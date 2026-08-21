Khi bệnh viện ứng dụng công nghệ để ‘bớt giấy, dân bớt chờ đợi’

Để giảm tải áp lực cho nhân viên y tế và rút ngắn thời gian chờ đợi của người dân, Bệnh viện Thống Nhất đã triển khai Zalo Mini App BVTN trong công tác khám sức khỏe toàn dân.

7h sáng, ông Minh và bà Hoa, cặp vợ chồng hưu trí sống tại Phường Tân Sơn Hòa, đã có mặt tại Bệnh viện Thống Nhất (TP. HCM). Khi được cán bộ địa phương vận động đi khám sức khỏe và hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử, ông bà đã thu xếp để đến bệnh viện từ sớm.

“Trước khi đi, vợ chồng tôi đã xác định khám sức khỏe toàn dân chắc cũng hết cả buổi sáng. Để tranh thủ thời gian, vợ chồng tôi còn mang theo đồ ăn nhẹ, lấy máu xong thì có cái ăn cầm chừng”, bà Hoa vừa nói vừa vỗ nhẹ vào chiếc túi đeo trên người. Chuẩn bị sẵn tâm lý là thế, vậy mà chưa đầy 1 tiếng sau, ông Minh và bà Hoa đã xong phần lấy máu và thủ tục khám sức khỏe định kỳ.

Thay vì những hàng dài nộp hồ sơ hay thấp thỏm ngồi chờ gọi tên, lần này bà Hoa không nhận được tờ khai nào mà chỉ mở ứng dụng Zalo, dùng Mini App BVTN quét QR code trên căn cước công dân. Chưa đến 10 giây, toàn bộ thông tin của bà Hoa gồm họ tên, ngày sinh, số định danh, địa chỉ đã hiện lên màn hình, phiếu chỉ định xét nghiệm máu cũng được in ra ngay tại bàn.

“Vợ chồng tôi cứ nghĩ là phải ngồi đây đến trưa,” bà Hoa vẫn còn ngạc nhiên khi bước vào khu chờ khám lúc 7h 22 phút.

Xây riêng Mini App phục vụ công tác khám sức khỏe toàn dân

Theo thống kê của Sở Y tế TP. HCM, sau hơn hai tháng triển khai, toàn thành phố đã có hơn 1,5 triệu người dân được khám sức khỏe. Vào tuần cao điểm, thành phố ghi nhận có gần 330.000 người được khám. Trong bối cảnh hàng triệu người dân chờ khám sức khỏe, bệnh viện Thống Nhất nhanh chóng nhìn ra giới hạn của quy trình điền giấy tờ truyền thống.

Các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất khám sức khỏe cho người dân phường Tân Sơn Hòa.

Để xét nghiệm máu miễn phí, người dân cần điền thông tin cá nhân vào biểu mẫu của Sở Y tế. Sau khi kiểm tra, xác nhận thông tin, nhập liệu lên hệ thống, nhân viên y tế sẽ tiến hành phân luồng cho người dân lấy máu xét nghiệm và khám, chữa bệnh. Không chỉ gây ùn tắc ở sảnh tiếp nhận, việc này còn tạo áp lực lớn lên đội ngũ y tế trong khâu xác minh, nhập liệu để đảm bảo độ chính xác của thông tin.

Mini App Khám sức khỏe toàn dân - BVTN hỗ trợ quét căn cước, tra cứu hồ sơ, nhập kết quả khám ngay trên điện thoại và đồng bộ dữ liệu tức thời.

Tận dụng khả năng tiếp cận đông đảo người Việt của Zalo, Bệnh viện Thống Nhất đã xây dựng Zalo Mini App dành riêng cho chiến dịch khám sức khỏe toàn dân. Người dân chỉ cần truy cập Mini App BVTN trên ứng dụng Zalo và chọn quét mã QR căn cước công dân, hệ thống sẽ tự động trích xuất và điền thông tin theo biểu mẫu chuẩn. Bệnh viện có thể ghi nhận số người đăng ký khám, tạo chỉ định xét nghiệm máu để in tại bàn và phân luồng bệnh nhân theo thời gian thực. Không chỉ giúp bệnh viện nhanh chóng đồng bộ thông tin lên cổng dữ liệu của Sở Y tế, người dân cũng có thể truy cập Mini App để nhận kết quả khám sức khỏe.

Khi cơ sở y tế lẫn người dân cùng hưởng lợi

Sáng kiến của Bệnh viện Thống Nhất không nằm ngoài xu hướng chuyển đổi số của ngành y tế. Là nền tảng giao tiếp quen thuộc của hơn 81,3 triệu người Việt, Zalo được xem như giải pháp số hiệu quả giúp đưa dịch vụ y tế số đến gần người dân hơn. Tính đến tháng 6/2026, toàn bộ 34 tỉnh, thành trên cả nước đã triển khai chuyển đổi số trên Zalo, với 19.760 Zalo OA và 1.529 Zalo Mini App hoạt động tích cực của các đơn vị cơ quan nhà nước, giáo dục, y tế và tiện ích.

Không cần thiết lập hay đăng ký ứng dụng mới, Zalo giúp người dân lẫn cơ sở y tế vận hành quy trình khám sức khỏe nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Theo thống kê từ Zalo, thực tế triển khai Zalo Mini App tại nhiều cơ sở y tế trên cả nước mang lại hiệu quả tích cực cho cả hoạt động bệnh viện lẫn bệnh nhân. Tỷ lệ đặt khám trực tuyến tại nhiều bệnh viện tăng từ 3% lên 17%, trong khi thời gian đón tiếp bệnh nhân giảm từ 10 phút xuống chỉ còn khoảng 20 giây/người bệnh khi họ đã đặt lịch khám từ trước.

Chị Hà Thị Phương Hồng - Quản lý hợp tác Chuyển đổi số - Zalo, người đã đồng hành cùng nhiều địa phương thúc đẩy chuyển đổi số trong y tế, chia sẻ: “Bên cạnh hỗ trợ cơ quan y tế nâng cao chất lượng phục vụ khám, chữa bệnh, chúng tôi mong rằng các giải pháp số từ Zalo cũng sẽ giúp người dân ở bất cứ đâu nhanh chóng tiếp nhận thông tin y tế chính thống, được hỗ trợ tư vấn và sử dụng các tiện ích y tế số ngay trên nền tảng giao tiếp mà họ sử dụng hàng ngày.”

Ứng dụng Zalo OA và Zalo Mini App được kỳ vọng giúp bệnh viện hạn chế tình trạng quá tải và người dân tiếp cận dịch vụ y tế dễ dàng hơn.

Ra về lúc gần 9h, sau khi hoàn thành các bước xét nghiệm máu và thăm khám sức khỏe, vợ chồng ông Minh vẫn kịp gọi điện cho cô con gái: “Ba má khám sức khỏe xong rồi. Còn sớm nên ba má ghé chợ mua đồ nấu cơm trưa rồi đón bé Thỏ tan học luôn. Con cứ ở cơ quan, khỏi chạy về đón con bé nữa”.

Hơn cả giải pháp số cho bệnh viện, hiệu quả của ứng dụng công nghệ được thể hiện rõ nhất khi người dân không phải xáo trộn cuộc sống thường nhật để thụ hưởng tiện ích công.