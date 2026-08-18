Hàng loạt ưu đãi xe máy điện VinFast sắp hết hạn ngày 31/8

Người mua xe máy điện VinFast có thể tiết kiệm gần 10 triệu đồng nhờ các gói hỗ trợ phí trước bạ và thuê pin trước khi chương trình kết thúc vào ngày 31/8.

Theo thông tin từ VinFast, 3 ưu đãi chính đang được áp dụng với một số mẫu xe máy điện như Evo Grand, Evo, Feliz 2025, Feliz II, Kyo, Viper hay Kinet sẽ có thời hạn đến ngày 31/8.

Các chương trình sắp hết thời gian áp dụng bao gồm gói hỗ trợ 2% phí trước bạ, hỗ trợ 5% phí thuê pin và miễn phí thuê pin một năm. Trong đó, chương trình miễn phí thuê pin là gói mới nhất vừa được triển khai từ đầu tháng 7.

Cụ thể, khách hàng mua các mẫu xe máy điện VinFast theo hình thức thuê pin được khuyến mại miễn phí một năm thuê pin trị giá 3,6 triệu đồng.

Chương trình được áp dụng với một số mẫu xe như Viper bản thuê pin, Feliz II bản thuê pin hay Evo bản thuê pin. Để được áp dụng khuyến mại, khách hàng thuê pin cần đóng phí đặt cọc một triệu đồng và đóng trước phí thuê pin trong một năm (trị giá 3,6 triệu đồng).

Chương trình miễn phí thuê pin xe máy điện trong một năm sắp hết hạn vào ngày 31/8. Ảnh: Đan Thanh.

Với các ưu đãi cộng dồn, khách hàng khi mua xe máy điện VinFast có thể tiết kiệm cao nhất gần 10 triệu đồng. Ví dụ, trong thời gian còn áp dụng khuyến mại, khách hàng mua VinFast Feliz II bản thuê pin, đang có giá 23 triệu đồng, được giảm còn 15,79 triệu đồng.

Để tiết kiệm chi phí, người mua xe máy điện VinFast cần lưu ý và đảm bảo mua xe khi còn trong thời gian áp dụng ưu đãi.

Khi các ưu đãi này kết thúc, người mua xe máy điện VinFast vẫn còn được áp dụng chương trình miễn phí đổi pin khoảng 20 lần/tháng đến hết ngày 30/6/2028 tại hệ thống tủ đổi pin, chương trình miễn phí sạc pin tại trạm sạc công cộng V-Green đến hết ngày 31/5/2027.