng mọi phương án cần được cân nhắc để khôi phục khả năng cạnh tranh.

Volkswagen tiếp tục xem xét kế hoạch cải tổ sâu rộng do CEO Oliver Blume đề xuất, với những nội dung gây tranh cãi như đóng cửa nhà máy và cắt giảm hàng chục nghìn việc làm.

Porsche SE, hiện nắm 31,9% cổ phần Volkswagen và 12,5% cổ phần Porsche, cho biết lợi nhuận sau thuế trong nửa đầu năm giảm 14,5% xuống còn 949 triệu Euro ( 1,1 tỷ USD ). Sau khi tính các khoản giảm giá trị đầu tư, công ty ghi nhận khoản lỗ ròng 2,2 tỷ Euro, đảo chiều so với mức lãi 338 triệu Euro cùng kỳ năm trước.