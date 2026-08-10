Giá xe thuần điện toàn cầu lần đầu rẻ hơn xe hybrid

Giá xe thuần điện trên toàn cầu lần đầu thấp hơn xe hybrid nhờ chi phí pin giảm và sự bùng nổ của các hãng xe Trung Quốc.

Giá bán trung bình của xe thuần điện trên toàn cầu đã giảm xuống thấp hơn xe hybrid trong năm 2025, nhờ chi phí pin ngày càng rẻ và sự mở rộng mạnh mẽ của các hãng xe Trung Quốc. Diễn biến này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tốc độ phổ cập xe điện hóa trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt tại Đông Nam Á và Nam Mỹ.

Công nghệ pin mới giúp giá xe thuần điện giảm

Theo dữ liệu từ Mobility Global, được tính dựa trên giá niêm yết (chưa bao gồm các khoản trợ cấp) và bình quân theo doanh số bán hàng, giá trung bình của xe thuần điện trong năm 2025 vào khoảng 37.000 USD , giảm 9% so với năm 2020. Trong khi đó, giá trung bình của xe hybrid lại tăng 16% trong cùng giai đoạn, lên khoảng 39.000 USD .

Theo nghiên cứu của Mobility Global, giá trung bình của BEV (EV) trong năm 2025 vào khoảng 37.000 USD , giảm 9% so với năm 2020. Trong khi đó, giá trung bình của xe HEV (HV) lại tăng 16% trong cùng giai đoạn, lên khoảng 39.000 USD .

Mức giá cao từng là một trong những rào cản lớn nhất đối với việc phổ cập xe thuần điện tại nhiều quốc gia. Thực tế cho thấy những thị trường như Trung Quốc và Na Uy, nơi giá BEV tương đương hoặc thấp hơn xe sử dụng động cơ đốt trong, đã chuyển đổi điện hóa nhanh hơn đáng kể. Các chuyên gia nhận định xu hướng tương tự có thể diễn ra tại nhiều nền kinh tế mới nổi khi giá xe tiếp tục giảm.

Một trong những yếu tố quan trọng kéo giá xe điện hóa đi xuống là chi phí pin lithium-ion giảm mạnh. Pin hiện chiếm khoảng 30-40% tổng chi phí sản xuất một chiếc BEV. Trong bối cảnh Trung Quốc - quốc gia kiểm soát khoảng 80% năng lực sản xuất pin toàn cầu - đang dư thừa công suất, giá pin liên tục giảm. Theo BloombergNEF, giá pin dành cho xe du lịch đã giảm tới 37% trong giai đoạn 2020-2025.

Một trong những yếu tố quan trọng kéo giá xe điện đi xuống là chi phí pin lithium-ion giảm mạnh. Pin hiện chiếm khoảng 30-40% tổng chi phí sản xuất một chiếc BEV, đồng thời đẩy mạnh sử dụng pin LFP giá rẻ hơn.

Song song đó, các hãng xe cũng đang đẩy mạnh sử dụng pin lithium sắt phosphate (LFP), loại pin không cần đến cobalt - nguyên liệu có chi phí cao. Dù trước đây pin LFP bị đánh giá có mật độ năng lượng thấp hơn các loại pin truyền thống, hiệu suất của công nghệ này đã được cải thiện đáng kể. Trong năm ngoái, cả Renault và Volkswagen đều thông báo sẽ mở rộng việc sử dụng pin LFP trên các mẫu xe điện.

Sự cạnh tranh tại Trung Quốc cũng giúp xe điện dễ tiếp cận

Sự cạnh tranh khốc liệt tại thị trường nội địa cũng thúc đẩy các hãng xe Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu, góp phần kéo mặt bằng giá BEV toàn cầu xuống thấp hơn. Những nhà sản xuất như BYD xây dựng lợi thế chi phí nhờ chuỗi cung ứng tích hợp theo chiều dọc, tự sản xuất từ pin, khung gầm cho đến nhiều linh kiện quan trọng khác.

Sự cạnh tranh khốc liệt tại thị trường nội địa cũng thúc đẩy các hãng xe Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu, góp phần kéo mặt bằng giá BEV toàn cầu xuống thấp hơn.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc (CAAM), nước này đã xuất khẩu khoảng 1,64 triệu xe điện trong năm 2025, tăng mạnh so với mức dưới 100.000 xe của năm 2020. Các thị trường như Thái Lan và Mexico ghi nhận nhu cầu cao đối với xe điện Trung Quốc nhờ mức giá cạnh tranh. Riêng tại Thái Lan, các thương hiệu Trung Quốc hiện chiếm gần 30% doanh số bán xe mới.

Xét theo từng quốc gia, giá xe thuần điện hiện đã thấp hơn xe hybrid tại nhiều thị trường Đông Nam Á và Nam Mỹ. Thái Lan là một trong những quốc gia tích cực thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp xe điện, với việc BYD và Great Wall Motor đã xây dựng các nhà máy tại đây.

Xét theo từng quốc gia, giá xe thuần điện hiện đã thấp hơn xe hybrid tại nhiều thị trường Đông Nam Á và Nam Mỹ. Thái Lan là một trong những quốc gia tích cực thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp xe điện.

Ông Yoshiaki Kawano, Phó Giám đốc Mobility Global, cho biết các hãng xe Trung Quốc ban đầu mở rộng thị phần bằng những mẫu EV cỡ nhỏ có doanh số lớn, nhưng hiện đã mở rộng danh mục sang các mẫu xe cỡ lớn và cao cấp với biên lợi nhuận cao hơn.

Các hãng xe Nhật Bản vốn tập trung vào xe hybrid đang điều chỉnh chiến lược để thích ứng với thị trường. Toyota tiếp tục theo đuổi chiến lược đa hướng, cung cấp cả BEV và HEV tùy theo từng thị trường. Nissan cũng đang học theo các đối thủ Trung Quốc khi sản xuất xe điện tại Trung Quốc để xuất khẩu sang các quốc gia khác.

Các hãng xe Nhật Bản vốn tập trung vào xe hybrid đang điều chỉnh chiến lược để thích ứng với thị trường. Toyota tiếp tục theo đuổi chiến lược đa hướng, cung cấp cả xe thuần điện và hybrid tùy theo từng thị trường.

Doanh số xe điện hóa toàn cầu cũng tăng mạnh trong những tháng gần đây khi xung đột tại Trung Đông khiến giá nhiên liệu tăng cao, qua đó nâng sức hấp dẫn của các phương tiện chạy điện. Theo dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), xe thuần điện và xe plug-in hybrid (PHEV) sẽ chiếm khoảng 30% doanh số ôtô toàn cầu trong năm 2026.