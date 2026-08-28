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Công nghệ

Sự tàn phá của trận lũ 'như sóng thần' ở Nepal

  • Thứ sáu, 28/8/2026 10:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bản đồ và ảnh vệ tinh cho thấy dòng đại hồng thủy cuồn cuộn bùn đá, để lại vệt tàn phá kéo dài hàng chục km càn quét các ngôi làng dọc biên giới Nepal – Trung Quốc.

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Ngày 26/8, dòng nước lũ đã càn quét các ngôi làng nằm gần biên giới giữa Nepal và Trung Quốc, khiến hơn 1.000 người mất tích. Tính đến cuối ngày ngày 27/8, theo CNN, đã có hơn 392 người thiệt mạng và 1.300 người mất tích tại khu vực này. Ảnh: Reuters.
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Các nhà khoa học nhận định trận lũ này nhiều khả năng được kích hoạt sau khi một tảng băng khổng lồ đứt gãy khỏi một sông băng trên núi cao. Dòng thác khổng lồ cuồn cuộn bùn, nước, đá và băng đã càn lướt qua khu vực. Nó xới tung các tuyến đường, bẻ gãy nhiều cây cầu, xô đổ các tòa nhà và cắt đứt hoàn toàn liên lạc, để lại một vệt tàn phá kéo dài tới hơn 64 km. Ảnh: Financial Times.
Lũ quét cuồn cuộn nhấn chìm làng mạc Nepal - Trung Quốc Dòng nước khổng lồ cuồn cuộn tràn qua biên giới Nepal - Trung Quốc, nhấn chìm các ngôi làng. Một vụ sạt lở bùn đất cũng tấn công cảng Gyirong của Trung Quốc.
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Theo ông Quách Triệu Thành, kỹ sư cao cấp tại Trung tâm Điều tra Địa vật lý Hàng không thuộc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, khối băng sạt lở đã lao xuống khe núi với tốc độ cực lớn, cuốn phăng lượng lớn đá băng tích và trầm tích, phát triển thành dòng bùn đá trước khi đâm sầm vào cửa khẩu Cát Long rồi đổ tràn xuống vùng hạ lưu thuộc lãnh thổ Nepal. Đồ họa: Reuters.
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Dòng bùn nhão tiếp tục tràn xuống hạ lưu kéo dài ít nhất khoảng 72 km dọc theo dòng sông Trishuli, tàn phá hàng loạt tòa nhà, cây cầu và làm ngập lụt các khu vực xung quanh. Bản đồ vệ tinh cho thấy dòng lũ bắt đầu từ cửa khẩu biên giới Gyirong đã tiến sâu vào lãnh thổ Nepal. Ảnh: New York Times.
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Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), sức mạnh của vụ lở đất này khủng khiếp đến mức đã tạo ra một chấn động địa chấn tương đương với một trận động đất mạnh 5,2 độ richter. Ảnh: Al Jazeera.
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Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy lớp bùn đã bao phủ phần lớn các tòa nhà ở Trishuli, huyện Nuwakot (Nepal). Các quan chức Nepal cho biết hàng chục cây cầu đã bị phá hủy và gần 40 km đường bị hư hại, khiến các nỗ lực tìm kiếm đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Ảnh: Reuters.
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Hình ảnh vệ tinh tại thung lũng gần biên giới Nepal - Trung Quốc ghi nhận trận lũ lụt đã nhanh chóng làm thay đổi diện mạo cảnh quan ở các khu vực chịu ảnh hưởng. Ảnh: Reuters.

Các nhà khoa học dự đoán nguyên nhân trận lũ kinh hoàng ở Nepal

Dự đoán ban đầu của chuyên qua, từ hình ảnh vệ tinh cho thấy một trận lở băng đá ở phía Nepal làm nghẽn dòng sông Lhende, dẫn đến vỡ bờ và tràn nước xuống hạ lưu.

25:1522 hôm qua

Anh Tuấn

Nepal Nepal lũ lụt lũ quét Trung Quốc

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