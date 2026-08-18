Mặt trái của ôtô 'made in USA'

Động thái buộc các hãng xe sản xuất ôtô tại Mỹ để bán cho khách Mỹ có thể tạo ra tác động ngược, khiến ôtô "made in USA" giảm tính cạnh tranh so với xe nhập khẩu.

Theo Carscoops, các nhà sản xuất ôtô Mỹ trong năm qua phải chịu tác động lớn từ thay đổi trong chính sách thuế quan, từ đó buộc phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất đồng thời nỗ lực cắt giảm chi phí.

Gần đây, xuất hiện thông tin cho rằng nhóm các nhà sản xuất ôtô lớn nhất xứ cờ hoa đang lo ngại phiên bản tiếp theo của Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (USMCA) có thể khiến mọi thứ trở nên tệ hơn, ngay cả với ôtô "made in USA".

Nguồn tin từ Reuters cho hay Ford, General Motors và Stellantis đang chuẩn bị cho một chiến dịch vận động hành lang trước khi vòng đàm phán thương mại Mỹ - Mexico diễn ra vào tháng sau.

Quan ngại chính của Big Three nằm ở đề xuất buộc một chiếc xe phải có ít nhất 50% phụ tùng sản xuất tại Mỹ để đủ điều kiện hưởng thuế quan thấp hơn. Bên cạnh đó, khả năng thỏa thuận nâng ngưỡng tỷ lệ nội địa hóa trên toàn khu vực Bắc Mỹ lên mức 75% cũng gây ra những lo lắng.

Có 2 nhà sản xuất ôtô ước tính những thay đổi kể trên sẽ khiến chi phí thường niên tăng thêm khoảng 2 tỷ USD . Ford và General Motors tin rằng khoản chi phí tăng lên sẽ làm trầm trọng thêm tình hình tài chính vốn đã khá đáng lo ngại do thay đổi trong chính sách thuế quan tại Mỹ.

General Motors dự kiến tổng chi phí gộp tăng lên sẽ dao động 2,5- 3,5 tỷ USD trong năm nay, trong khi Ford ước tính thiệt hại rơi vào khoảng 1 tỷ USD . Theo Carscoops, điều này đồng nghĩa giá xe đến tay khách hàng Mỹ sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Về lý thuyết, việc “ép buộc” các hãng xe tăng cường hoạt động sản xuất tại Mỹ dường như là nước đi hợp lý. Tuy nhiên, điều này lại đòi hỏi một lượng phụ tùng khổng lồ từ các nhà cung cấp trên toàn cầu nhập khẩu vào Mỹ.

Một số có nguồn gốc ngay tại Mỹ, số khác được sản xuất ở Canada và Mexico, cùng với lượng rất lớn các phụ tùng khác đến từ nhiều quốc gia xa hơn khu vực Bắc Mỹ. Việc thay đổi mức thuế quan không làm thay đổi vị trí địa lý của những nhà cung cấp này, dù ảnh hưởng tạo ra là không nhỏ.

Ford được cho là bên đã có những phản ứng nhanh chóng với diễn biến hiện tại. Nhà sản xuất ôtô có trụ sở ở Dearborn gần đây tuyên bố sẽ chuyển dây chuyền sản xuất các mẫu xe Lincoln từ Trung Quốc về các nhà máy ở Mỹ. Bản thân CEO Jim Farley thừa nhận Ford đã nhanh chóng nhận ra chính quyền xứ cờ hoa đang nghiêm túc về việc đưa các hoạt động sản xuất ôtô quay trở lại nước này.

Nhóm Big Three tin rằng các đối thủ nước ngoài sẽ hưởng lợi từ những thay đổi này. Hội đồng Chính sách ôtô Mỹ cho biết các hãng xe Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu khi xuất khẩu sang Mỹ chỉ phải chịu mức thuế quan cố định 15%, trong khi các nhà sản xuất ôtô Mỹ lại phải xoay trở với hàng loạt khoản thuế áp vào ôtô nguyên chiếc, phụ tùng, nguyên liệu thép và nhôm.

Chuyên trang Carscoops nhận định điều này khiến USMCA trở nên khá kỳ lạ. Thỏa thuận được lập ra với mục tiêu ban đầu đầy mạnh hoạt động sản xuất nội địa đang khiến ôtô sản xuất tại Bắc Mỹ trở nên kém cạnh tranh hơn so với xe nhập khẩu từ các khu vực khác trên toàn cầu.