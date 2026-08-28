Sự tàn phá của trận lũ 'như sóng thần' ở Nepal

Các nhà khoa học nhận định trận lũ này nhiều khả năng được kích hoạt sau khi một tảng băng khổng lồ đứt gãy khỏi một sông băng trên núi cao. Dòng thác khổng lồ cuồn cuộn bùn, nước, đá và băng đã càn lướt qua khu vực. Nó xới tung các tuyến đường, bẻ gãy nhiều cây cầu, xô đổ các tòa nhà và cắt đứt hoàn toàn liên lạc, để lại một vệt tàn phá kéo dài tới hơn 64 km. Ảnh: Financial Times.