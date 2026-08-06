Honda Vario 125 - vẫn là chiếc xe cũ trong lớp vỏ mới?

Gần một thập kỷ trước, người mua tìm Honda Vario 125 vì muốn sở hữu một chiếc xe khác biệt với Air Blade. Đến nay, mọi thứ dường như đã thay đổi.

Giai đoạn 2018-2020, những chiếc Honda Vario 125 thường được nhập khẩu vào Việt Nam qua đại lý tư nhân, thu hút lượng lớn sự yêu thích và nhanh chóng tạo dựng một cộng đồng người dùng riêng. Thời điểm đó, khách hàng tìm đến Vario vì mong muốn một mẫu xe vẫn của Honda nhưng có vẻ ngoài khác biệt hơn so với đàn anh Air Blade đang "làm mưa làm gió".

Năm 2023, Honda Vario 125 lần đầu được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Mẫu xe ngay lập tức được xem là một lựa chọn đáng chú ý, với khả năng cạnh tranh với Yamaha FreeGo S hay chính người anh em Honda Air Blade 125 của mình.

Đến nay, bối cảnh thị trường đã dần khác đi, cuộc đua doanh số của các mẫu tay ga cũng thay đổi. Vậy Honda Vario 125 đã ra sao để đáp ứng thời cuộc?

Vẫn hầm hố nhưng bớt thể thao

So với bản nâng cấp 2025, Honda Vario 125 2026 thật ra không có gì khác biệt ngoài giá bán và tem. Xe được bán với giá 42,69 triệu cho bản Đặc Biệt, đi cùng nhiều tùy chọn màu sơn mới.

Thế nhưng nếu đặt cạnh mẫu xe giai đoạn nhập khẩu, hay bản đầu tiên bán chính hãng tại Việt Nam, ta có thể nhìn thấy sự "lột xác" của mẫu tay ga này.

Ở phần đầu xe, cặp đèn chính trên mặt nạ nay được kết nối với cụm đèn bên dưới, tạo cảm giác liền mạch hơn. Các chi tiết nổi khối được làm rõ nét nhưng bớt đi những đường cắt xẻ xung quanh. Điều này giúp phần đầu xe trở nên liền mạch hơn, nhưng đồng thời làm giảm đi vẻ sắc sảo vốn là đặc trưng của Vario đời đầu.

Mặt đồng hồ trên xe cũng được thay đổi so với mẫu xe thuở ban đầu khi thêm các họa tiết ẩn, kiểu dáng viền nhiều chi tiết nhọn hơn.

Đây cũng là kiểu thiết kế đang được Honda áp dụng lên các mẫu xe mới như Air Blade. Điều này giúp hãng thống nhất được phong cách thiết kế của toàn dải sản phẩm. Với một số người, thiết kế của những chiếc Vario 125 hiện đại trung tính hơn, phù hợp với số đông hơn.

Tuy nhiên việc trở nên "tương tự" các anh em cùng nhà, bớt đi những đường cắt xẻ phá cách hay việc gia tăng kích thước của phần yếm phần nào khiến người yêu thích kiểu dáng của Vario nuối tiếc.

Với người ưa chuộng Honda Vario đời cũ, những chiếc Vario thế hệ mới tuy có gam màu rực rỡ hơn, nhiều tùy chọn màu sơn hơn, nhưng lại thiếu đi chút "chất Vario".

Bình mới, rượu cũ?

Trong khi thiết kế gần như lột xác, công nghệ và động cơ trên Vario lại không thay đổi.

Năm 2023, chiếc Honda Vario 125 sở hữu động cơ eSP xi-lanh đơn, SOHC, làm mát bằng dung dịch, dung tích 124,9 cc. Cấu hình này sản sinh công suất tối đa 11,5 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,74 Nm tại 5.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT và hệ thống dây đai truyền động.

Đến năm 2026, sau nhiều lần thay vỏ, đổi tem, khối động cơ này vẫn được giữ nguyên về thông số.

Honda cho biết Vario 125 2026 đã được tinh chỉnh để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Tuy nhiên mẫu xe nhập khẩu từ năm 2019 cũng đã làm được điều tương tự, thậm chí cả khả năng "tương thích xăng E10", như Honda thông báo vào giữa tháng 6.

Mẫu xe năm 2026 cũng chưa được trang bị hệ thống phanh ABS, một trang bị yêu thích của cộng đồng người dùng xe máy Honda trong nhiều năm.

Sau gần một thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, Honda Vario 125 dường như đang đứng trước một bài toán khó. Mẫu xe này không còn là lựa chọn mang tính khác biệt như giai đoạn 2018-2020, khi thiết kế thể thao đậm chất Indonesia, số lượng khan hiếm và mức giá cao vô tình tạo nên sức hút riêng.

Trong khi đó, thị trường xe tay ga hiện tại đã xuất hiện nhiều đối thủ mới, còn người dùng cũng đòi hỏi nhiều hơn ở một mẫu xe phổ thông.

Những thay đổi về kiểu dáng, màu sắc hay trang bị tiện nghi giúp Vario 125 trở nên dễ tiếp cận hơn với số đông. Tuy nhiên, việc duy trì nền tảng động cơ cũ trong nhiều năm liên tiếp cũng khiến mẫu xe này dần đánh mất lợi thế vốn có, đặc biệt trong bối cảnh xe tay ga chạy xăng không chỉ cạnh tranh lẫn nhau mà còn phải chia sẻ thị phần với các mẫu xe điện phổ thông đang xuất hiện ngày càng nhiều.

Phiên bản Vario ghi đông trần trong thời điểm này sẽ mang nhiều kỳ vọng bởi dù gây không ít tranh cãi ở thiết kế, nó lại là điểm mới mẻ cho Vario với khách hàng quan tâm.