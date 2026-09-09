iPhone Duo với màn hình gập xuất hiện

Tâm điểm của sự kiện Apple là iPhone màn hình gập, được hãng gọi là iPhone Duo.

Mẫu iPhone màu đỏ trong video giới thiệu của Apple.

Không như mọi năm, iPhone 18 Pro năm nay là dòng sản phẩm đầu tiên Apple giới thiệu trong sự kiện của mình, tiếp nối là AirPods 5.

iPhone Duo, thiết bị được chờ đợi nhất được giới thiệu sau cùng sau cụm từ quen thuộc "One More Thing" (Còn một thứ nữa).

AirPods 5 nâng cấp toàn diện

AirPods 5 vẫn giữ thiết kế mở quen thuộc được nhiều người yêu thích, nhưng được thiết kế lại hoàn toàn từ bên trong để mang đến trải nghiệm âm thanh tốt hơn nữa. Với kiến trúc âm học multi-port mới và Adaptive EQ thế hệ tiếp theo, AirPods 5 mang đến âm thanh giàu chi tiết hơn trên nhiều dải tần, đồng thời phù hợp với nhiều hình dạng tai khác nhau.

Tính năng chống ồn chủ động (ANC) trở thành mặc định trên thế hệ này. Nhờ kiến trúc âm học mới và công nghệ âm thanh điện toán tiên tiến, AirPods 5 có khả năng giảm tiếng ồn tốt hơn 50% so với thế hệ trước, được Apple khẳng định là "tốt nhất trong ngành đối với thiết kế open-ear".

AirPods 5 được nâng cấp toàn diện.

Bên cạnh ANC, chế độ Transparency cho phép người dùng nghe được giọng nói và âm thanh từ môi trường xung quanh. Chế độ này giờ đây hoạt động tự nhiên hơn, giúp bạn dễ dàng trò chuyện với người khác mà vẫn nhận biết được những gì đang diễn ra xung quanh.

AirPods 5 cung cấp thời gian nghe 4 giờ nghe khi bật ANC và tổng thời lượng sử dụng lên tới 20 giờ với hộp sạc có kích thước cực kỳ nhỏ gọn.

Dù được nâng cấp mạnh về tính năng, AirPods 5 vẫn giữ mức giá 129 USD , tương đương bản AirPods 4 không có chống ồn năm ngoái. Ngoài ra, phiên bản có điều chỉnh âm lượng trên thân tai và hộp sạc không dây có giá 149 USD . Người dùng có thể đặt trước cả hai phiên bản từ hôm nay và sản phẩm sẽ chính thức lên kệ vào ngày 18/9.

iPhone 18 Pro có pin "tốt nhất từ trước tới nay"

Bộ đôi iPhone 18 Pro được trang bị chip A20 Pro, và được hãng nhấn mạnh là thế hệ iPhone có thời lượng pin dài nhất lịch sử. Máy có 4 màu gồm đen, bạc, xanh (Glacier) và đỏ đun (Burgundy).

Trong đó, Glacier và Burgundy là hai màu mới, với Burgundy được Apple mô tả là màu sắc khác biệt và tinh tế.

Apple tiếp tục nhấn mạnh Apple Intelligence trên iPhone 18 Pro, với các mô hình AI chạy trực tiếp trên thiết bị và khả năng xử lý qua hệ thống bảo mật liên đám mây khi cần sức mạnh tính toán cao hơn.

Tính năng camera trên iPhone 18 Pro được nâng cấp mạnh mẽ.

A20 Pro là con chip mạnh mẽ nhất để vận hành các mô hình AI tiên tiến ngay trên thiết bị. Những cải tiến về CPU, GPU và Neural Engine đều tận dụng mức tăng 50% về băng thông bộ nhớ.

"Đây là giao diện bộ nhớ có độ rộng lớn nhất mà chúng tôi từng trang bị trên iPhone, đồng thời là yếu tố quan trọng giúp A20 Pro đạt được những bước tiến về hiệu năng", đại diện Apple chia sẻ.

Hãng cho biết đã thiết kế lại cấu trúc đóng gói vật lý của chip. A20 Pro sử dụng công nghệ đóng gói tùy chỉnh lấy cảm hứng từ dòng chip M, trong đó khuôn silicon (silicon die) được đặt cạnh bộ nhớ.

Thiết kế này đưa bộ nhớ ra khỏi đường truyền nhiệt của SoC, đồng thời cho phép kết nối trực tiếp silicon với buồng hơi, qua đó cải thiện đáng kể hiệu quả tản nhiệt. Cách đóng gói chip mới này chỉ là một phần trong hệ thống tản nhiệt hoàn toàn mới.

Hệ thống quản lý nhiệt này mang lại hiệu năng duy trì cao nhất từ trước đến nay trên iPhone, cải thiện tới 40% so với iPhone 17 Pro. So với iPhone 16 Pro và các thế hệ cũ hơn, mức cải thiện có thể lên tới gấp đôi.

Ảnh chụp từ iPhone 18 Pro.

iPhone 18 Pro cũng được trang bị camera chính Fusion 48 MP mới với khẩu độ biến thiên, cho phép kiểm soát lượng ánh sáng đi vào cảm biến và độ sâu trường ảnh. Hệ thống này sử dụng 6 lá khẩu siêu mỏng, có thể tự động điều chỉnh theo điều kiện chụp.

Camera cũng sử dụng một cơ chế rotor mới để điều khiển chuyển động, cùng hệ thống ống kính được thiết kế riêng nhằm đảm bảo chất lượng hình ảnh ở nhiều mức khẩu độ khác nhau.

Khẩu độ sẽ tự động điều chỉnh tùy theo khung cảnh.Trong môi trường thiếu sáng, khẩu độ có thể mở rộng để thu thêm khoảng 50% ánh sáng, giúp cải thiện chi tiết và dải tương phản của ảnh.

iPhone 18 Pro cũng được trang bị Dynamic Island nâng cấp, với thiết kế nhỏ gọn hơn, hữu ích hơn và giúp người dùng theo dõi thông tin trực tiếp dễ dàng hơn chỉ trong nháy mắt.

Dynamic Island giờ đây có thể hiển thị cùng lúc 3 thông tin, giúp bạn theo dõi nhiều tác vụ đồng thời, chẳng hạn kiểm tra tình trạng chuyến bay qua Flighty, xem chỉ đường bằng Maps hay đơn giản là theo dõi bộ hẹn giờ.

Bên cạnh Apple Intelligence và Siri AI, iOS 27 còn mang đến nhiều tính năng hữu ích hơn, trong đó có các công cụ bảo vệ trẻ em trực quan. Những tính năng này cho phép phụ huynh linh hoạt hơn trong việc quản lý nội dung trẻ có thể xem, những người trẻ có thể liên lạc và thời điểm trẻ được phép sử dụng thiết bị.

iPhone 18 Pro có giá từ 1.999 USD , còn iPhone 18 Pro Max là 1.299 USD , cả hai đều tăng 100 USD so với thế hệ trước.

Tại thị trường Việt Nam, iPhone 18 Pro có giá từ 38,9 triệu, trong khi 18 Pro Max có giá từ 41,9 triệu. Người dùng có thể đặt hàng từ sáng 12/9. Việt Nam là một trong những thị trường đầu tiên được nhận iPhone mới vào ngày 18/9.

Tim Cook mở lời giới thiệu CEO mới

Sự kiện giới thiệu iPhone mới bắt đầu đúng 0h ngày 10/9 (theo giờ Việt Nam). Đoạn phim hành động được Tim Cook lồng tiếng, trước khi cựu CEO xuất hiện mở màn như truyền thống hơn 10 năm nay.

Tuy nhiên, Tim Cook nhanh chóng lên tiếng. "Không phải tôi, đằng sau mới là anh chàng của các bạn", trước khi video chuyển cảnh sang John Ternus, người mới nhậm chức CEO từ 1/9.

Đây là sự kiện đầu tiên của John Ternus trên cương vị tổng giám đốc điều hành (CEO) sau khi tiếp quản vị trí này từ Tim Cook vào đầu tháng này. Ông dự kiến sẽ trình bày tầm nhìn của mình trong bối cảnh gã khổng lồ công nghệ đang phải đối mặt với nhiều áp lực thị trường, bao gồm cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tiến nhanh, tình trạng thiếu hụt chip nhớ đẩy giá thành lên cao, cùng các quy định pháp lý khắt khe tại châu Âu.

Trước sự kiện, CEO Apple John Ternus chia sẻ một video ngắn trước sự kiện “Surprise and Shine” diễn ra đêm 9/9 tại Apple Park. Đoạn teaser cho thấy một luồng sáng chiếu vào cạnh iPhone từ một hình lục giác có kích thước thay đổi, chi tiết khiến giới công nghệ liên tưởng tới khả năng Apple nâng cấp cơ chế khẩu độ trên iPhone 18 Pro.

Sự kiện năm nay được chờ đợi khi Apple có thể giới thiệu iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và đặc biệt là mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên. Trước giờ ra mắt, nhiều thông tin rò rỉ về thiết kế, màn hình, cấu hình và giá bán của các thiết bị mới đã xuất hiện.

Theo MacRumors và một số nguồn tin từ chuỗi cung ứng, mẫu iPhone gập có thể mang tên iPhone Fold, Duo hoặc Ultra, sử dụng thiết kế dạng sách với màn hình ngoài khoảng 5,5 inch và màn hình trong 7,8 inch. Apple cũng được cho là đã cải thiện đáng kể nếp gấp màn hình nhờ kính siêu mỏng và cấu trúc bản lề mới.

Ánh sáng lọt qua hình lục giác chiếu vào camera iPhone, tạo liên tưởng mẫu máy mới sẽ có camera với khẩu độ thay đổi được. Ảnh: John Ternus.

Thiết bị có thể chỉ mỏng khoảng 4,5 mm khi mở, sử dụng khung kết hợp titan và nhôm. Một số nguồn tin cũng cho rằng Touch ID sẽ trở lại để thay thế Face ID trên mẫu máy gập, trong khi nhà báo Mark Gurman của Bloomberg cho biết MagSafe nhiều khả năng vẫn được giữ lại.

Về cấu hình, MacWorld và các nguồn rò rỉ cho rằng iPhone gập có thể dùng chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm, RAM 12 GB, bộ nhớ từ 256 GB đến 1 TB và modem C2 do Apple tự phát triển. Máy được cho là chỉ hỗ trợ eSIM và có viên pin khoảng 5.400-5.800 mAh.

Giá bán có thể là điểm gây chú ý nhất. Theo Bloomberg, Apple từng đặt mục tiêu giá khởi điểm 1.999 USD nhưng gần đây cân nhắc nâng lên khoảng 2.099- 2.199 USD do chi phí linh kiện tăng. TrendForce cũng đưa ra dự báo tương tự, trong khi các phiên bản dung lượng cao nhất có thể chạm mốc 3.000 USD .