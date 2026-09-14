Hyundai dời lịch ra mắt hệ thống hỗ trợ lái tự phát triển

Hyundai sẽ lùi thời điểm ra mắt hệ thống hỗ trợ lái tự phát triển sang cuối năm 2029, chậm hơn 2 năm so với kế hoạch ban đầu.

Theo Reuters, Hyundai sẽ hợp tác với nhà sản xuất chip Mỹ Nvidia để đưa các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) cấp độ 2+ và 2++ lên các mẫu xe từ năm 2028. Đây là bước điều chỉnh đáng kể so với kế hoạch trước đó, vốn đặt mục tiêu ra mắt phần mềm lái tự động do Hyundai phát triển nội bộ vào cuối năm 2027.

Hệ thống hỗ trợ lái Hyundai tự phát triển trễ hẹn 2 năm

Sự trì hoãn cho thấy những thách thức mà Hyundai đang gặp phải trong quá trình phát triển công nghệ lái tự động, đồng thời làm dấy lên lo ngại về mức độ phụ thuộc ngày càng lớn của hãng vào Nvidia. Việc chậm triển khai cũng có thể khiến Hyundai tiếp tục bị Tesla và các đối thủ Trung Quốc bỏ xa trong cuộc đua thương mại hóa công nghệ tự hành.

Thay vì ra mắt công nghệ tự lái Atria tự phát triển vào năm 2027, Hyundai sẽ hợp tác với nhà sản xuất chip Mỹ Nvidia để đưa các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) cấp độ 2+ và 2++ lên các mẫu xe từ năm 2028.

Những mẫu Hyundai sử dụng nền tảng Hyperion 10 của Nvidia ban đầu sẽ không trang bị cảm biến LiDAR đắt tiền. Thay vào đó, hệ thống sẽ kết hợp camera, cảm biến siêu âm và radar để nhận biết môi trường xung quanh xe.

Tuy nhiên, Hyundai đang cân nhắc sử dụng LiDAR cho các hệ thống tự động hóa cấp độ 3. Ở cấp độ này, xe có thể tự thực hiện nhiệm vụ lái mà không cần người điều khiển liên tục giữ tay trên vô lăng trong những điều kiện cụ thể.

Hyundai và Nvidia hợp tác ở nhiều lĩnh vực khác

Về phân cấp công nghệ, Level 2+ thường được dùng để chỉ các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao có khả năng đảm nhiệm nhiều tác vụ hơn trên đường cao tốc. Trong khi đó, Level 2++ có thể xử lý các tình huống lái xe đô thị phức tạp hơn, với khả năng tương tự hệ thống FSD của Tesla. Dù vậy, cả 2 cấp độ vẫn yêu cầu người lái phải giám sát và sẵn sàng can thiệp khi cần thiết.

Bên cạnh lĩnh vực ôtô, Hyundai cũng đang mở rộng hợp tác với Nvidia trong nhiều lĩnh vực khác, bao gồm trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và robot hình người do Boston Dynamics phát triển.

Bên cạnh lĩnh vực ôtô, Hyundai cũng đang mở rộng hợp tác với Nvidia trong nhiều lĩnh vực khác, bao gồm trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và robot hình người do Boston Dynamics, công ty thuộc sở hữu của Hyundai, phát triển.

Hyundai phát triển công nghệ với Nvidia, đồng thời sử dụng dữ liệu thu thập được từ hệ thống này để huấn luyện và hoàn thiện nền tảng phần mềm riêng mang tên Atria. Dự kiến, nền tảng này sẽ được trang bị trên các mẫu xe thương mại của Hyundai và Kia kể từ năm 2029.