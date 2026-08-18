Mỹ và Canada chạy đua đàm phán giảm thuế ôtô xuống còn 15%

Mỹ và Canada đang chạy đua trước thời hạn áp thuế mới để đạt thỏa thuận giảm thuế nhập khẩu ôtô từ 25% xuống 15%, qua đó giảm áp lực lên ngành công nghiệp ôtô Bắc Mỹ.

Mỹ và Canada đang gấp rút đàm phán nhằm thu hẹp bất đồng về kế hoạch cắt giảm thuế nhập khẩu ôtô của Mỹ đối với xe sản xuất tại Canada, chỉ vài ngày trước thời hạn Washington dự kiến áp dụng thêm các mức thuế mới đối với hàng hóa Canada.

Mỹ và Canada "chạy nước rút" đàm phán thuế nhập khẩu ôtô

Theo các nguồn tin, giới thương mại 2 nước đang thảo luận phương án giảm mức thuế ôtô theo Điều khoản 232 từ 25% xuống còn 15%, sau khi trừ đi giá trị linh kiện đủ điều kiện. Hai bên hiện phải chạy đua với thời hạn chót vào thứ Tư, khi Mỹ dự kiến áp thuế mới đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa khác của Canada.

Mức thuế 25% được đánh giá có nguy cơ khiến nhiều dây chuyền lắp ráp ôtô tại Canada phải tạm ngừng hoạt động. Giới thương mại của 2 nước đang chạy đua đàm phán để giảm mức thuế này xuống còn 15%.

Nếu đạt được thỏa thuận, đây sẽ là bước giảm đáng kể so với mức thuế 25% mà Tổng thống Donald Trump đang áp dụng đối với ôtô nhập khẩu từ Canada với lý do an ninh quốc gia. Mức thuế hiện tại được đánh giá có nguy cơ khiến nhiều dây chuyền lắp ráp ôtô tại Canada phải tạm ngừng hoạt động.

Rào cản lớn nhất trong đàm phán hiện nay là cách xác định phần giá trị được khấu trừ khi tính thuế. Phía Mỹ muốn chỉ cho phép khấu trừ phần giá trị linh kiện có nguồn gốc từ Mỹ, tương tự cơ chế mà Washington đang áp dụng hiện nay.

Trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sử dụng thuế quan như một công cụ để thực hiện chính sách "Make America Great Again" (MAGA) của mình, khiến nhiều hãng xe đẩy mạnh đầu tư và sản xuất tại Mỹ.

Các nhà đàm phán Canada muốn toàn bộ giá trị linh kiện có xuất xứ Bắc Mỹ đều được tính vào phần khấu trừ, bao gồm cả linh kiện sản xuất tại Canada và Mexico. Nếu đề xuất của Canada được chấp nhận, mức thuế thực tế đối với xe sản xuất tại Bắc Mỹ có thể giảm xuống chỉ còn một chữ số, thấp hơn đáng kể so với mức thuế danh nghĩa 15%.

Liệu thỏa thuận thuế ôtô giữa Mỹ và Canada có thể đạt được?

Việc mở rộng phạm vi khấu trừ giá trị khu vực sẽ giúp các hãng xe Bắc Mỹ cải thiện đáng kể sức cạnh tranh tại thị trường Mỹ. Hiện nay, ôtô nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu (EU) đang chịu mức thuế 15%, trong khi phần lớn xe nhập khẩu từ Anh chỉ chịu thuế khoảng 10%.

Dù Mỹ chỉ chấp nhận khấu trừ phần giá trị có nguồn gốc từ Mỹ hay mở rộng sang toàn bộ khu vực Bắc Mỹ, việc giảm thuế xuống mức 15% vẫn sẽ là một bước tiến tích cực so với chính sách hiện hành.

Các nhà sản xuất từ Nhật Bản, EU và Hàn Quốc không phải đáp ứng các yêu cầu về tỷ lệ nội địa hóa khu vực Bắc Mỹ, đồng thời có thể sử dụng nhiều linh kiện giá rẻ từ Trung Quốc. Điều này tạo ra lợi thế chi phí đáng kể so với các hãng xe Bắc Mỹ trong bối cảnh mức thuế đối với xe Canada vẫn đang ở mức 25%.

Một số lãnh đạo trong ngành công nghiệp ôtô chia sẻ với Reuters rằng, dù Mỹ chỉ chấp nhận khấu trừ phần giá trị có nguồn gốc từ nước này hay mở rộng sang toàn bộ khu vực Bắc Mỹ, việc giảm thuế xuống 15% vẫn sẽ là một bước tiến tích cực so với chính sách hiện hành.